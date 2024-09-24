Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ

Российские разработчики ПО окончательно распробовали возможности нейросетей и стали в разы чаще пользоваться ими при написании кода. Вероятнее всего, часть современного ПО уже не написана людьми, а сгенерирована роботами, потому что частота обращения к ИИ с запросом о помощи в создании программы всего за пару лет в России выросла почти в 60 раз. Популярность подобного рода сервисов негативно отражается на собственных знаниях разработчиков

Виртуальный отечественный программист

В России стремительно растет популярность нейросетей, ориентированных на помощь в написании программного кода. «Ведомости» приводят статистику оператора связи Т2, ранее известного как Tele2, согласно которой популярность таких сервисов выросла в 58 раз за период с января 2022 г. по август 2024 г.

Аудитория нейросетей такого рода среди абонентов оператора подскочила до более чем 52,1 тыс. уникальных пользователей в месяц в среднем, утверждают представители Т2. Активнее всего этими сервисами пользовались в апреле 2024 г. – в этом месяце задачи по написанию кода нейросетям поставили более 81,6 тыс. человек, подключенных к сети Т2.

У других операторов наблюдается схожая ситуация. Так, по данным «Билайн.Аналитики», увеличение количества пользователей ИИ-сервисов для программирования в августе 2024 г. оказалось 58-кратным год к году. Притом очевидно, что интерес к ним только растет, потому что на фоне августа 2022 г. их стало больше «лишь» в 25 раз. Конкретные цифры в «Билайне» не предоставили.

От ИИ программисты тупеют?

По мнению главного редактора «Рейтинга рунета» Анатолия Денисова, нейросети для генерации кода – это что-то вроде начинающего специалиста, то есть джуна, и они получают задачи от более опытных программистов. «Нейросеть не программирует, как человек: она работает с кодом, как с текстом, не понимая его смысла. В перспективе, возможно, мы увидим системы, которые смогут действительно «программировать» и интерпретировать задачи на более глубоком уровне», – сказал он «Ведомостям».

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Как сообщил CNews эксперт центра ИИ «Контура» Антон Рогозин, нейросети программистам нужны, когда они сталкиваются с чем-то незнакомым, например, с кодом на новом языке. «Популярность нейросетей действительно выросла. С каждым месяцем как проприетарные решения (OpenAI, ChatGPT, Anthropic Claude), так и решения с открытым исходным кодом (mistral, llama, codellama) работают все лучше – прогресс не стоит на месте. Возросшая популярность нейросетей связана с тем, что они позволяют быстрее и качественнее делать работу. По сути, в этом случае нейросети становятся коллегой, который ищет ошибки в твоем коде и помогает написать новый», – сказал он CNews.

Антон Рогозин добавил: «Что касается задач, которые специалисты перекладывают на нейросеть, то иногда в работе приходится сталкиваться с незнакомыми вещами. Нейросети в этом случае приходят на помощь: они могут объяснить незнакомый код, фреймворк, язык программирования и т.п. К примеру, программист пишет код на C#, но коллеги просят поправить ошибку при сборке образа с помощью Dockerfile. Если специалист слабо с этим знаком, он может уточнить у нейросетей, что тут написано, что это значит и как поправить код. В результате получается быстрее разобраться с незнакомой задачей из другой сферы. Но чем лучше ты разбираешься в своей сфере, тем меньше нейросети могут тебе помочь как специалисту, обладающему широким кругозором. Это относится не только к программированию, но и к копирайтингу и другим направлениям».

С одной стороны, польза нейросетей в вопросе программирования очевидна – она сильно упрощает и ускоряет процесс написания кода. С другой, они приводят к «катастрофическому снижению компетенций» программистов, сказал «Ведомостям говорит генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион.

«Здесь можно провести аналогию: многие помнят советские конструкторы, представлявшие собой набор частей, из которых можно собрать что угодно: самолет, автомобиль, башенный кран или что пожелает фантазия маленького инженера. Lego тоже с этого начиналось. Но сегодня никто не покупает кубики Lego, в магазинах продается набор для готовой инструкции. Следуя описанным шагам, можно собрать, например, самолет. Но если выбросить инструкцию, а самолет случайно упадет и рассыплется на части, мало кто сможет самостоятельно собрать его обратно», – отметил Кирилл Семион.

Посчитали не всех

Приведенная Т2 статистика учитывает исключительно мобильных пользователей, и велика вероятность, что спрос на нейросети для программистов среди тех, кто пользуется интернетом с десктопа, может быть еще выше. По данным Т2, активнее всего такими сервисами интересуются люди в возрасте от 25 до 54 лет. Что касается половой принадлежности, то создавать программы, полагаясь исключительно на свой ум и умение искать информацию, мужчины и женщины не хотят примерно в равной степени. 55% аудитории ИИ-помощников программиста – мужчины, 45% – женщины.

Если же учитывать результаты исследования портала GitHub (репозиторий программных проектов с открытым исходным кодом), датированного августом 2024 г., то нейросетями для генерации кода пользуются и вовсе 97% программистов.

Выбор есть всегда

К моменту выхода материала в Сети существовало великое множество сервисов, помогающих программистам писать программы быстрее и, возможно, лучше. Многие из них эксплуатируют чужие нейросети – например, знаменитый помощник Microsoft Copilot основан на нейросетевых технологиях компании OpenAI.

И этот случай не единичный. Например, нейросеть этой компании под названием GPT-4, увидевшая свет в 2023 г., легла в основу множества ИИ-ассистентов разработчика ПО.

Но доступ к таким ресурсам может оказаться закрыт для программистов из России ввиду нынешней геополитической ситуации. Если так случится, то им на помощь придут отечественные аналоги, которые услужливо предложат им свою помощь в создании ПО.

Сбербанк, к примеру, в сентябре 2023 г. показал собственного ИИ-ассистента GigaCode, а в декабре 2023 г. открыл ранний доступ к нему внешним разработчикам. В июне 2024 г. компания MTS AI («дочка» МТС) запустила ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код.

В середине сентября 2024 г. CNews писал, что отечественный интернет-гигант «Яндекс» тоже работает над собственным ИИ-ассистентом программиста. На момент анонса помощник «Яндекса» умел генерировать код как минимум на C++, Go, Java, Kotlin и Python. Общее количество поддерживаемых языков на момент запуска проекта составляло около 30.

Новый сервис «Яндекса» называется Yandex Code Assistant, доступ к нему на время тестирования можно получить только по предварительной заявке. По информации «Ведомостей», всего за неделю «Яндекс» получил более 3000 таких заявок – все они поступили от внешних компаний. Сам же «Яндекс» открыл доступ к сервису нескольким тысячам своих штатных программистов, 60% которых применяют его в работе на регулярной основе. «Сейчас с помощью сервиса специалисты могут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение, в будущем появится возможность код-ревью (проверки кода)», – сказали изданию представители «Яндекса».