Программистов на Python стало слишком много. В России бешеная конкуренция за место – работу найти непросто

Python-разработчикам очень непросто найти работу – их стало настолько много, что конкурс на одну вакансию, связанную с Python, составляет 10 человек на место. Стать программистом на Python сейчас как никогда просто – язык сам по себе легок в освоении, и курсы по нему предлагают десятки онлайн-школ, притом как от лидеров рынка, так и от малоизвестных обучающих сервисов.

Программист программисту конкурент

В России наблюдается сверхвысокая конкуренция за открытую вакансию программиста на Python, сообщили CNews представители рекрутингового центра IBS. По их данным, в настоящее время на одну такую вакансию, если судить по количеству присланных резюме, претендуют 10 специалистов.

Это очень высокий показатель, особенно если сравнивать с другими языками программирования. Например, в случае горячо любимого российскими программистами языка Java конкурс составляет лишь четыре резюме на вакансию, то есть он ниже более чем вдвое.

Среди разработчиков, кому в современных реалиях оказалось проще всего найти работу (не в плане количества вакансий, а с точки зрения уровня конкуренции) числятся программисты на созданном Google языке Go. В их случае конкурс составляет менее двух резюме на вакансию.

По пути наименьшего сопротивления

Основная причина засилья специалистов по Python кроется непосредственно в самом языке. Он очень прост в освоении, особенно в сравнении с С и С++, то есть у него низкий порог входа. Эта особенность, в числе прочего, сделала его самым популярным в мире.

Нейросеть «Кандинский» Программистом теперь может стать почти каждый

«Наибольшая конкуренция среди специалистов по Python объясняется тем, что много программистов выбирают этот язык: у него понятный синтаксис, богатая экосистема, а также он широко используется для анализа данных, написания веб-приложений, игр и нейросетей, которые сейчас многие пытаются интегрировать», – сказала CNews директор по развитию бизнеса рекрутингового центра IBS Елизавета Сергеева.

Также нельзя не отметить тот факт, что к концу июля 2024 г. в России выучить Python было как никогда просто. Получить знания в этой области можно буквально не вставая из-за своего домашнего компьютера – десятки онлайн-школ, от крупнейших до почти никому неизвестных, предлагают несметное количество курсов по Python. Многие сервисы также предоставляют сертификат о прохождении обучения, который, в теории, может упростить процесс трудоустройства.

В будущем, теоретически, Go может составить серьезную конкуренцию Python. «Go достаточно молодой язык, который только набирает свою популярность благодаря своей скорости, простоте использования и поддержке параллельных вычислений. Однако он все еще остается нишевым языком, – сказала CNews Елизавета Сергеева. – При этом спрос на специалистов по Go значительно растет в последние годы и превышает предложение. В основном конкуренция идет между работодателями».

Работу найдут все?

В России сейчас острая нехватка ИТ-специалистов, в том числе и разработчиков – дефицит составляет около 700 тыс. человек (статистика главы Минцифры Максута Шадаева на август 2023 г.). Это в полной мере относится и к разработчикам ПО – в конце весны 2024 г. CNews писал, что программистов в стране суммарно меньше, чем нужно работодателям, и особенно им не хватает специалистов, пишущих именно на Python и Java.

Базовые знания в Python находятся всего за пару кликов

С другой стороны, в последнее время зарплаты программистов уже не демонстрируют тот феноменальный рост, коим они могли похвастаться год или два назад. К примеру, увеличение зарплат PHP-программистов даже не перекрывает годовую инфляцию в России.

Чаще других специалистов компании ищут Java-разработчиков (59,6% открытых вакансий), на втором месте Python (35%), на третьем – Go (5,4%). В то же время Python-разработчики удерживают первое место по количеству резюме (61%), на Java приходится 38,8% резюме. Go в этом плане плетется в хвосте – лишь 0,2%.

Всем нужны опытные

Еще один важный показатель российского рынка ИТ-вакансий – это нежелание большинства работодателей связываться с начинающими программистами, притом от конкретного языка программирования это почти не зависит. Так, согласно статистике IBS, из общего числа вакансий для Java-программистов в 67% указано, что нужен исключительно сеньор. У Python ситуация немного лучше (сеньор требуется в 57% вакансий), а у Go – хуже, 67%.

На рынке сейчас наблюдается нехватка сеньоров, пишущих на Go: на каждое резюме приходится 2,7 вакансии, сообщили CNews в IBS. Тем временем в стане опытных Java-специалистов баланс спроса и предложения почти идеальный – 1,4 резюме на вакансию. Что касается предложений работы сеньор-разработчиков на Python, то их в 3,8 раза меньше, чем резюме.

Джунам, пишущим на Python, устроиться на работу невероятно сложно – каждая вакансия, где нужны разработчики с небольшим багажом профильных знаний, собирает более 70 резюме. В случае с Java это 27 резюме, а у Go результат – 56 резюме.

Мнение отрасли

Как сообщили CNews представители компании «Девелоника» (занимается разработкой ПО, входит в ГК Softline), «спрос на опытных разработчиков действительно большой, особенно на специалистов уровня от мидла и выше». «Это связано с множеством курсов разного качества и методов подачи материала. Сейчас эти курсы менее популярны, но в пиковый период миллионы людей стремились "войти в ИТ, где легко, интересно и платят много". На фоне ажиотажа появилось множество курсов, обещающих дипломы, работу и зарплату от 80 тыс. руб., утверждающих, что выпускники сразу станут мидл-специалистами или, как минимум, уверенными джунами».

«В итоге мы получили множество выпускников этих курсов, (не учитывая тех, кто уже имел опыт в другой области и решил изучить Python для себя, или тех, кто действительно поглощал материал за рамками курса), с одинаковыми знаниями и портфолио, но без фундаментальных знаний. Эти выпускники уверены, что они уже специалисты, и нужны компаниям как воздух, – добавили в «Девелонике». – Однако их подготовка и работы в портфолио, которые они считают козырем, представляют собой рутинные задачи, которые выполняют реальные специалисты ежедневно. В результате мы видим высокую самооценку при низких навыках».

«На сайте hh.ru сотни откликов на редкие вакансии джунов по Python, но значительно меньше на позиции уровня выше. Как следствие, действительно заинтересованным людям сложнее попасть даже на собеседование к HR, потому что рекрутеру приходится искать таланты среди множества претендентов. Но Python хорош тем, что это действительно приятный и понятный язык по сравнению с шаблонным Java или чем-то из семейства С. Это и подняло порог вхождения на рынок, но в заказной разработке мы и заказчики обращаем внимание на компетенции, опыт и умение быстро включаться в проект», – подытожили представители «Девелоники».

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, сказал CNews: «Количество специалистов, работающих с Python, на рынке действительно растет год к году. В основном, это связано с ростом популярности профессий тестировщика, аналитика данных, веб-разработчика и специалиста машинного обучения. Значительная часть специалистов на рынке прошла онлайн-обучение и использует Python, как инструмент для решения повседневных задач. Например, без Python тестировщик не сможет собрать автотесты, но в то же время ему вряд ли понадобятся глубокие знания в других языках программирования. Это касается и аналитиков данных, и специалистов машинного обучения. Сообщество Python в России уже настолько выросло, что продолжит расти год к году. Кроме того, влияние окажет и рост популярности ИИ. Модели генерируют огромное количество данных, которые нужно обрабатывать и анализировать. Для этого потребуется больше специалистов в Python, так же, как и для обучения новых моделей».

Карина Кадеркаева, Senior HR BP Softline Digital (ГК Softline), сообщила CNews: «Python – сейчас один из самых востребованных языков программирования, наравне с Java и С. Самое большое количество вакансий на сайтах агрегаторов по поиску работы и сотрудников именно на Python. Кандидатов действительно много, что неминуемо приводит к высокой конкуренции, но при этом кандидаты уровня middle и выше в крайнем дефиците. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Во-первых, Python действительно востребованный язык, при этом он относительно прост в изучении и позволяет быстро войти в мир ИТ. Во-вторых, на рынке много «питонистов», это большое и заметное сообщество, которое популяризирует свой язык. Не надо иметь глубоких знаний в программировании и математике, чтобы начать изучать Python. Курсы помогают пройти этот путь с нуля. Как следствие: сейчас рынок переполнен джунами с минимальным опытом, которые, как правило, завышают свои заслуги в резюме. Более того, многие новички учат Python не потому, что им интересен именно этот язык программирования, а потому что они просто хотят попасть в ИТ, и неважно кем и в какую компанию. Поэтому современный работодатель не всегда готов брать к себе джунов, все чаще на рынке ищут сотрудников, способных тут же погрузиться в задачи без обучения. Популярность Python в России однозначно будет расти. Пока это самый простой и «читаемый» язык, на нем можно писать практически все. Из преимуществ в арсенале Python также высокая скорость разработки и много доступных библиотек. С развитием искусственного интеллекта и робототехники возрастет и спрос на «питонистов»».