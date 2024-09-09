Хакер прикинулся мертвым, чтобы не платить алименты, и попал в тюрьму на семь лет

ФБР выследило и арестовало затейника, который взломал госреестры, чтобы занести в них данные о своей мнимой смерти. После чего наследил на хакерских форумах.

Отметил собственные похороны

39-летний Джесси Кипф (Jesse Kipf) из штата Кентукки отправился в тюрьму на 81 месяц (почти семь лет) за взлом государственных реестров с целью зарегистрировать себя как умершего.

В январе 2023 г. Кипф, используя краденые реквизиты доступа, получил несанкционированный доступ к реестру умерших лиц Гавайских островов и зарегистрировал свою мнимую кончину. Реквизиты доступа принадлежали проживающему в другом штате врачу, и Кипф воспользовался ими, чтобы подделать медицинское подтверждение факта своей смерти.

По собственному признанию осужденного, все эти действия он предпринял только для того, чтобы не платить алименты на своего ребенка.

Изображение от suksao на Freepik Преступник осужден за мошенничество, осуществленное с помощью компьютерных технологий, а также кражу личности с отягчающими обстоятельствами

Надо заметить, на этом Кипф не остановился. Используя краденые реквизиты доступа других людей, он от их имени проникал в госреестры в других штатах, а также частные корпоративные сети и правительственные ресурсы, и предпринимал попытки продавать доступ туда в даркнете.

Затейника в итоге отловили агенты ФБР. Подробностей о том, каким образом это произошло, в пресс-релизе министерства юстиции США не приводится.

Срок, возмещение, срок

Злоумышленник осужден за мошенничество, осуществленное с помощью компьютерных технологий, а также кражу личности с отягчающими обстоятельствами.

По закону он должен будет отбыть не менее 85% срока – то есть, не менее 5,5 лет, – прежде чем сможет просить об условно-досрочном освобождении. После этого он вынужден будет оставаться под надзором полиции еще три года. Кроме того, ему придется возмещать алиментные выплаты и ущерб от своих действий в отношении чужих сетей – всего около $195 тыс.

«Вместо того, чтобы как следует спрятаться, осужденный развел бурную криминальную деятельность и пожал посеянное, – отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Предъявленные ему обвинения рассматриваются в США как тяжкие, так что срок мог быть и заметно длиннее. К сожалению, подобные ему лица, скорее всего, сделают только один вывод: надо тщательнее заметать следы».

По данным New York Times, ранее Кипфа уже осудили за хранение «средств осуществления финансовых транзакций», которые ему не принадлежали. Сейчас ему предъявили новые обвинения в использовании краденых кредитных карт. Так что тюремный срок в итоге может оказаться еще большим.