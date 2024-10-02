Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

7 ноября 2024 г. глава Минцифры России Максут Шадаев на CNews FORUM 2024 ответит на вопросы участников мероприятия.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024.

В рамках мероприятия министр Максут Шадаев ответит на вопросы участников CNews FORUM.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы участников CNews FORUM 2024

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 7 ноября 2024 г. откроется в семнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2024 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2024 можно уже сейчас.

Участие в CNews FORUM 2024 подтвердили: Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «АЛРОСА»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, Группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «ФосАгро»; Дмитрий Цыганков, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК; Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство; Андрей Сабынин, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии», «Ренессанс Банк»; Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO; Александр Краснов, директор по информационным технологиям, «Яковлев»; Арутюн Аветисян, Академик РАН, Директор, ИСП РАН; Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»; Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров, «Диасофт»; Вадим Григоренко, управляющий директор департамента информационных технологий, «Россельхозбанк»; Илья Заянц, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод; Евгений Кузнецов, генеральный директор, «Орбита Капитал Партнерз»; Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club; Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский Завод Гражданской Авиации; Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции, FINN FLARE; Илья Гуденко, руководитель Департамента развития телеком-бизнеса, ТТК; Илья Батай, директор по ИТ, «Банк Синара»; Владимир Клявин, коммерческий директор, Positive Technologies; Роман Цыганков, начальник Управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»; Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, «Альфа-Банк»; Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, ЕВРАЗ ЗСМК; Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений, «Северсталь-инфоком»; Сергей Киселев, директор по развитию информационных технологий, Carcade; Иван Глухов, исполнительный директор, СберТех; Дмитрий Бахтин, директор по разработке, «Детский Мир»; Александр Мезенцев, CTO, «Свой Банк»; Тимур Махалин, начальник управления, ОМК; Андрей Пунин, технический директор, «Здравсити»; Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»; Олег Комлик, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса», Банк Дом.рф; Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ, ГК «Нацпроектстрой»; Андрей Ионов, руководитель по цифровой трансформации, «ЦЕМЕНТУМ»; Максим Лобанов, директор по ИТ, ГК «Восток-Сервис»; Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Алексей Карпунин, ИТ-директор, БКС «Мир инвестиций»; Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса, «Т1 Облако»; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Вадим Павлов, руководитель отдела планирования и ИТ-решений, «Ханса»; Дмитрий Ванюшкин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»; Владимир Рябов, директор по информационным технологиям, Gulliver Group; Михаил Кудашев, CIO, SOKOLOV; Артем Евсеев, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации, Savina legal; Дмитрий Аникин, директор по развитию, Global ERP; Максим Завьялов, руководитель практики локализации, K2 Cloud; Максим Сарычев, руководитель дирекции процессного управления, Банк «Уралсиб»; Максим Смирнов, директор управления данными, Hoff Tech; Михаил Хайзников, руководитель офиса корпоративной архитектуры, Росбанк; Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа Капитал»; Илья Грязнов, руководитель клиентского сервиса, «Честный знак»; Владислав Беляев, сооснователь, исполнительный директор, AutoFAQ; Александр Кирпо, руководитель отдела предиктивной аналитики, Hoff Tech.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях. Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.