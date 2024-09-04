Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Булат», который занимается разработкой ИТ-оборудования, лишился ИТ-аккредитации и пытается вернуть этот статус через суд. Аккредитация дает компаниям ряд льгот, среди которых не только налоговые преференции и льготные кредиты, но и отсрочка от армии для сотрудников. В НИЦ «Булат» в 2021 г. работало не менее сотни человек.

Лишение аккредитации

Как выяснил CNews, Минцифры лишило ИТ-аккредитации «дочку» крупного российского производителя телеком-оборудования Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Булат». Теперь компания пытается оспорить это решение в суде.

Заявление о признании решение незаконным «Булат» подал 21 августа 2024 г., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Представитель Минцифры не ответил на вопрос CNews о том, за что «Булат» была лишена ИТ-аккредитации. Не ответили на запрос и представители «Булата».

Минобороны России НИЦ «Булат», занятый разработкой ИТ-оборудования, лишился ИТ-аккредитации, дающей налоговые преференции, льготные кредиты и отсрочку от армии для сотрудников

В июле CNews писал, что две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. Тогда среди компаний оказались АНО «Цифровая экономика», дочерние структуры «Ростеха» и «Ростелекома» и т.д.

Остаться без льгот

Если ИТ-компания теряет статус «аккредитованной», то она лишается целого ряда мер поддержки, рассказал CNews директор по управлению качеством «ЭОС» Алексей Мальков. «В первую очередь это касается пониженных ставок отчислений во внебюджетные фонды, - отметил он. - Во вторую очередь это касается налога на прибыль. С 2025 года у ИТ-компаний будет 5% налог на прибыль, сейчас 0%, а при потере статуса налог соответственно 20 или 25%».

Еще одна мера поддержки касается мобилизации, отметил он. «Освобождение работников от мобилизации допустимо только для аккредитованных ИТ компаний, - предупреждает Мальков. - Если компания теряет аккредитацию, то тогда работники подлежат мобилизации в случае необходимости».

«Это может привести к оттоку сотрудников и причинить компании серьезный ущерб, так как рынок труда сейчас высококонкурентный и вакансии ИТ-специалистов заполняются долго и дорого», - считает Ирина Сенатская, операционный директор компании-разработчика «Базис».

«Наиболее частые случаи, когда происходит потеря статуса, это в первую очередь забывчивость ИТ-компаний подать сведения, подтверждающие такой статус, - пояснил эксперт. - Во-вторых, это снижение доли ИТ-реализации. И третье – это снижение заработной платы, которая необходима по нормам федеральным, или региональным. То есть должна быть средняя заработная плата не ниже средней заработной платы по отрасли в стране или в регионе».

В мае 2023 г. CNews также писал о десятках компаний, которые так же, как и НИЦ «Булат» пошли оспаривать лишение ИТ-аккредитации в суде. Тогда лишение многих компаний этого статуса в Минцифры объяснили тем, что их руководители не успели предоставить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. По данным министерства, большая часть из утративших аккредитацию компаний это «мертвые» фирмы, которые не вели никакой деятельности.

Чем известен «Булат»

Согласно официальному сайту компании, ООО «Булат» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телеком- и ИТ-систем. Например, среди ее решений присутствуют сетевое, а также серверное оборудование и ПО. НИЦ «Булат» — дочернее предприятие, созданное в целях разработки нового аппаратного и ПО для телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

Согласно базе «Контур.фокус», в НИЦ «Булат» по состоянию на 2021 г. работало 100 человек. Это почти в два раза больше, чем в головной компании: там работало на 2021 г. 53 сотрудника, следует из базы.

Прибыль компаний в последний раз в базе публиковалась также в 2021 г. У ООО «Булат» выручка по итогам 2021 г. составила 3,6 млрд руб. при чистой прибыли 22 млн руб. А у ООО НИЦ «Булат» всего 240,3 млн руб. при прибыли в 1 тыс. руб.

Какие льготы есть у аккредитованных ИТ-компаний

Аккредитованные ИТ-компании получают льготы по налогам (пониженные страховые взносы: 6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и пр.), нулевой налог на прибыль в 2022-2024 гг. Они также освобождены от выездных налоговых проверок на тот же период. Помимо этого, аккредитованным ИТ-компаниям доступны льготные кредиты по льготной ставке от 1 до 5% годовых.

Сотрудникам аккредитованных компаний также доступна льготная ипотека по ставке до 5% годовых и отсрочка от армии.

Однако ИТ-компания, которая претендует на аккредитацию должна получать более 70% дохода от ИТ-деятельности. Средняя зарплата сотрудников таких компаний должна быть не менее средней по стране или субъекту, в котором зарегистрирована организация и др.

Отказано в предоставлении ИТ-аккредитации может быть, если организация имеет налоговую задолженность более 3000 руб., руководитель организации имеет неснятую или непогашенную судимость, организация не предоставила согласие на раскрытие налоговой тайны и др.

Ежегодно до 1 июля проводится процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям, в рамках которой организациям необходимо будет предоставлять сведения о сайте, доходах (расходах) от деятельности в сфере информационных технологий. Минцифры также может провести внеплановую проверку.