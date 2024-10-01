«Вкусно – и точка» тестирует роботов-разносчиков и роботов-уборщиков

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» начала тестировать роботов-разносчиков и роботов-уборщиков в двух заведениях в России. Сеть ресторанов уже использует роботов-курьеров в партнерстве с компанией «Яндекс» для доставки заказов.

Внедрение роботов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» тестирует роботов разносчика и уборщика. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщило издание РИА «Новости».

Новое роботы в настоящее время уже используются в двух московских ресторанах. Они выполняют две функции: привозят заказы к столикам и убирают пол. По итогам тестирования сеть решит, будет ли распространять подобный опыт и на другие точки. Где именно можно найти этих роботов, издание РИА «Новости» не уточняет.

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» уже использует робокурьеров, которые отправляют заказы из «Яндекс Еды». Работает система в настоящее время только в Москве и по итогам тестирования будет принято решение о внедрении роботов во всех ресторанах сети.

Доставка роботами-курьерами

С конца 2023 г. пользователям «Яндекс еды» в Москве заказы из предприятий сети «Вкусно - и точка» привозят роботы-доставщики. При наличии свободного робота приложение предложит его при оформлении заказа - такая доставка будет бесплатной. Заказ можно получить и обычной доставкой курьером, для этого необходимо выбрать нужную опцию при оформлении.

Отслеживать маршрут передвижения робота-доставщика можно в режиме реального времени в приложении сервиса, а чтобы забрать заказ, нужно просто подойти к роботу, нажать в приложении «Яндекс еды» на кнопку «Открыть крышку» и достать заказ из робота.

С момента запуска работы роботов-доставщиков в 2019 г. они доставили более 500 тыс. заказов. Сейчас заказы в районах Москвы, под Санкт-Петербургом, в Иннополисе и на Красной Поляне развозят роботы третьего поколения. Их конструкция помогает им лучше справляться с препятствиями на дорогах - по сравнению с предыдущими версиями, они могут забираться на бордюры высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать слякоть, что является полезным навыком при передвижении в зимнее время. Совершенствование роботов-доставщиков и открытие новых зон такой доставки позволят увеличить количество доставленных рестораном заказов.

Роботизация поваров в ресторанах

Рестораны все активнее внедряют роботов-поваров в свою кулинарную деятельность по нескольким причинам. Во-первых, роботы представляют собой привлекательное решение для сектора, в котором постоянно ощущается нехватка работников. По меньшей мере 60% заведений общественного питания говорят, что испытывают трудности с наймом сотрудников. По данным Aaron Allen & Associates, только в США в 2022 г. нехватка работников ресторанного бизнеса составит 300 тыс. человек, а в 2024 г. уже 450 тыс.

Роботы-повара обеспечивают последовательность и точность в приготовлении блюд, гарантируя, что каждое блюдо будет соответствовать строгим стандартам при каждом приготовлении. Такое постоянство улучшает впечатление от обеда и укрепляет доверие клиентов. Кроме того, роботы-повара могут работать без устали и ошибок, повышая эффективность и снижая трудозатраты владельцев ресторанов. Благодаря возможности быстро и точно готовить блюда, рестораны могут обслуживать больше клиентов в часы пик, что в конечном итоге увеличивает доход. Кроме того, в эпоху, когда гигиена и санитария являются первостепенными задачами, роботы-повара представляют собой гигиеническую альтернативу людям, сводя к минимуму риск заражения пищи и обеспечивая более безопасную обстановку в ресторанах.

Используя передовые пищевые технологии, сеть ресторанов CaliExpress может похвастаться гриль- и фри-станциями, которые работают автономно, благодаря современному искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике. Робот Flippy от Miso Robotics управляет приготовлением бургеров и чизбургеров, предлагая уникальную смесь говядины вагю, которую робот-гриль измельчает при каждом заказе. В настоящее время ресторан предлагает исключительно гамбургеры, чизбургеры и картофель фри, которые готовятся в соответствии с предпочтениями клиентов и удобно заказываются и оплачиваются через киоски.

В бистро BOTS&POTS Sci-Food автономные роботы-кулинары готовят чудеса в одной кастрюле с непревзойденной точностью без непосредственного участия человека. Робот-повар GammaChef обучен шеф-поваром. Сочетает артистизм и алгоритмическое мастерство, GammaChef тщательно готовит блюда от тончайшей капельки масла до точной заправки каждого блюда, строго в соответствии с разработанными человеком цифровыми рецептами. В других местах кухни роботы-повара готовят четыре блюда каждые 15 минут, обеспечивая около сотни порций в час. В настоящее время ресторан предлагает широкий ассортимент блюд, включая тортильи с чили кон карне (первое - это плоские лепешки, которые используются повсеместно в Мексике, а второе — известный острый соус с овощами и мясом, в основе которого томаты и острый чили), сезонный салат, красный карри по тайски (это острый суп, который готовится на основе кокосового молока), пасту с креветками и цукини (это разновидность кабачка), курицу и ньокки со сливками и трюфельным маслом (это блюдо представляет собой небольшого размера клёцки, обычно овальной или яйцеобразной формы, из теста на пшеничной муке с яйцом), а также другие варианты.

В токийском ресторане E Vino Spaghetti появился первый в мире автоматизированный повар для приготовления пасты P-Robo, разработанный совместно японским оператором кафе Pronto Corporation и токийской робототехнической компанией TechMagic. Используя возможности технологии распознавания изображений на основе ИИ, P-Robo может приготовить блюда из макарон всего за 45 секунд, используя специально разработанную сковороду с мощной индукцией. После отваривания лапши робот добавляет в сковороду соус и приправы, обеспечивая равномерное покрытие благодаря точному вращению. После того как кухонный персонал добавит последние штрихи, весь процесс приготовления займет от 45 до 75 секунд. P-Robo способен производить 90 блюд в час, а также справляется с такими задачами, как размораживание замороженной пасты и самоочистка сковороды.

По мере того как кулинарный мир продолжает развиваться, внедрение роботов-поваров в глобальные рестораны знаменует собой значительный шаг на пути к инновациям и эффективности. От точности подбора ингредиентов до мастерства владения техникой приготовления пищи - роботы-повара меняют традиционные представления об ужине. По мере того как люди становятся свидетелями органичного слияния технологий и гастрономии, становится очевидным, что будущее еды не только во вкусе, но и в изобретательности ее создания.