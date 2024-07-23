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Путин поручил улучшить работу ИТ-сервисов для спорта

Президент России Владимир Путин поручил следить, чтобы спортивные сооружения в регионах использовались по назначению. Ответственными за исполнение назначены руководители регионов, которые должны представить доклад об исполнении до 20 сентября 2024 г.

Продолжение развития платформы

Правительство должно – с учетом ранее данных поручений — обеспечить дальнейшее развитие государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС), следует из перечня поручений президента по вопросам развития детско-юношеского спорта. Перечень поручений в конце июля 2024 г. опубликован на сайте Президента России.

Президент России Владимир Путин поручил следить, чтобы спортивные сооружения в регионах использовались по назначению.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов России обеспечить создание в субъектах России механизмов контроля за целевым и эффективным использованием объектов спорта и спортивных сооружений с применением региональных информационных систем в области физической культуры и спорта», - потребовал глава государства.

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Kremlin
Президент России Владимир Путин

Для этого необходимо предусмотреть: совершенствование порядка присвоения спортивных разрядов и званий с использованием указанной системы; предоставление услуг по оформлению электронного паспорта спортсмена; формирование и ведение перечней всех объектов спорта, физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих тренерскую и тренерско-преподавательскую деятельность. Доклад Президенту России предоставить до 10 сентября 2024 г., а далее – один раз в полгода.

По информации ТАСС, Владимир Путин также призвал усовершенствовать квалификационные требования к присвоению категорий тренеров для стимулирования талантливых спортсменов к переходу на более высокие этапы подготовки. Помимо этого, Президент России поручил обеспечить внесение в законодательство государства изменений, предусматривающих дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурные организации.

Владимир Путин поручил в 2025 г. осуществить корректировку федеральных стандартов спортивной подготовки в целях актуализации начиная с 2026 г. в части расходов бюджета. Срок исполнения поручений указан — к 1 ноября 2024 г. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Со слов вице-премьера Дмитрия Чернышенко ГИС станет удобным инструментом управления спортивной отраслью по всей стране, причем как массовым спортом, так и профессиональным. На платформе ГИС ФКиС будут представлены сервисы для спортсменов и физкультурников - всех тех, кто занимается спортом, а это около 67 млн человек. Они проработаны с учетом потребностей и ожиданий пользователей.

История создания платформы

В 2021 г. Минспорт России сообщил о том, что в соответствии с поручением Президента России в 2021 г. создаст ГИС ФКиС. Первыми апробацию данной системы пройдут шесть регионов страны (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Белгородская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ) и семь общероссийских спортивных федераций по видам спорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства «О внесении изменений в положение о проведении эксперимента по созданию, перевод и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе России «Гостех». В число новых задач госпроекта вошло развитие ГИС ФКиС.

Начало работы цифровой платформы ФКиС, как заявляли в Минспорте России, было запланировано на 2021 г., однако на март следующего года, по неизвестным причинам, запуск ИТ-платформы, так и не состоялся. В ведомстве отметили, что цифровая трансформация в области физкультуры и спорта не сводится исключительно к разработке технических и программных решений. Эффективность таких начинаний во многом определяется развитием смежных направлений, в частности, связанных с обновлением законодательной и методической базы, научными исследованиями, обучением пользователей, приобретением ими необходимых компетенций, а также подачей спортивных новостей.

Уже в ноябре 2022 г. на момент запуска в ИТ-системе был доступен сервис по присвоению спортсменам званий и разрядов. Однако он представлял собой описание процедуры и перечень документов, которые могут быть представлены лично, через законного представителя или почтой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил о готовности ГИС ФКиС. По словам заместителя председателя Правительства России, работающая в тестовом режиме платформа проходит сертификацию по безопасности для гарантии защищенности всех сервисов и персональных данных граждан. По его словам, спортивные учреждения будут подключаться к ГИС бесплатно для предоставления услуг граждан. На платформе также будет вестись календарь международных и всероссийских соревнований, а также массовых мероприятий. Предусмотрен реестр объектов спорта страны, которых насчитывается более 300 тыс. ГИС ФКиС будет синхронизирована» с порталом госуслуг, где в личном кабинете можно выбрать для ребенка спортивную школу.

В 2023 г. министр спорта России Олег Матыцин отметил, что ГИС ФКиС направлена на решение ведомственных задач и предоставляет удобные сервисы для граждан страны. Со слов Матыцина, в ведомстве подтвердили все гипотезы о волнующих граждан проблемных вопросах, и сервисы ГИС ФКиС направлены на их решение. Ожидаем, что в этом году в системе будет зарегистрировано до 50 млн обращений. Введение данных в несколько кликов позволит быстро и комфортно получить запрашиваемые сервисы.

Антон Денисенко

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