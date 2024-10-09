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Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года.

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года.

CNews FORUM – самое крупное независимое мероприятие ИТ-отрасли в России. В этом году Форум пройдет в семнадцатый раз. Ежегодно в Форуме принимают участие владельцы, топ-менеджеры и ИТ-директора известных российских и зарубежных компаний. Общее количество участников Форума – более 1500 человек.

Главной темой CNews FORUM 2024 является обзор развития информационных технологий на ближайшие три-пять лет. В фокусе– ключевые тенденции и перспективы развития информатизации и цифровизации крупного бизнеса и госсектора.

Среди докладчиков секции на данный момент:

Вадим Григоренко, управляющий директор департамента информационных технологий, Россельхозбанк;
Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский завод гражданской авиации;
Илья Батай, директор по ИТ, Банк «Синара»;
Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа Капитал»;
Иван Крутько, СDTO, «М.Видео-Эльдорадо»;
Максим Власов, директор по цифровизации, «Атомстройэкспорт»;
Руслан Погорелов, руководитель по инфраструктуре данных и управлению данными, Райффайзенбанк.

Основные темы секции

  • Как развивалась цифровая трансформация в России в 2024 г.
  • Цифровая трансформация и импортозамещение: союзники или конкуренты?
  • Экономический эффект цифровых преобразований.
  • Цифровые технологии от российских вендоров.
  • Крупнейшие цифровые проекты 2024 года.
  • Господдержка цифровых преобразований.
  • Сквозные технологии для российских предприятий.
  • Как сформировать команду и спланировать цифровую трансформацию?
  • Как преодолеть сопротивление цифровым преобразованиям?
  • Роль искусственного интеллекта в цифровых преобразованиях.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 30000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

Владислав Мещеряков

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