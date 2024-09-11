Ликвидирована сеть мошенников, похищавших деньги у россиян. 26 человек арестованы

В России пресечена деятельность криминальной схемы, действовавшей в 13 регионах страны. Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, которая использовалась мошенниками для дистанционного хищения денег. Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами страны.

Пресечена деятельность мошеннической сети

Сотрудники управления «К», входит в состав Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России совместно со следователями Следственного департамента МВД, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ ликвидировали сеть нелегальных узлов связи для дистанционных мошенничеств. Об этом в середине сентября 2024 г. сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Сообщается, что находившиеся за рубежом злоумышленники получали возможность анонимно совершать преступления на территории 13 субъектов России. В рамках криминальной схемы участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора.

«Куратор через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им SIM-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские. Соучастники устанавливали оборудование в арендованных квартирах, обеспечивали его настройку и регулярную замену заблокированных SIM-карт. Чтобы скрыть расположение SIM-боксов, каждые несколько дней их перевозили в другое место», — заявила Ирина Волк.

МВД России В России сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали сеть нелегальных узлов связи из-за рубежа и задержали 26 человек

SIM-бокс или SIM-банк – это устройство, которое используется для хранения и работы большого числа SIM-карт, которые подключены к шлюзу, но размещены и хранятся отдельно от него. В SIM-боксах могут быть установлены SIM-карты разных операторов мобильной связи, что позволяет им работать с несколькими GSM-шлюзами, расположенными в разных местах. SIM-бокс способно обслуживать до 60 вызовов одновременно, а также отправлять до 600 сообщений в час.

В ходе обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования, доставили в подразделения полиции 26 человек, причастных к противоправной деятельности.

По данным МВД, в настоящее время известно о более чем 8 тыс. номеров, с помощью которых было совершено не менее 100 мошенничеств и других противоправных деяний. Уголовные дела об этих преступлениях уже запрошены Следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов России для соединения в одно производство.

Самые популярные схемы мошенничества

Самые популярные и опасные схемы мошенничества - это звонки, в ходе которых злоумышленники вводят потенциальных жертв в заблуждение, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка (ЦБ) России. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости».

По данным Кузнецова, наиболее актуальными схемами мошенничества являются звонки от имени ЦБ России или правоохранителей с целью убедить граждан перевести средства безопасный счет. По его словам, есть два варианта развития событий: либо преступники просят данные карты, пароли из SMS-сообщений, либо убеждают жертв самостоятельно снять, перевести или положить деньги на счет, а также оформить кредит. Это отдельный прием, который позволяет мошенникам втереться в доверие, где они подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов. Кузнецов подчеркнул, что злоумышленники при общении пытаются убедить свою жертву, что они не мошенники, тем, что не запрашивают никаких реквизитов и данных. Так они вызывают дополнительное доверие.

По данным МВД, нередко аферисты умудряются притворяться не только безликими сотрудниками органов или Центробанка России. Например, женщина из Смоленска в возрасте 56 лет, доверилась мошеннику, который представился ее сыном, и потеряла взятые в кредит деньги. Женщина не усомнилась, что средства в долг просит ее родственник. В Выборгском районе Санкт-Петербург устанавливаются обстоятельства похищения крупной суммы денег у 82-летней жительнице города. Ранее пенсионерка месяц помогала мошенникам из якобы ФСБ России ловить вымышленных преступников Главного управления разведки (ГУР) Украины и лишилась 9,2 млн руб. Мошенники с 2024 г. также стали представляться помощниками судей с целью получить код от «Госуслуг». Так, жительница Подмосковья стала жертвой аферистов и навсегда потеряла доступ к своему аккаунту в онлайн-сервисе, который содержал все ее личные данные.

Статистика телефонных мошенников в России

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последний год телефонные мошенники звонили 67% россиян. В 2022 г. об этом заявляли 63% респондентов, в 2021-м - 57%. Для сравнения, с попытками обмана посредством SMS сталкивались за тот же период 17% респондентов.

Социальная инженерия все больше перетекает в «кредитный фрод», отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам».

Количество мошеннических звонков в России за 2023 г. увеличилось более чем на 70%, по данным гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова. По предположительным подсчетам, ежедневно происходит до 15 млн попыток звонков.

Чаще всего с телефонным мошенничеством сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга - 85%. Жители сельской местности реже имели дело с телефонными аферистами - 57%. 93% россиян из числа столкнувшихся с мошенниками смогли их распознать, а 7% понесли финансовые потери в результате их действий (4% оценили ущерб как значительный, 3% - как незначительный). Среди опрошенных доминирует мнение, что переведенные мошенникам деньги нужно возвращать. 44% считают, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, еще 31% возлагает ответственность на банк, 13% выступают против возмещения ущерба.