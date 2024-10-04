Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта

Компания Nebius (бывший Yandex) наняла банк Goldman Sachs в качестве финансового советника для поиска возможностей для инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Ранее компания открыла GPU-кластер на оборудовании Nvidia в Париже и намерена осуществить инвестиции в эту сферу размером $1 млрд.

Партнерство Nebius и Goldman Sachs

Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о назначении американского банка Goldman Sachs эксклюзивным финансовым консультантом по вопросам поиска возможностей для инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Такое решение было принято после получения ряда запросов от потенциальных инвесторов и партнеров.

Основатель и гендиректор Nebius Аркадий Волож напомнил, что у компании есть на счетах $2 млрд и она уже инвестирует в инфраструктуру ИИ путем создания кластеров на основе процессоров для графических вычислений (GPU). С дополнительными ресурсами компания сможет ускорить свои инвестиции и увеличить их масштаб, считает Волож.

GPU-кластер в Париже и инвестиции на $1 млрд

Ранее, в сентябре 2024 г., Nebius сообщила об открытии GPU-кластера в столице Франции Париже. Кластер построен на оборудовании Nvidia.

В частности, компания утверждает, что станет одной из первых в Европе, которая предложила услуги на основе графического процессора Nvidia H200 Tensor Core GPU. А в 2025 г. Nebius планирует стать одним из первых, кто предложит услуги на базе платформы Blackwell от Nvidia.

У компании уже есть центр обработки данных (ЦОД) в Финляндии, где также осуществляются вычисления на основе GPU. Nebius также подписала соглашения о намеренмиях в отношении строительства двух новых ЦОД и собирается расширить мощности своего ЦОД в Финляндии.

Общие анонсированные компанией инвестиции в инфраструктуру для ИИ-вычислений в Европе составят $1 млрд к середине 2025 г. Из этой суммы с начала 2024 г. уже было проинвестировано $200 млн. Параллельно Nebius ведет переговоры с администрацией американской бирже Nadaq относительно восстановления ее листинга на данной площадке.

Краткая история Nebius/Yandex

Исторически Yandex была владельцем российского «Яндекса». В 2021 г. Yandex провела IPO (первичное размещение акций) на Nasdaq, затем компания также получила листинг на Московской бирже.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Yandex, а в отношении Аркадия Воложа и Тиграна Худавердяна, занимавшими тогда посты гендиректора и главного операционного директора компании, были введены санкции со стороны Европейского союза (ЕС). После этого Волож и Худавердян покинули свои посты в компании и ее совете директоров.

Волож также является крупнейшим акционером Yandex/Nebius. Траст Lastar, действующий в интересах его семьи, после введения санкций в отношении Воложа принял решение не принимать от него инструкции по голосованию данным пакетом.

В конце 2022 г. Yandex принял решение об уходе из России. В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила схему реструктуризации Yandex, согласно которой, если компания уйдет из России, торги ее акциями будут восстановлены.

В 2024 г. была заключена сделка по продаже российских активов Yandex, которые были объединены в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс». Покупателем выступил ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый». Сумма сделки составила 475 млрд руб.

Часть средств в размере 230 млрд руб. была оплачена наличными в китайских юанях. Оставшаяся часть была выплачена путем перечисления 176 млн акций Yandex класс «А») 49% от общего количества акций данного типа, одна такая акция обладает одним голосом).

35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» принадлежит «Фонду менеджеров», созданному топ-менеджерами «Яндекса». Также участниками консорциума являются: основвтаель фонд Leta Capital Александр Чачава (25%), ЗПИФ «Аргонаут» представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, владеющего 15% в консорциуме, АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, также владеет 15%) и бизнесмен Александр Рязанов (10%).

Чем владеет Nebius после ухода из России

У Yandex остались: стартап в области графических вычислений в сфере ИИ Nebius Ai, стартап в сфере генеративного ИИ Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Andrive, образовательная платформ TripleTen, дата-центр в Финляндии и доля в разработчике баз данных ClickHouse.

Сама компания была переименована в Nebius. Аркадий Волож, с которого к тому моменту были сняты санкции, вернулся к руководству компанией.