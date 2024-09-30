Совладельцам «Юлмарта» за кражу 2 миллиардов у Сбербанка дали 3 и 4 года и отпустили

Совладельцам когда-то успешного и обанкротившегося интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру вынесли приговор по возбужденному еще в 2017 г. делу о краже миллиардов у Сбербанка. Фигурантов приговорили к нескольким годам колонии каждого, но сразу же освободили «в связи с истечением срока давности».



Приговор суда

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, совладельцев обанкротившегося в начале 2020 г. интернет-ритейлера «Юлмарт». Костыгин приговорен к четырем годам в исправительной колонии (ИК) общего режима, Мейер – к трем годам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд признал Костыгина и Мейера виновными в трех эпизодах по части второй статьи 165 УК Российской Федерации (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Другие фигуранты дела о хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб.: супруга Меера Инна Мейер и деловой партнер Елена Стрельцова (получили по два года в ИК общего режима), бывшие директора «Юлмарт» Сергей Федоринов и Владимир Шонуров (получили по 2,5 года в ИК общего режима).

Соцсети «Юлмарта» «Юлмарт» был успешным интернет-ритейлером до своего банкротства в 2020 г.

Фигуранты освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, говорится в сообщении пресс-службы.

Долг Сбербанку

Расследование дела о предоставленном Сбербанком кредита «Юлмарту» ведется с 2017 г. Первым его фигурантом стал Костыгин. По версии следователей, Костыгин получил от Сбербанка ссуду в размере одного млрд руб. в 2016 г. Следствие предполагало, что Костыгин предоставил заведомо ложные сведения о финансовом положении компании и не планировал выполнять условия кредитного договора.

Летом 2017 г. «дочка» Сбербанка под названием «Сбербанк-факторинг» обратилась в Арбитражном суд Москвы с иском о взыскании задолженности с «Юлмарта» на сумма 780 млн руб. и выиграла его. Сумма включала основную задолженность на 706 млн руб. и пени. За несколько месяцев до этого столичный Арбитраж удовлетворил еще один иск «Сбербанк-факториншга», на этот раз на 440 млн руб.

Костыгин был арестован в октябре 2017 г. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Позже обвинение было переквалифицировано в причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК России).

В феврале 2019 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал ритейлера выплатить Сбербанку долг в размере одного млрд руб. а вместе с ним – и неустойку, составившую 338 млн руб.

В 2021 г. задержали Августа Мейера, уроженца США из семьи владельца медиахолдинга Midwest Television Августа Мейера-старшего.

Как возникли финансовые проблемы Юлмарт

Основание «Юлмарта» пришлось на кризисный 2008 г. За пять лет своего существования, к концу 2013 г. суммарный объем продаж сети преодолел отметку в $1 млрд.

Дела сети шли в гору ровно до конфликта между тремя акционерами компании, разгоревшегося в 2016 г. Акционеры разделились на два «лагеря». В первом были Костыгин и Мейер, которые на двоих удерживали 61,5-процентную долю в «Юлмарте». Противостоял им Михаил Васинкевич, владевший оставшимися 38,5%

Стороны разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. Мейер и Костыгин намеревались выкупить долю Васинкевича, но переговоры между акционерами зашли в тупик.

Затем последовали многочисленные судебные разбирательства – например, в суде Кипра был наложен арест на активы Ulmart Holdings – головной структуры Ulmart. По утверждению Васинкевича, это сделал Михаил Скигин – партнер Костыгина.

После этого началась цепочка из многочисленных событий, постепенно подталкивавших ритейлера к банкротству. Например, Костыгин добился ареста имущества Васинкевича на сумму 555 млн руб.