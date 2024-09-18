3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями

Дистрибьютор электроники 3Logic Group основал компанию «Берегит» в сфере интеграции ИТ-решений. Ее основное направление деятельности – это создание сетевой и вычислительной инфраструктуры, систем мультимедиа.

Новое направление бизнеса

Российская компания 3Logic Group, крупный дистрибьютор электроники и владелец бренда компьютерной и оргтехники «Гравитон», сообщила CNews о выходе на рынок системной ИТ-интеграции. Для этого она создала компанию «Берегит», которая будет оказывать клиентам услуги по проектированию, внедрению и поддержке комплексных ИТ-решений. Пост исполнительного директора в новом предприятии занял Юрий Пшеничников.

По словам представителей 3Logic Group, экспертиза новой компании «сфокусирована на создании сетевой и вычислительной инфраструктуры, систем мультимедиа». Одна из причин основания «Берегит» – стремление 3Logic Group «увеличить продажи своей вычислительной техники», пишет «Коммерсант». Размеры инвестиций 3Logic Group в ее новый проект неизвестны.

В планы «Берегит» работа со стартапами и небольшими компаниями не входит. Как сообщили CNews представители 3Logic Group, услуги «Берегит» ориентированы на предприятия среднего и крупного бизнеса.

© merrydolla / Фотобанк Фотодженика На одного ИТ-интегратора в России стало больше

Клиентам «Берегит» будет предлагать не только отечественные ИТ-решения, в том числе из реестров российских ПО и электроники, но и продукцию иностранных компаний. Как пишет «Коммерсант», в списке предлагаемых решений будут числиться и собственные торговые марки 3Logic Group – Crusader (серверное оборудование) и «Гравитон» (вычислительная техника).

Новый или старый

На начальном этапе работы компании «Берегит» в ее портфель вошли услуги построения телеком- и ИТ-инфраструктур, включая различные вычислительные инфраструктуры, сетевые коммуникации, системы мультимедиа, а также корпоративную телефонию и контакт-центры.

На сайте компании к моменту выхода материала отсутствовали сведения о ее юрлице. На вопрос CNews об этом представители 3Logic ответили, что юрлицо нового интегратора – это ООО «АТПЦ» или «Ай Ти Проект Центр». Редакция CNews выяснила, что эта компания основана в апреле 2021 г., имеет уставный капитал 10 млн руб., а ее генеральным директором является Станислав Ткачев. Компания на 100% принадлежит дочернему предприятию 3Logic Group ООО «Ревотех», выпускающей технику «Гравитон».

«Берегит» входит в 3Logic Group. Сведения на сайте компании гласят, что за ее плечами более восьми лет работы в сфере системной интеграции, а количество выполненных проектов превышает 200. При этом о создании «Берегит» 3Logic Group сообщила лишь 18 сентября 2024 г.

На вопрос CNews, как у нового интегратора появился восьмилетний опыт работы, представители 3Logic Group ответили: «Системный интегратор «Берегит» в структуре группы компаний 3Logic Group начал создаваться с начала 2024 г. На сайте «Берегит» назван не опыт и портфолио интегратора, а его команды».

Штат укомплектован

По словам представителей 3Logic Group, новая компания в настоящее время реализует сразу 70 различных проектов. «В числе крупнейших из них – внедрение систем мультимедиа для одной из крупнейших компаний технологичного сектора и энергетического холдинга», – заявили CNews представители 3Logic Group, не раскрыв название этой компании.

Штат «Берегит» сейчас насчитывает 80 человек. По данным 3Logic Group, это архитекторы и инженеры, сертифицированные для работы с российскими и иностранными ИТ-решениями. Многие из них участвовали в реализации крупных инфраструктурных объектов, включая «построение инженерных систем Олимпийских объектов», и телекоммуникационной инфраструктуры в одном из 10 крупнейших российских банков. Его название 3Logic Group предпочла не уточнять.

Все хотят в интеграцию

Российский рынок системной интеграции в настоящее время насчитывает десятки игроков – от небольших региональных фирм до крупных всероссийских предприятий с выходом на международные рынки. Несмотря на серьезную конкуренцию, многие компании оценивают этот рынок как перспективный и тоже хотят стать его частью.

В их числе – дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция», пишет «Коммерсант». Его владелец и бенефициар ИT-холдинга Fplus Алексей Мельников в начале августа 2024 г. приобрел 100-процентную долю в ИТ-интеграторе ООО «Диджитал Маркет» у Владимира Корнева, бывшего соучредителя «Марвел-Дистрибуции». По информации издания, Fplus пока отрицает планы по выходу на рынок системной интеграции.