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На заводе радиоэлектроники Роскосмоса мощный пожар

От сильного пожара в Екатеринбурге пострадал как минимум один из цехов «НПО автоматики», одного из старейших российских радиоэлектронных предприятий.

Пожар в Екатеринбурге

На территории «НПО автоматики им. Семихатова» (НПОА) в Екатеринбурге произошел пожар. Он охватил кровлю здания одного из цехов на площади 800 кв. м.

«В Екатеринбурге, по предварительным данным, на 800 кв. м произошло возгорание в здании с химической продукцией. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали ТАСС представители МЧС.

В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что кровля частично обрушилась. Площадь обрушенной кровли цеха составляет 500 кв. м.

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Главное управление МЧС России по Свердловской области
Пожарные в Екатеринбурге борются за спасение цехов «НПО автоматики»

По информации гендиректора НПОА Михаила Изюмова, стены и кровля механического цеха обрушились. Огонь перекинулся на второй цех. Угрозы отравления жителей из-за пожара нет.

«На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта МЧС, а также выясняют более подробные и точные обстоятельства причин возгорания. По итогам начавшихся проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых уральскому интернет-агентству URA.RU.

«НПО автоматики»

«НПО автоматики им. Семихатова» (входит в «Роскосмос») — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Как сказано на его сайте, предприятие обеспечивает полный цикл создания продукции — от разработки идеи до изготовления и сервисного обслуживания изделия.

Его история началась в 1942 г. с эвакуированного на Урал «Киевского радиозавода». Во время войны здесь изготавливались танковые переговорные устройства. В 1956 г. были созданы первые системы управления оперативно­тактических ракет и ракет для вооружения подводных лодок. В 1977 г. на базе НИИ автоматики и завода автоматики возникло «Научно-производственное объединение автоматики».

У предприятия есть также гражданские разработки, например, система автопилота для сельскохозяйственного транспорта. В июле 2023 г. Михаил Изюмов сообщил «Интерфаксу», что НПОА разработало и начало серийное производство процессорных модулей.

Анна Любавина

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