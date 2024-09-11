Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники

В Правительстве начали собирать список потенциальных проектов по реконструкции или строительству заводов в области микроэлектроники в рамках государственно-частного партнерства. Минпромторг и Минэкономразвития направили в профильные объединения такой запрос.



Список потенциальных проектов

Минпромторг и Минэкономразвития запросили у ИТ-ассоциаций перечень потенциальных проектов для финансирования реконструкции и строительства российских заводов в сфере микроэлектроники в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), выяснили «Ведомости».

Письмо с запросом направлено, в частности, ВНИИ радиоэлектроники, Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности, консорциум «Вычислительная техника» и ряд других профильных объединений.

Такой механизм позволит поддержать стратегически важные капиталоемкие проекты в сфере промышленности, которые на первых этапах могут демонстрировать отрицательную рентабельность, что ограничивает возможности частного финансирования и доступ к мерам господдержки, говорится в документе.

Intel Государственно-частное партнерство должно поддержать капиталоемкие проекты в области производства микроэлектроники

ГЧП регулирует федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В августе 2024 г. в него были внесены изменения (от 08.08.2024 г. № 302-ФЗ), которые опубликованы на сайте Президента России.

Требования государства

По закону объем финансирования строительства или реконструкции объекта для участия в ГЧП должен составлять не менее 10 млрд руб. Размер софинансирования должен достигать не менее 15% от общего финансирования проекта. Объем госфинансирования не должен превышать частных вложений — собственных и заемных.

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) оценивает требуемые инвестиции в строительство завода для производства полупроводниковых микросхем минимум в 350–400 млрд руб.

Государство может финансировать проект в форме капитального гранта, возмещения части расходов владельца объекта, включая расходы на уплату процентов по кредитам, страхование и обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению, а также в форме минимального гарантированного дохода.

Обязанности бизнеса

При реализации соглашения частная сторона должна взять на себя обязательства выполнять установленный перечень и объем производства товаров, работ и оказания услуг, включая требования к качеству, пояснила руководитель направления ГЧП юридической практики Kept Олеся Хитяник.

Обязательства включают также соблюдение предприятием сроков строительства или, например, выхода на проектные мощности, добавила президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина.

Августовские изменения распространили механизм ГЧП на проекты по реконструкции и строительству промышленных предприятий. В рамках такого соглашения можно также приобрести производственные линии, уточнила исполнительный директор ассоциации «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» Вера Смирнова.

Проблемы микроэлектроники в России

В России на конец 2023 г. не существовало современного производства полупроводников. На октябрь 2023 г. самый современный в мире техпроцесс, по которому на фабриках тайваньской компании TSMC выпускаются мобильные центральные процессоры, — 3 нм. У нас в стране освоена максимум 65-нанометровая технология из начала XXI века на оборудовании иностранного производства. Современные литографические комплексы в стране не производятся.

С марта 2022 г. закупка и ввоз в Россию оборудования для производства микроэлектроники осложнился, а цена выросла в несколько раз. В марте 2024 г. Samsung и SK Hynix, опасаясь параллельного импорта, прекратили поставки даже подержанного оборудования в КНР.

По оценке «Яков и партнеры», которую приводят «Ведомости», на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет потребуется 700–800 млрд руб. И есть еще проблема с кадрами.

В октябре 2023 г. стало известно о планах российских властей потратить в 2023-2025 гг. 100 млрд руб. на создание отечественной индустрии по выпуску оборудования для производства микросхем. Деньги будут потрачены на опытно-конструкторские работы (ОКР) в сфере разработки оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, различных специализированных материалов.

В 2024 г. на поддержку микроэлектроники, как писал Интерфакс в октябре 2023 г, ссылаясь на заявление тогдашнего главы Минпромторга Дениса Мантурова, планировалось потратить 210 млрд руб. В 2023 г. на тот момент было выделено 147 млрд руб.