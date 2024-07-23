Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом

Российский аэрокосмический холдинг SR Space намерен привлечь 1,53 млрд руб. с помощью нового инструмента pre-IPO. Это будет первое подобного рода размещение на Московской бирже. Компании холдинга оказывают весь спектр услуг в данной сфере: запуск и производство спутников и ракетоносителей, климатический мониторинг и дистанционное зондирование Земли, защиты от БПЛА и создание глобальной спутниковой системы связи.

Первое pre-IPO на Московской бирже

Группа компаний SR Space, работающая в сфере аэрокосмических технологий, объявила о намерение провести pre-IPO (предварительное публичное размещение акций).

Этот инструмент является новой формой венчурных инвестиций в стартапы на поздней стадии развития. Размещение состоится на Московской бирже, причем для биржи это будет первый подобного рода опыт.

Акции можно будет приобретать через брокеров на внебиржевом рынке. Консорциум брокеров возглавляет Сбербанк. Всего компания хочет привлечь 1,53 млрд руб. Стоимость одной акции составит 2,75 тыс. руб., к покупке будет предложено 550 тыс. акций. Книга заявок будет закрыта 8 августа, заявки будут удовлетворяться в хронологическом порядке. Акции смогут купить только квалифицированные инвесторы.

Pre-money оценка компании на pre-IPO составляет 13,7 млрд руб., pre-money оценка от аналитической компании ФБК - 16,9 млрд руб.

На pre-IPO будет продано 10% от общего числа акций, апсайд (ожидание роста котировок) составляет 18,7%. Компания также планирует привлечь государственное финансирование (в том числе от фабрики «ВЭБ.РФ») на сумму 5-5,75 млрд руб.

Кому принадлежит SR Space

Компании группы SR Space предоставляют полный спектр услуг в космической отрасли - от запуска ракет-носителей до анализа данных. Разрабатывают суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок.

У группы компаний пять целевых рынков: услуги по запуску космических аппаратов, производство спутников, защита от БПЛА (беспилотные летательные аппараты), спутниковая съемка, спутниковая связь.

Сделки с компаниями в аэрокосмической отрасли

Приобретаемая компания Страна Дата закрытия сделки Покупатель Размер сделки, $ млрд EV/Revenue LTM EV/EBITDA LTM OHB Германия Ноябрь 2023 г. KKR 0,717 1,1x 19,7 x Aerojet Rocketdrive США Июнь 2023 г. L3Harris 5,1 2,2x 16,1x Maxar Technologies США Май 2023 г. BCI 6,6 3,8x 14,3x Медианное значение 2,2x 16,1x

Источники: CNews Analytics, SR Space

Головная структура группа - АО «СР Спейс». Она на 89% принадлежит гендиректору и основателю компании Олегу Мансурову. АО «СР Спейс» на 75% владеет следующими компаниями: ООО «СР Дрон» (SR Drones), ООО «Ср Сателлит» (SR Sattelites), ООО «СР Око» (SR Oko), ООО «СР Инвест» (SR Sar), ООО «СР Рокетс» (SR Rockets), ООО «СР Нет»), ООО «СР КМС» (SR CMS) и ООО «СР Дата» (SR Data). У компании нет совета директоров и ревизионной комиссии - это допускается для компаний на стадии pre-IPO.

Сверхмалые ракетоносители

SR Rockets занимается созданием и эксплуатацией сверхлегких ракет-носителей с целью снижения стоимости и сроков выведения малых космических аппаратов на околоземную орбиту.

На сегодняшний день в России отсутствуют эксплуатируемые ракеты-носители для выведения полезной нагрузки до 500 кг на заданные параметры заказчика, что делает SR Rockets, по мнению самой компании, первым частным поставщиком подобного рода решений в России.

Из-за отсутствия собственных средств выведения полезной нагрузки сверхлегкого и легкого классов, в России наблюдаются задержки с выводом малых космических аппаратов на орбиты, проблемы с простаиваем аппаратов, высокая стоимость выведения грузов, а также проблемы в восполнении и базировании спутниковых группировок.

Семейство ракетоносителей SR Rockets сверхлегкого и легкого классов будет обеспечивать независимость запусков, возможность проведения единичных запусков, аллее гибкое фазирование, а также решит проблему дорогостоящих космодромов и пусковых ракет.

Публичные компании в аэроксмической отрасли

Компания Страна Капитализация, $ млрд Выручка, $ млрд EBITDA, $ млрд Темп роста выручки, LTM, % Темп роста выручки за последние 5 лет, % EV/Revenue 2023 EV/EBITDA 2023 Viasat США 3,48 3,8 0,853 5,8 5,4 2,5x 11,3x Avio Италия 0,236 0,38 0,023 -7,5 -3,2 0,4x 7x Galactic США 0,979 0,007 -0,514 194,1 15,8 87,8x -1,2x RocketLab США 2,687 0,245 -149 15,9 49,9 10,7x -17,6x Terran Orbital США 0,222 0,136 -0,101 44,3 76,1 2,6x -3,5x Planet США 0,71 0,215 -0,128 45,8 26 2x -3,3x

Источники: CNews Analytics, SR Space

Nebo - одноступенчатая геофизическая ракетоноситель. Она обеспечит запуски по траектории научных миссий, требующих немедленного возвращения полезной нагрузки на Землю для дальнейшего изучения, а также для отработки подходов к проектированию и ключевых технических решения для создания ракетоносителей сверхлегкого и легкого класса. Срок разработки - 10 месяцев, стоимость пусковой услуги - 25 млн руб. начало серийного производства - 2026 г.

Cosmos - двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Цель: обеспечение запусков малых космических аппаратов на околоземную орбиту в качестве основной полезной нагрузки для выполнения целевых задач, восполнения существующих группировок космических аппаратов или групповых запусков космических аппаратов в интересах заказчика. Срок разработки - 24 месяца. Стоимость пусковой услуги - 250 млн руб., начало серийного производства - 2028 г.

Stalker - двухступенчатая рактеа-носитель легкого класса. Цель: оперативное формирование орбитальных группировок малых космических аппаратов. Ракета будет способна обеспечить кластерный запуск малых космических аппаратов при оптимальной стоимости пуска 1 кг полезного груза на заданную орбиту. Срок разработки 36 месяцев. Стоимость пусковой услуги - 1,5 млрд руб., начало серийного производства - 2030 г.

Рынок запуска космических аппаратов

Основным конкурентом SR Space в части оказания пусковых услуг являются ГКНПЦ (Государственный космический научно-производственный центр) им. М. В. Хруничева (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»).

На низкой околоземной орбите масса полезной нагрузки у ГКНПЦ составляет 1,95 тонн, у SR Rockets (ракетоноситель Stalker) - 1,7 тонн, у другого ракетоносителя группы - Cosmos - 390 кг.

На солнечно-синхронной орбите у ГКНЦ масса полезной нагрузки составляет 1,2 тонн, у ракетоносителя Stalker - 700 кг, у ракетоносителя Cosmos - 200 кг. Стоимость выведения на орбиту у ГНКЦ сотсавляет 2,1 млн руб. за 1 кг, у ракетоносителя Stalker - 900 тыс. руб. за 1кг, у ракетоносителя Cosmos - 860 тыс. руб. за 1 кг.

Объем рынка услуг космических запусков в 2023 г. составил 188,6 млрд руб., к 2030 г. он вырастет на 156% и составит 481,8 млрд руб. Доля SR Rockets на нем составит 7,1%.

В 2023 г. выручка компании составляла 89,6 млн руб., чистая прибыль - 28,9 млн руб. В 2024 г. при выручке 30 млн руб. показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) будет отрицательным - минус 800 млн руб.

Выход на положительную EBITDA ожидается к 2027 г. - этот показатель составит 1,9 млрд руб. при выручке 10,9 млрд руб.

В 2030 г. выручка компании составит 34 млрд руб., показатель EBITDA - 12,6 млрд руб. Объем инвестиций в 2024-2027 гг. составит 7,4 млрд руб., к 2030 г. мощность производства составит 157 ракетоносителей ежегодно.

Разработка спутников

SR Satellites занимается разработкой, производством и эксплуатацией малых космических аппаратов, включая создание и развертывание спутниковых группировок.

Ежегодно спрос на создание малых космических аппаратов многократно растет, при этом остается неудовлетворенным ввиду отсутствия серийного производства малых космических аппаратов, дороговизны испытательных процедур, дефицита электронной компонентной базы и отсутствия собственных полезных нагрузок.

В настоящее время ведется разработка космического комплекса оптического и инфракрасного зондирования Земли, который состоит из космических аппаратов, а также наземного комплекса управления и наземного комплекса приема, обработки и распространения информации. Начало серийного производства - 2025 г.

Ближайшим конкурентом по данному направлению SR Space являются решения компании «Спутникс» («дочка» Ситроникса»). Компания ведет работы в области разработки служебных микроспутниковых систем и платформ от 3U и до 120U формата CubeSat. И «Спутникс», и SR Satellites ведут разработку и создание космических аппаратов оптико-электронного ДЗЗ, разработку и развертывание наземной инфраструктуры, разработку геоинформационных продуктов и сервисов. При этом у «Спутникс» нет средств выведения на орбиту. Стоимость одного микроспутника у «Спутникс» составляет 127 млн руб., у SR Space - 55 млн руб.

Рынок производства спутников в России в 2023 г. составлял 45,6 млрд руб., к 2030 г. он вырастет на 63% до 74,5 млрд руб. Доля SR Satellite на нем составит 20%.

В 2023 г. выручка компании составила 11,6 млн руб., чистая прибыль - 1,6 млн руб. В 2025 г. выручка компании составит 1,8 млрд руб., показатель EBITDA - 1,5 млрд руб. В 2030 г. выручка составит 15 млрд руб., показатель EBITDA - 14,3 млрд руб.

В 2030 г. будет произведено 521 космических аппаратов, основными заказчиками будут госкорпорация «Роскосмос», «Бюро 1440» (проект «ИКС Холдинга») «Мт-Лаб», а также иностранные заказчики. Инвестиции в создание трех чистых комнат в 2024-2026 гг. составят 60 млн руб. на каждую.

Глобальная спутниковая система связи

SR Net - наиболее перспективный проект группы. Компания занимается созданием глобальной спутниковой связи для предоставления сервиса интернета вещей и доступа в интернет различным категориям пользователей.

В настоящее время проблемными являются 40%-й ежегодный прирост нагрузки (трафик) в мобильных сетях, сокращение зоны покрытия базовых станций, необходимость обеспечить широкополосной связью водные, северные и труднодоступные территории, растущие требования к минимизации задержек пакета данных.

Развертывание орбитальной группировки в количестве 672 аппаратов позволит обеспечить фиксированный и подвижный широкополосный доступ в интернет на территории России в удаленных и труднодоступных районах, включая Арктическую зону.

Общая пропускная способность сети составит 3,75 Тбит/с, количество наземных станций - 660, количество базовых станций- 150. Масса космического аппарата - 460 кг, срок активного существования - пять лет.

Услугами сети станут: мобильная связи и интернет в любой точке мира (прямая связь с серийными телефонами, радиопокрытие труднодоступных и удаленных регионов; экстренные вызовы, социальная связь, широкоплодный доступ в интернет); интеграция и управление автономной инфраструктурой (прямой спутниковый радиоканал для управления БПЛА, сброс данных на Землю (САР, ДЗЗ), ретрансляция многоуровневых современных сетей); мониторинг и обмен телеметрией (контроль транспорта и логистики, предоставления геопозиционирования, сбор данных со станций телеметрии).

Абонентский терминал спутниковой системы будет разработан на уровне прототипа во II квартале 2025 г., выход на серийное производство состоится во II квартале 2026 г.

Атмосферный терминал на уровне прототипа будет разработан в III квартале 2025 г., выход на серийное производство состоится в I квартале 2027 г. Спутниковый терминал на уровне прототипа будет разработан в I квартале 2026 г., выход в серийной производства должен состояться в IV квартале 2027 г. Ближайший аналог SR Net - это Starlink Илона Маска (Elon Musk). В России подобного рода проект реализует «Бюро 1440».

У SR Net пока нет выручки. В 2026 г. при выручке 1,8 млрд руб. показатель EBITDA составит 900 млн руб. В 2030 г. при выручке 33,9 млрд руб. показатель EBITDA составит 24,8 млрд руб. Инвестиции в 2024-2030 гг. составят 35,2 млрд руб., за это время будет запущен 591 спутник. Рынок спутниковой связи в России в 2023 г. составил 94,3 млрд руб., к 2030 г. он вырастет на 148% и составит 234,3 млрд руб. Доля SR Net на нем составит 14,5%.

Противодействие БПЛА

SR Drones занимается защитой гражданских объектов и критически важной инфраструктурой от беспилотных авиационных систем, ПО, созданием 3D-моделей территорий и объектов с помощью беспилотных комплексов. В настоящее время в России отсутствуют выстроенная экосистема производства и реализации систем защиты гражданских объектов от БПЛА и ПО для разных отраслей и рынков сбыта.

Разработчиками и производителями в основном являются государственные конструкторские бюро и НИИ (научно-исследовательские институты), для которых эти продукты являются побочной деятельностью, а после их завершения не происходит дальнейшего продвижения технологий на рынке. SR Drones самостоятельно производит все ключевые компоненты и изготавливает изделия, на 70% состоящие из отечественных комплектующих.

Компания разрабатывает несколько продуктов. «Богомол 1.0» и «Богомол 2.0» - автономные комплексы по обнаружению БПЛА и созданию помех в канале навигации, видео и управления на соответствующей частоте между БПЛА и пультом управления.

«Стрекоза» и «Скарабеи» - портативные детекторы обнаружения БПЛА, автоматически скандируют воздушное пространство на предмет наличия БПЛА и сигнализирует об этом.

«Стерх» - легкий дрон самолетного типа, предназначенный для визуального наблюдения, ретрансляции радиосигнала и радиомониторинга.

Серийное производство запланировано на 2025 г. Дополнительными компетенциями компании являются: пилотирование БПЛА; программирование полезной программы БПЛА; ПО для распознания данных, получаемых методом аэрофотосъемки (компьютерное зрение); интеграция дронов со спутниками и использованием геоданных с них.

Ключевым конкурентом по направлению БПЛА и ПО является компания «Геоскан». Она имеет в наличии разработанные автопилоты и автономные системы полета, аналитические платформы, а также предоставляет комплексные услуги. Существенным недостатком «Геоскан» (по мнению SR Space) является высокая стоимость продуктов и услуг. Преимуществом разработок SR Drones является управляемый вектор тяги для более стабильного управления и нивелирования рысканья и сваливания.

Рынок защиты гражданской инфраструктуры и БПЛА в 2023 г. составил 40,4 млрд руб., к 2030 г. он вырастет на 395% и составит 200 млрд руб. Доля SR Drones на нем составит 3%.

В 2023 г. выручка компании составила 12,9 млн руб., чистая прибыль - 1,2 млн руб. В 2025 г. выручка компании составит 2,3 млрд руб., показатель EBITDA - 100 млн руб.

В 2030 г. выручка компании составит 6,6 млрд руб., показатель EBITDA - 2,2 млрд руб. В 2024 г. на строительство завода в «Аэрокосмической интонационной долине» будет потрачено 134 млн руб. В 2030 г. будет продано 15,29 тыс. аппаратов.

Анализ космических снимков с помощью искусственного интеллекта

SR Data занимается предоставлением космических снимков с последующим анализом на основе математического моделирования и алгоритмов искусственного интеллекта.

Невозможность самостоятельно проводить мониторинг труднодоступных территорий, а также территорий, где запрещена съемка с БПЛА, приводит к дефициту ресурсов для выявления и контроля незаконной деятельности в области урбанистами (свалки, строительство и пр.), мониторинга состояния окружающей среды, сельское хозяйство и пр.

Агрегирование и анализ космических данных с помощью искусственного интеллекта повышает доступность и прозрачность информации и помогает снизить затраты на мониторинг различных процессов. Это достигается за счет использования снимков с космических аппаратов ДЗЗ и моделей машинного обучения, выявляющихся нудные объекты в сотни раз больше, чем при ручных методах обработки.

Компания предлагает ряд сервисов. SR Data Imagery - это маркетплейс по заказу радиолокационных и оптических снимков высокого и сверхвысокого пространственного разрешения.

Хранилище снимков создано с применением технологий распределенных реестров (блокчейн). Технология обеспечивает достоверность космических снимков и кратно ускоряет поиск в базе данных. Сервис предоставляет качественные изображения земной поверхности и объектов, расположенных на ней, полученные независимо от погодных условий, в любое время суток.

SR Data AI - платформа по анализу космических и аэрофотоснимков с применением машинного обучения. На текущий момент на сервисе доступна функция анализа состояния растительности, поиска свалок и выявления объектов капитального строительства на заданной территории. Полный запуск платформы состоится в III квартале 2024 г.

SR Data City AI - комплекс услуг для мониторинга городской среды и региона, в рамках которого предоставляются космические снимки, отчет с местоположением искомых объектов, аналитика о состоянии территории. При необходимости SR Data отдельно предоставляет консультации относительно дальнейших действий после выявления правонарушений или предложения по улучшению качества развития региона. С конца 2023 г. проводится оказание консалтинговых услуг, а также предоставление услуг составления отчетов по региону на основе проанализированных с помощью машинного обучения космических данных.

По мнению SR Space, сейчас на российском рынке не представлены продукты, содержащие полный набор аналогичных платформе SR Data функциональных возможностей: применение системы каталогизации и кэширования полученных космических снимков с помощью технологии блокчейн; работа в формате маркетплейса по анализу космических данных; наличие функционала автоматизированного сравнения поученных координат сооружений с ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) и составление аналитического отчета о выявленных незаконных строениях.

Рынок спутниковой съемки в 2023 г. составил 24,5 млрд руб., к 2030 г. он вырастит на 127% до 55,6 млрд руб. Доля SR Data на нем составит 54,1%.

В 2023 г. выручка компании составила 21,2 млн руб., чистая прибыль - 1,1 млн руб. В 2024 г. при выручке 200 млн руб. Ожидается отрицательный показатель EBITDA на уровне 100 млн руб.

В 2026 г. при выручке 2.4 млрд руб. показатель EBITDA составит 100 млн руб. В 2030 г. выручка компании составит 7,3 млрд руб.. показатель EBITDA - 770 млн руб. В 2030 г. будет заключено 129 контрактов. Инвестиции в 2024-2026 гг. составят 165 млн руб.

Глобальная система мониторинга парниковых газов

SR CMS занимается созданием глобальной системы мониторинга основных парниковых газов, состоящей из космического, наземного и программно-аппаратного сегментов. В настоящее время проблемами являются отсутствие надежной системы мониторинга и контроля концентрации парниковых газов в реальном времени, а также недостаточная доступность данных о концентрации парниковых газов и их влиянии на изменении климата.

С помощью технологий высокогорного аэрокосмического приборостроения, физико-химической интерпретации дистанционного спектрального анализа линий поглощения атмосферы, а также геоинформационного обеспечения инерциональных данных спутникового ДЗЗ будет осуществляться объективный контроль и мониторинг концентрации парниковых газов в атмосфере Земли

Потребности климатического мониторинга заключаются в следующих услугах: мониторинг спонтанных естественных эмиссий; мониторинг плановых и регулярных эмиссий сельского хозяйства, контроль газовых выделений в зонах животноводства; объективный контроль газов промышленности, учет внутренних и международных регламентов эмиссии. Конкурирующими решениями являются: GHGSAT (современное оборудование, конкурент-ориентир по качеству); USGS (старый крупный игрок, конкурент-ориентир по надежности); MethaneSAT (полный спектр измерений и услуг, конкурент-ориентир по сервису).

Конкурентом по данному направлению является спутник «ОрбиКраф-Зоркий» от компании «Спутник» («дочка» «Ситронкиса»).

Ключевым преимуществом SR CMS (по мнению самой компании) является широкий спектр применения получаемых данных и предоставление сервисов на их основе.

В 2023 г. выручка компании составила 2,9 млн руб., чистая прибыль - 366 тыс. руб. В 2025 г. выручка составит 100 млн руб., показатель EBITDA - 40 млн руб. В 2030 г. выручка составит 2,8 млрд руб., показатель EBITDA - 1,7 млрд руб. Инвестиции в 2024-2030 гг. составят 2,1 млрд руб. За этот период будет запущено 37 спутников.

Радиолокационное зондирование Земли

SR Sar занимается созданием орбитальной группировки радиолокационного зондирования Земли. Спрос на детальные радиолокационные снимки превышает предложения, так как в настоящее время существенно ограничена возможность использования данных с иностранных спутников. На сегодняшний день на орбите нет отечественных коммерческих спутников с возможностью радиолокационной съемки больших территорий.

Радиолокационная спутниковая технология, составляющая основу спутниковой группировки, будет использовать спутники для обнаружения и отслеживания объектов на Земле. Новизна заключается в широком применении - от мелких измерений линейной инфраструктуры с погрешностью 5 мм для мониторинга больших территорий Арктики и северного морского пути, наводнений и пр.

В основе принципа работы SR SAR лежит технология исследования и моделирования ландшафта с помощью излучения и приема отраженного от Земли радиосигнала. Наличие в радиолокационном изображении информации о фазе и поляризации отраженной электромагнитной волны предоставляет качественно новые возможности для наблюдения, в отличие от применения оптических спутниковых систем. Срок активного существования малых спутников составит 5 - 7 лет, срок создания - 2,5 года.

Конкурентов по направлению радиолокационного и оптического ДЗЗ на российском рынке у компании нет конкурентов (по мнению SR Space). Выручки у компании пока также нет. В 2026 г. при выручке 9,2 млрд руб. показатель EBITDA составит 9 млрд руб., в 2030 г. при выручке 15,2 млрд руб. показатель EBITDA составит 10,7 млрд руб. Инвестиции в 2024-2030 гг. составят 27,6 млрд руб.

Дистанционное зондирование Земли

SR Oko занимается созданием спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в инфракрасном и оптическом диапазонах. Высокая стоимость для конечного потребителя, а также невозможность пользоваться снимками с иностранных спутников приводят к недостаточной доступности космических оптических снимков с высоким разрешением. SR Oko использует малые космические аппараты форм-фактора CubeSat 3U, 16U и др. для дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением, что значительно снижает затраты на создание орбитальной группировки.

Срок активного существования «Око-1»- 1-3 года, «Око-2» - 4 года, «Око-3» - 5 лет, «Око-4» - 5-7 лет. Стоимость разработки указанных аппаратов составляет 50 млн руб., 250 млн руб., 600 млн руб. и 3,5 млрд руб. соответственно.

Комплекс оптического зондирования в видимом и ИК-диапазоне состоит из орбитальной спутниковой группировки, оснащенной оптической полезной нагрузкой сверхвысокого разрешения.

Данная группировка будет включать в себя 15 малых космических аппаратов, каждый из которых будет оснащен оптической нагрузкой для субметровой высокодетализированной съемки с разрешением 0,5 м и инфракрасным спектрометром.

Сейчас на рынке существует несколько близких к решениям SR OKO сервисом: Skyeer (платформа по работе с БПЛА); GeoAlers (аналитическая и геоинформационная платформа); Traceari (веб-платформы по контролю строительства); «Докажи» (дочернее предприятие «Терра тех» - оператора услуги ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе); «Сканэкс» (компания осуществляет непосредственный прием данных с спутников ДЗЗ на собственную сеть станций, обработку спутниковой информации и обеспечивающая доступ к спутниковым снимкам и продуктам на их основе посредством геопортальных сервисов).

У компании пока нет выручки. В 2025 г. при выручке 2,1 млрд руб. показатель EBITDA составит 1,9 млрд руб. В 2030 г. при выручке 4,7 млрд руб. показатель EBITDA составит 4,4 млрд руб. Инвестиции в 2024-2030 гг. составят 5,3 млрд руб., за это время будет запущено 24 спутника.

Финансовые показатели SR Space

Совокупный объем рынков, на которых работает SR Space, в 2023 г. составил 393,4 млрд руб. К 2030 г. этот показатель увеличится на 166% до 1,04 трлн руб.

В 2023 г. выручка SR Space составила 102 млн руб., в 2024г . она должна составить 609 млн руб. При этом деятельность холдинга является убыточной: в 2024 г. показатель EBITDA (прибыл до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) должен составить отрицательное значение - минус 161 млн руб., чистый убыток - 1,6 млн руб.

По прогнозам, в 2025 г. выручка холдинга составит 7,75 млрд руб., при этом показатель EBITDA уже будет положительным - 1,8 млрд руб. Чистый убыток составит 567 млн руб.

В 2030 г. выручка холдинга должна составить 120,7 млрд руб., показатель EBITDA - 70,9 млрд руб., чистая прибыль - 28,7 млрд руб. В 2034 г. выручка составит 138,9 млрд руб., показатель EBITDA - 116 млрд руб., чистая прибыль - 63 млрд руб.

Капитальные затраты в 2024 г. составят 4,4 млрд руб., в 2030 г. - 20,3 млрд руб. Долг холдинга в 2024 г. составит 4 млрд руб., в 2030 г. - 19,5 млрд руб.

В аэрокосмической отрасли сделки с компаниями осуществляются по мультипликатору EV/Sales (отношение стоимости компании к продажам) составляет 2,2x. Для компании Damodaran он составил 2,26x. Мультиплекатор EV/EBITDA в среднем находится на уровне 16,1x. Для компании Damodaram он составил 17,91x.