Самозванцам здесь не место. В России появится система подтверждения навыков ИТ-специалистов. Пока добровольная

Российские ИТ-специалисты смогут доказывать свою компетентность путем подтверждения навыков в специальной информсистеме, которую хотят создать в рамках крупного нацпроекта. Тестирование пока предлагается проходить на добровольной основе, без принуждения. Предполагается, что новая система позволит компаниям тратить меньше времени на поиск компетентных ИТ-специалистов.

Программист со знаком отличия

В России в обозримом будущем может появиться новая информсистема для подтверждения навыков и компетенций ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». Это будет государственная система, пользоваться которой, по плану, будут пользоваться различные ИТ-регуляторы и ИТ-компании для поиска специалистов с гарантированным наличием у них нужных знаний и умений.

Нововведение будет разработано в рамках федпроекта «Кадры для цифровой информации», который власти хотят внедрить в состав нацпроекта «Экономика данных». Как пишет «Коммерсант», на нынешнем этапе предполагается, что подтверждать свои навыки при помощи новой информсистемы смогут разработчики программного обеспечения, то есть программисты. Когда тестирование станет доступно для представителей других профессий, не менее тесно связанных с отечественной ИТ-сферой, и станет ли оно доступно им в принципе, издание не сообщает.

Недешевое, но стремительное нововведение

Согласно документации к федеральному проекту, все приведенные в нем нововведения, включая систему тестирования навыков, необходимы для развития кадрового потенциала российской ИT-отрасли. На них предлагается выделить почти 42 млрд руб., из которых лишь 630 млн предложено взять из сторонних источников – оставшиеся 41,3 млрд руб. авторы нацпроекта намерены получить из бюджета страны.

Нейросеть "Кандинский" Подтвердив свои знания, ИТ-специалист повысит свои шансы на трудоустройство в нужную ему компанию на интересующую его должность с желанным размером зарплаты

Размер суммы, которая пойдет на разработку, внедрение и популяризацию новой системы тестирования, уже известен – все это, по плану, обойдется в 630 млн руб. Сроки запуска системы тоже установлены, хотя и пока предварительные – воспользоваться ею и подтвердить свои навыки, как пишет «Коммерсант», программисты смогут уже в 2025 г.

По прогнозам, в 2025 г. тестирование пройдут 20 тыс. разработчиков, а 2030 г. их количество вырастет более чем в 12 раз – до 250 тыс.

По собственной воле

Речь о принудительном тестировании кодеров пока не идет, то есть предполагается, что они будут проходить его добровольно. По мнению авторов проекта, система может быть полезна и самим специалистам, и их потенциальным работодателям – первые смогут выделиться на фоне коллег, не подтвердивших свои знания, а вторые получат возможность быстрее искать в свой штат сотрудников с подтвержденными знаниями

Представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует отечественную ИТ-отрасль) сообщили изданию, что создание системы подтверждения навыков ИТ-специалистов «повысит доверие к уровню компетенций» работников отрасли. «Концепция системы и методология оценки профессиональных компетенций специалистов прорабатывается совместно с экспертами отрасли», – добавили они.

Дефицит никуда не денется

К кадрам в российской ИТ-отрасли приковано очень пристальное внимание как государства, так и работодателей. Специалистов этой сферы в стране катастрофически не хватает – еще в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил о нехватке около 700 тыс. ИТ-специалистов. Более актуальные подсчеты государство не приводит, но известно, что отток ИТ-шников за рубеж, начавшийся весной 2022 г., в 2024 г. продолжается. Свою лепту вносит и тот факт, что в ряде сфер, где совершенно не требуются специфические знания, нарабатываемые годами, отныне платят больше. Например, ИТ-специалисты могут стать курьерами или водителями, ничуть не потеряв в зарплате, а в некоторых случаях и вовсе получив прибавку.

Российские ИТ-компании считают, что новая система подтверждения квалификации ИТ-специалистов едва ли станет инструментом борьбы с дефицитом кадров в отрасли. Скорее, она лишь ускорит подбор работника на открытую вакансию из имеющихся кандидатов, но не более.

«Резюме не всегда отражает реальное владение навыками специалиста, а система подтверждения компетенций упростит этот процесс, позволив ориентироваться на квалификацию, а не формальное образование или опыт работы», – сказал «Коммерсанту» гендиректор разработчика SETERE Group Олег Ивченков. Схожего мнения придерживается соучредитель разработчика систем видео-конференц-связи Vinteo Дмитрий Серый.

О том, что новая система тестирования ИТ-специалистов не поможет в борьбе с дефицитом кадров в отрасли, изданию сообщил член правления АРПП «Отечественный софт» Иван Панченко. «Чтобы система оценивания знаний работала, важно, например, грамотное составление тестовых заданий по всем специализациям (таких порядка 100) и их дальнейшее обновление», – добавил он