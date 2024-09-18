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Только 10% российских банков смогли перевести клиентские документы в электронный вид. 80% хранят досье клиентов в бумаге

По словам эксперта по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT Константина Федорова, электронный документооборот используют все банки топ-10 и отдельные банки топ-50, в 80% банков на российском рынке хранят досье клиентов в бумажном виде.

Досье клиентов банка: на бумаге и в электронном виде

Хотя электронный документооборот используют все банки топ-10 и отдельные банки топ-50, в 80% банков клиентские досье хранятся в бумажном виде. Об этом рассказал эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT Константин Федоров, выступая на конференции CNews «Цифровизация финансового сектора 2024».

По его оценке, в России порядка 340 банков, и из них решили задачу по переходу на электронный архив клиентских документов примерно 10%.

«Нам не известно ни одного банка за пределами топ-200, который бы ушел от бумаги и тем более перешел к электронному досье клиента с применением специализированной системы. А значит, около 40% российских кредитных организаций по-прежнему используют бумажный документооборот, – рассказал CNews Константин Федоров. – За последние два года мы взаимодействовали более чем с 30 банками внутри топ-200. Банки, которые не внедрили электронное досье, хранят документы или в бумаге, или на сетевых дисках с перевесом в сторону бумаги. Возьмем для расчета 30% – бумага и 20% – сетевые хранилища. Итого примерная картина такова: 10% банков решили задачу по внедрению полноценного решения (электронные досье клиентов), около 20% используют сетевые диски, около 70% – бумагу и смешанные варианты».

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Фото: freepik
В 80% банков России клиентские досье хранятся в бумажном виде

В топ-10 банков России по активам в 2024 г. входят Сбербанк России, ВТБ, «Альфа-Банк», Газпромбанк, «Московский Кредитный Банк», Совкомбанк, «Т-Банк», Россельхозбанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк.

Зачем банку ЭДК

Электронное досье клиента (ЭДК) это инструмент для управления документами и данными клиента, который исключает повторные запросы на предоставление информации, унифицирует услуги и позволяет более оперативно и качественно обслуживать клиентов.

По сути ЭДК это структурированное юридическое и кредитное досье. ЭДК позволяет хранить документы по транзакционным продуктам (расчетно-кассовое обслуживание), поддерживать электронные документы и электронные копии бумажных документов, осуществлять удобный поиск в централизованном архиве и т.д.

ЭДК обеспечивает централизованное хранение: единый источник правды, доступ к актуальной базе для всех филиалов, управление доступ и прозрачный контроль. Благодаря интегрированию решения с фронтовыми системами ускоряется обслуживание клиентов, появляется возможность переиспользовать клиентские документы и снизить количество ошибок. Также ЭДК позволяет автоматизировать и упростить процесс формирования ответов на запросы регуляторов, что уменьшает количество ресурсов на подготовку ответов и снижает вероятность нарушений и штрафов.

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Фото: презентация Константина Федорова, LDM|LANSOFT, конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024»
В России порядка 340 банков, из них решили задачу по переходу на электронный архив клиентских документов примерно 10%

Уход бумаги – вопрос времени

Необходимость замены бумажных банковских документов на электронные аналоги, определяется уже давно развивающимися тенденциями.

Отметим, что с августа 2023 г. банкам необходимо отвечать на запросы регулятора в электронной форме, согласно приказу ФНС России от 17 сентября 2021 г. №ЕД-7-2/816 и №ЕД-7-2/87, а также положению Банка России от 6 ноября 2014 г. №440-П.

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