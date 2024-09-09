Сотовым операторам снизят до 1000 раз плату за частоты для 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Ведомство подготовило проект приказа, предусматривающий существенные скидки для телеком-операторов по оплате радиочастотного спектра для сетей мобильной связи пятого поколения.

Понижающие коэффициенты 5G

Минцифры России предлагает установить понижающие коэффициенты для оплаты частот в различных диапазонах для сетей связи стандарта 5G. Об этом в начале сентября 2024 г. сообщило издание ТАСС со ссылкой на подготовленный министерством документ, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

5G – следующий этап развития мобильных технологий, предполагающий принципиально новый уровень сервиса и возможностей для клиентов. Среди основных особенностей разрабатываемого стандарта можно выделить высочайшие скорости передачи данных (значительно больше 1 ГБ/с), сверхмалые задержки передачи информации (~1 мс). Эти преимущества позволят решать множество новых задач, предъявляющих высокие требования к надежности соединения в режиме реального времени.

В частности, согласно документу, предлагается установить понижающие коэффициенты для оплаты частот: для миллиметрового диапазона (24,25-29,5 ГГц) - в размере 0,001, для других диапазонов - 0,1. Приказ должен вступить в силу с 1 января 2025 г.

Unsplash - Dena Skulskaya Телеком-операторы получат существенные скидки раз на оплату радиочастот для 5G

«Операторы будут платить в 10 раз меньше за использование частот в низких диапазонах и в 1 тыс. раз меньше за использование частот в миллиметровом диапазоне, чем платили бы без понижающих коэффициентов. Это позволит отрасли активнее развиваться и инвестировать в инфраструктуру - строить базовые станции, развивать новые технологии, улучшать качество связи», - пояснили в Минцифры России.

По данным министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, ранее подобная скидка применялась для частот LTE, операторы экономили в сумме около 20 млрд руб. ежегодно. Шадаев отметил, что в настоящее время эта технология считается устоявшейся и не нуждается в дополнительных мерах поддержки - более 90% населения находится в зоне ее покрытия.

Абоненты привыкли считать, что 4G и LTE - это одно и то же. Однако 4G - это стандарт связи, общее название сетей поколения, а LTE - это технология беспроводной передачи данных. У стандартного LTE она ограничена 100 МБ/с, тогда как у 4G показатель может достигать 1 тыс. МБ/с. Большинство современных сетей поддерживает более быструю технологию LTE-A, развивающую скорость до 1 тыс. МБ/с. Задержка при передаче данных у 4G достигает 5 мс, а у LTE - 10 мс. Достаточно сильно разница ощущается пользователями, которые играют в сетевые игры, совершают видеозвонки. За счет высокой скорости передачи данных и минимальной задержки сеть 4G обеспечивает лучшее качество видео- и голосовых звонков в сравнении с LTE.

Необходимость нового стандарта

Сети связи 5G, вкупе с анализом больших данных и интернетом вещей (IoT) призваны стать одной из основ цифровой экономики, главной движущей силой которой должен стать искусственный интеллект (ИИ). За последние пол века сменилось четыре поколения сетей мобильной связи. Если сотовые сети первого поколения 1G давно исчезли, то сети 2G, 3G и 4G до сих пор продолжают эксплуатироваться. Более того, некоторое количество унаследованной инфраструктуры сетей 3G и 4G органично войдет в состав мобильных сетей пятого поколения 5G.

Расходы на пропуск все возрастающего трафика по сетям операторов связи по состоянию на 2024 г. не покрывается доходами от традиционных услуг. Поиск новых услуг, т.н. killer application традиционных телеком-платформ обычно не дает ожидаемых результатов. Killer application - это любая компьютерная программа или программное обеспечение (ПО), которое настолько необходимо и желанно, что подтверждает базовую ценность некой, более крупной технологии. Например, компьютерное железо, консоль видеоигр, язык программирования, программная платформа или операционная система (ОС).

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«Мы видим, что США и Китай стремительно лидируют в 5G. Швейцария также рвется вперед, Австралия, Япония, Корея уже делают ранние проекты 5G. Я думаю, правительства этих стран понимают, что 5G действительно является важной национальной инфраструктурой», - сказал генеральный директор Ericsson Борье Эркхольм (Borje Ekholm).

5G в России

Создание инфраструктуры для 5G-сетей в российских городах с населением более 1 млн жителей планируется к 2028 г., а в городах с населением от 500 тыс. человек - к 2030 г. Об этом говорится в докладе главы Минцифры России к заседанию рабочей группы Госсовета по цифровой экономике.

В документе подчеркивается, что одним из обязательных условий создания инфраструктуры для 5G-сетей является использование оборудования только российского серийного производства. В презентации также сообщается о планах по развитию LTE-сетей. Ожидается, что соответствующая инфраструктура будет создана в небольших городах России (с населением от 100 человек) к 2030 г. Реализовать эту задачу планируется за счет отчислений телекоммуникационных операторов. В городах, в которых проживает от 1 тыс. человек, запуск мобильных сетей четвертого поколения намечен на 2026 г., а вдоль федеральных автомобильных дорог - к 2031 г. В документе также сказано, что в рамках развития беспроводного широкополосного доступа (ШПД) в интернет к 2026 г. планируется запустить шесть космических аппаратов. Предполагается, что к 2030 г. спутниковая группировка, обеспечивающая ШПД-доступ, на низких орбитах будет насчитывать 737 космических аппаратов.

Ранее Шадаев говорил о том, что активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах России с 2026 г. Ожидается, что в 2025 г. пройдут подготовительные работы по запуску сетей. Отвечая на вопрос о планах развертывания сетей 6G, глава Минцифры России отмечал, что вопрос прорабатывается, в 2024 г. должны начаться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.