В России напишут стандарты оборудования для производства микроэлектроники. Сейчас их просто не существует

В России не существует стандартов оборудования для производства микроэлектроники. Когда из-за санкций поставки иностранного оборудования для производства микроэлектроники осложнилось, начались масштабные проекты по создания отечественных установок. Наличие стандартов позволит сократить стоимость и сроки разработок такого оборудования.

Стандарты электронного машиностроения

Как выяснил CNews, в России создадут стандарты для производителей электронного машиностроения. Это необходимо для поддержки российских разработчиков и производителей такого оборудования.

Тендер в формате открытого конкурса на такие работы опубликовал «Международный научно-технологический центр МИЭТ» 23 августа 2024 г. На работы выделено 26 млн руб.

Планируется сформировать не менее 20 документов по стандартизации, применяемых при проектировании, производстве, применении машин и оборудования для изготовления изделий микроэлектроники, СВЧ-электроники, оптоэлектроники, силовой электроники и др.

Сейчас отсутствуют стандарты в области электронного машиностроения, рассказал CNews представитель «Международного научно-технологического центра МИЭТ». По его словам, этим летом было поддержано решение по созданию профильного технического комитета в этой области.

ГК «Элемент» В России создадут стандарты для производителей электронного машиностроения

«Начать планируется с основных стандартов: определить терминологию и базовые требования к российскому оборудованию для производства электроники, продолжил он. - Это нужно для того, чтобы обеспечить совместимость российского оборудования между собой, унифицировать отдельные блоки и интерфейсы».

Это позволит улучшить пользовательские характеристики оборудования, а также сократить стоимость и сроки разработки.

Суть работ

В рамках работ буду разработаны и скорректированы национальные и межгосударственные стандарты в области электронного машиностроения. Будут проанализированы существующие документы по стандартизации в области электронного машиностроения стран ЕАЭС и выявлены, а также ранжированы перспективные направлений устойчивого развития отрасли электронного машиностроения.

Помимо этого, будут проанализированы документы по стандартизации в области электронного машиностроения международных организаций по таковым стандартам. Вместе с тем исполнителем работ будут опрошены не менее 30 организаций отрасли электронного машиностроения в части опыта применения стандартов при разработке и производстве продукции электронного машиностроения.

Электронное машиностроение в России

В России существует программа «Электронное машиностроение», которая направлена на развитие этой отрасли в стране. В открытом доступе в виду чувствительности информации ее нет. В рамках этой программы, в том числе, создается оборудование для производства микроэлектроники, выполняются мероприятия по подготовке кадров для отрасли и т.д.

Такая работа очень важна, т.к. с марта 2022 г. закупка и ввоз в Россию оборудования для производства микроэлектроники осложнился, а цена выросла. В марте 2024 г., как писала Financial поставщики такого оборудования Times, Samsung и SK Hynix, опасаясь параллельного импорта, прекратили поставки даже подержанного оборудования в КНР.

Помимо этого, проводится и работа по освоению необходимых материалов. Как писал CNews в марте 2023 г., Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства материалов, необходимых для производства чипов.

Сейчас масштабными проектами по производству оборудования занимается группа «Элемент». CNews писал в марте, ООО «Нанотроника», на 100% принадлежащая группе «Элемент», планирует начать разработку и выпуск линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники. ГК «Элемент» уже вложила в проект несколько миллиардов рублей.