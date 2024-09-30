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Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

Беспилотный автомобиль Waymo устроил в Сан-Франциско пробку, в которой застрял кортеж вице-президента и кандидата в президенты Камалы Харрис. Согласно действующим в США законам, нарушителю не грозит даже штраф за нарушение правил дорожного движения.

Остановка кортежа

Беспилотный автомобиль Waymo заглох, создав в Сан-Франциско (США) пробку, преградившую путь кортежу, сопровождавшему вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис (Kamala Harris) в отель Fairmont накануне ее выступления на закрытом благотворительном мероприятии, сообщил The San Francisco Standard.

Офицеру полиции Сан-Франциско пришлось сесть за руль заглохшего Waymo, чтобы вручную отогнать его с дороги.

Компания Waymo (Waymo LLC) входит в Aphabet (Google), занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей, а также сервисов на их основе. Название компании образовано из фрагментов фразы «A new way forward in mobility» (новый путь к мобильности).

Не первый инцидент

«Наша миссия — стать самым надежным водителем в мире. Сделать передвижение более безопасным, доступным и экологичным — без необходимости присутствия кого-либо на водительском месте», — указано на сайте Waymo. Однако это не первый случай нарушения автомобилями компании правил дорожного движения.

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Waymo
Беспилотный автомобиль Waymo перегородил дорогу кортежу Камалы Харрис в Сан-Франциск

В начале июля 2024 г., например, CNews писал, что полиция столицы штата Аризона (США) остановила роботакси Waymo за проезд на красный свет и движение по встречке. Беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, его алгоритм сбили временные дорожные знаки. В салоне никого не было, патрульному представителю правопорядка пришлось общаться со службой технической поддержки компании Waymo. В записи диспетчера Waymo сообщается, что машина проехала на красный свет и «взбесилась».

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует почти два десятка инцидентов с участием автомобилей компании Alphabet. В последние месяцы были зафиксированы случаи, когда автомобили подвергали опасности других участников дорожного движения. В июне 2024 г. компания Waymo была вынуждена отозвать свои автомобили после того, как один из них столкнулся с телефонным столбом.

Беспилотные автомобили могут нарушать правила безнаказанно

Нарушения ПДД беспилотными автомобилями в Соединенных Штатах фиксируются, но не подлежат штрафам. Если компания накопит достаточно нарушений, у нее могут отозвать разрешение.

Так в октябре 2023 г. Департамент транспортных средств Калифорнии приказал убрать беспилотные автомобили Cruise (беспилотное подразделение General Motors) с дорог штата, назвав их общественно опасными и заявив, что компания «искажала» безопасность технологии.

Многочисленные проблемы дорожного движения в Сан-Франциско, связанные с беспилотными автомобилями, включая инциденты, когда автомобили мешали службам быстрого реагирования во время чрезвычайных ситуаций, послужили поводом для принятия закона, позволяющего правоохранительным органам штрафовать компании, эксплуатирующие беспилотники за нарушения правил дорожного движения.

Новый закон вступит в силу только в 2026 г. Это означает, что Waymo, остановивший кортеж вице-президента, останется безнаказанным.

Анна Любавина

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