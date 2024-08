Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка

США расширили санкции против российских технологических и ИТ-компаний. Под санкции попали ИБ-«дочка» МТС, «Атол», ЦРТ, ЦФТ, «Диасофт», «Базальт», корпорация «Галактика», «Цифра», Российский исследовательский институт искусственного интеллекта и зарубежные компании, якобы осуществляющие поставки в Россию.

Санкции против «Диасофт», «Атол», ЦРТ и ЦФТ

США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц, связанные с действиями России на Украине. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В частности, под санкции попали более 60 российских компаний из технологического и оборонного сектора, а также компании металлургической и угольной промышленности.

Из ИТ-компаний, работающих в финансовом секторе, под санкции попали «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), «Атол» и «Диасофт». Из-за сотрудничества с МВД (Министерство внутренних дел) под санкциями оказалась компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ), ранее принадлежавшая Сбербанку. ЦРТ разрабатывает решения для распознания голоса, лица, биометрии и т.д. Вместе с ЦРТ под санкциями оказались ее «дочки» - «ЦРТ-Софт» и «ЦРТ-Инновации». Также под санкциями оказался другой разработчик ПО для распознавания лиц - АО «Сфера».

Санкции против выходцев из Digital Security

В 2018 г. США вводил санкции против российской компании «Диджитал Секьюрити» (Digital Security)работающей в сфере информационной безопасности. Сейчас санкции введены против структур, созданных связанными с этой компанией лицами, включая бывшего гендиректора Ильи Медковского, Дмитрия Евдокимова, Евгения Климина, Дмитрия Чаштушина, Глеба Чербова и Тананжита Камбо (Taranjeet Kambo).

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash США расширили санкции против российских технологических и ИТ-компаний

Среди попавших таким образом под санкции ИБ-компаний оказались ООО «Софт Плюс» (бывшая ООО «Хексвей»), ООО «Клаудран» , ООО «Диджитал комлпаенс», ООО «Кибер Сервис», ООО «Диджитал Секьюрити Сервис» и чешская Machine Learning Lab.

Санкции против «Базальт» и MTS Red

Из-за сотрудничества с металлургическим сектором под санкциями оказались ряд ИТ-компаний: «Базальт» (разработчик ОС на базе Linux семейства «Альт»), «дочек» «Норникеля» - «Норникель Сфера» и «Норникель Спутник»: а также ИБ-дочка МТС - MTS Red (юридическое лицо - ООО «Серенити Сайбер Секьюрити»).

Это уже не первая «дочка» МТС («Мобильные Телесистемы»), которая попала под американские санкции. Ранее под ними оказались «МТС-Банк» и VisionLabs. В «МТС Red» отказались от комментариев.

Корпорацию «Галактика», разработчика корпоративного ПО, добавили в санкционный список из-за сотрудничества с подсанкционными структурами: госкорпорацией «Ростех» и «Уралвагонзавод». Системный интегратор «Цифра» попал под санкции из-за работы с подсанкционной «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (входит в «Ростех»).

Санкции против разработчиков беспилотников и интернета вещей

АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) попал под санкции из-за разработок в сфере беспилотников. Также в данной сфере санкции были введены в отношении компании «Дронопорт» (торговая марка Hive), разработавшую системму анаоиза данных с беспилотниокв, поставщика компонентов «РТ Электроникс», разработчика беспилотников «Аэрокон», разработчика беспилотных вертолетов КБ «Рус», разработчиков ПО «Конструкторское бюро «Пиранья» и «Уралдронвагонзавод», разработчика и поставщика радиоэлектроннных компонентов «Протех», разработчика систем позиционирования для роботов «Радиолайн».

Компания «Хед Пойнт» попала под санкции из-за разработки платформы интернета вещей для российских спецслужб, компании «Интем Лаб» и «Умный склад» (IQSklad)- из-за цифровизации логистики (IQSklad сотрудничает с подсанкционным «Концерном «Агат»).

Санкции в отношении разработчиков решений для мониторинга соцсетей

Компании ООО «Крибрум», Execution R.D.C. (ООО «Эксикьюшин р.д.с.»), Brand Analytics (ООО «Палитрумлаб») и «Вектор Икс» попали под санкции, так как, по утверждению властей США, их ПО используется властями России для контроля над интернетом и мониторинга социальных сетей. «Крибрум» создавалась для противодействия информационным угрозам в интернете, ее создатель Игорь Ашманов ранее уже попал под санкции. Execution R.D.C. позиционирует себя как разработчик решений на основе искусственного интеллекта для управления промо-акциями.

Санкции против разработчиков и поставщиков микроэлектроники и радиоэлектронной продукции

Под санкциями оказались разработчики и поставщики микроэлектроники ОКБ «Экситон», Завод «Реконд», НПП «Сайт», «Эпром», НИИ «Микроприборов» (резидент «Технополис «Москва»), «ЭТМ Фотоникс,» «Хаверим», НПП «Томлинский электронный завод».

Также под санкциями оказались: разработчик радиоэлектронных компонентов ПО «Октябрь», разработчик электроники и специализированного ПО «Ахметрон», разработчик электронных компонентов ООО «Вектор», разработчик устройств ночного видения «Катод», разработчик роботизированных устройств для сварки «Кугель», импортер электронных компонентов «4Тест», разработчик ПО и систем управления для ракет «Афинор», поставщик радиоэлектонных компонентов «Грин Чип», разработчик военных радиокомпонентов «Амитрон Электроникс», разработчик решений для автоматизации производства НПК «Тезарт», разработчики и поставщики электронных компонентов «Компания «Скан» и ТС «Элемент», разработчик роботов и систем дистанционного управления НПО «Гран», «Владимирское конструкторское бюро радиосвязи», разработчик радионавигационных комплексов и систем дистанционного управления «Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ», разработчик электромагнитных компонентов «Мстатор», исследовательская и производственная ассоциация «Лептон» (разработчик телескопических камер с высоким разрешением), разработчик оптоэлектронных систем «Государственный институт прикладной оптики» («дочка» входящего в «Ростех» «Концерна «Швабе»), НПО «Вычислительные системы» (разработчик ПО для Минобороны и МВД), НИИ «Оптико-электронного приоборостроения» (разработчик оптоэлектронных и лазерных устройств), разработчики военных радаров НИЦ «Резонанс» и «Светлана ЕР».

Санкции против институтов РАН

Из государственных институтов санкции были введены в отношении Технологического института новых и сверхтвердых углеводородных материалов», федерального исследовательского центра «Информатика и менеджмент» РАН («Российской академии наук»), разработчика антенных комплексов «31 государственный проектный институт специального строительства», Российского исследовательского института искусственного интеллекта РАН (представил собственное роботизированное решение на военной выставке).

В 2022 г. под санкции попали Институт океанологии им. П.П. Ширшова и компания «Технополе», производящая навигационное оборудования для морских кораблей. Сейчас под санкции попали гендиректор и владелец «Технополе» Александр Воронков и его заместитель Виктор Спиридонов, а также ее партнеры: российская компания «Техномар», итальянская Idronaut и ее владелец Флавио Гразиоттин (Flavio Graziottin), китайская Shanghai Oceanen Environmental Science and Technology Co и ее технический директор Лю Янг (Liu Yang).

Санкции против иностранных поставщиков российских компаний

Ранее под санкции попали АО «Промтех» («Промышленные технологии») и ее «дочка «Промтехкомплект», работающие в сфере автоматизации промышленности. Сейчас власти США добавили санкции в отношении структур «Промтеха», якобы используемый для обхода санций: ООО «Аспектрум», французской Industrial Technologies Group France (ITGF), китайской Interasia Trading Group и Enutek Makina Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi. Также санкции коснулись гендиректора ITFG Игоря Реутова, созданную им эстонскую компанию Free Sky Solutions OU и возглавляемую им французскую компанию Aerialia.

Санкции были введены в отношении швейцарца российского происхождения Александра Орлоффа, якобы создавшего схему по поставкам электронных компонентов в Россию, и созданных им компаний: британской Alexandre Orloff ltd, китайских Zvigeni Technological Systems и Dougong Trading Hong Kong, канадской 9105 2829 Quebec и Digital Marketing Awards из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты).

По причине поставок электронных компонентов для АО «Скан» под санкции попала китайская Shanghai Techinital Materials. Российская компания «Экзитон» попала под санкции из-за поставок электронных компонентов для «Опытно-конструкторского бюро» (ОКБ) им. А.С. Яковлева, разработчика гражданских и военных самолетов. По этой же причине под санкции попали АО «Дисплей Компонент»: венгерская Matrix Metal Group Korlatolt Felelossegu Tarsasag Felszamolas Alatt и кипрская Noratec Holdings.

Также санкции коснулись компаний, якобы поставляющих электронные компоненты для «Промтеха»: турецкой Confienza Gida Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi, китайских Grun Group, Hong Kong Yayang Trading, Kira International Trade, Most Development и New Wally Target International Trade.

Под санкции попали и иностранные граждане и организации, якобы помогающие России обходить санкции. В их числе Джулио Столилетти (Giulio Sfoglietti), якобы сотрудничающий с россиянином Маратом Габитовым в части поставки микроэлектроники для радиоэлектронной промышленности и производства беспилотников.

Турецкие компании Hidropark Hidrolik Pnomatik San и Feva Dis Ticaret Limited Sirketi попали под санкции из-за поставок в России станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Также под санкции попали якобы поставляющие электронные компоненты в Россию китайские компании Smart Kit Technology, Siliborn Technology, YLH Electronics, Hongkong Chip Line, Hengye Tech, Electronic, Allchips, Fepood Electronics HK, Xin Quan Electronics, Jinhua Hairun Power Technology Co, Ace Era Co, Shenzhen Royo Technology, Qingdao Hehuixin International Trade, HK Cinty Co, Foshan Golden Age Motor Technology и Asia Material Solutions Company.