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Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован

Компания Yadro представила обновленную версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1 на основе технологии T-Boost, разработанной для повышения эффективности и производительности процессов резервного копирования за счет распределения нагрузки.

Технология T-Boost повышает скорость записи и снижает нагрузку на сеть

Компания Yadro представила обновленную версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1. Теперь решение предоставляет еще больше возможностей для оптимизации и ускорения процессов резервного копирования, а также снижения расходов на хранение данных.

В версии Tatlin.Backup v1.1 реализована технология T-Boost, разработанная инженерами компании Yadro для повышения эффективности и производительности процессов резервного копирования за счет распределения нагрузки. Технология была предварительно протестирована на основе сценариев заказчиков и теперь доступна для всех клиентов компании в рамках программы раннего доступа.

Ключевая особенность T-Boost — дедупликация данных на источнике (клиенте) и передача лишь уникальных данных, что позволяет существенно сократить нагрузку на сеть и ускорить процесс записи резервных копий. Тесты показали, что при одновременной записи резервных копий с повторяющимися блоками данных через протокол T-Boost в среднем скорость записи может увеличиться до 3-х раз, а нагрузка на сеть снизиться в 10 раз и более. Также проприетарный протокол обеспечивает безопасную передачу данных и защищает их от вирусов-шифровальщиков. T-Boost поддерживает гибкую настройку и совместим с различными российскими и международными операционными системами.

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Системы Tatlin.Backup внесены в единый реестр Минпромторга и производятся на заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна»

«Мы непрерывно развиваем продуктовые возможности Tatlin.Backup, повышая производительность и стабильность системы. Технология T-Boost, например, позволяет использовать продукт для защиты хранилищ с большими объемами данных и ограниченным временем бэкапа, обеспечивая безопасность критически важных данных. В будущем мы также планируем расширить поддержку на Fibre Channel», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin в компании Yadro.

Кроме того, в версии v1.1 была оптимизирована аппаратная платформа, улучшена общая производительность системы в среднем на 70%, добавлена поддержка VLAN для организации виртуальных локальных сетей и обеспечения безопасности передачи данных, расширены сервисы для сбора и анализа логов системы. Также был улучшен графический интерфейс для удобства пользователей и администраторов.

Системы Tatlin.Backup внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга и производятся на крупнейшем в Европе заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна».

erid:LjN8KE5PMРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / 5147746249668Сайт: www.yadro.com

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