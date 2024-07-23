«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег

Системы безналичных переводов, развиваемые банками, могут рухнуть, если повторится сбой, подобный тому, который вызвало кривое обновление софта CrowdStrike. Также под угрозой экономика отдельных стран. Вызванный CrowdStrike наглядно продемонстрировал, что банки очень уязвимы перед подобным. В этом случае пострадают в первую очередь те, кто отказался от наличных денег и полностью перешел на оплату товаров и услуг по карте или банковским переводом.

Нал – всему голова

Глобальный сбой компьютеров, подобный тому, что в середине июля 2024 г. был вызван нестабильным обновлением ПО ИБ-компании CrowdStrike, может уничтожить мировые системы безналичных платежей, пишет TechSpot со ссылкой на отчет организации Payment Choice Alliance (PCA). Эксперты PCA подчеркнули, что подобные сбои неизбежны, и отметили, что в первую очередь их последствия обрушатся на тех, кто сознательно отказался от использования наличных денег.

Другими словами, пострадают сначала те, кто решил полностью довериться банкам и их электронным системам и начал расплачиваться за товары и услуги исключительно переводом или при помощи банковской карты. Согласно статистике РСА, в одной только Великобритании таких людей насчитывается около 3% среди населения трудоспособного возраста. Если банковские системы выйдут из строя из-за очередного сбоя, такие люди останутся фактически без средств к существованию – принадлежащие им деньги окажутся заперты внутри сбоящей инфраструктуры банка.

Альтернатива жизненно необходима

Президент РСА Рон Дельнево (Ron Delnevo) официально заявил, что сбои, подобные устроенному CrowdStrike, неизбежны. В общей сложности он вывел из строя 8,5 млн компьютеров на Windows, и это вовсе не те ПК, что стоят у людей дома, хотя и такие тоже попали в статистику. Поломались терминалы аэропорта, ПК и серверы внутри банков и многие другие. Люди часами ждали своих рейсов, не могли воспользоваться своими картами оплаты или снять с них деньги, а в некоторых странах людей лишили возможности удовлетворения самой базовой потребности – потребности в пище. CNews писал, что в Японии сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была вынуждена временно закрыть заведения из-за выхода из строя терминалов оплаты.

FreePik Радость от комфорта и удобства оплаты при помощи карты или перевода может быть в два счета омрачена сообщением о сбое платежного сервиса

По оценке Рона Дельнево заявил, при отсутствии у людей альтернативы безналичным платежам любой технический сбой может привести к коллапсу экономики. Он не уточнил, идет ли речь о глобальной экономике или о конкретных странах мира, но вновь привел в пример Великобританию, где всего за два года количество тех, кто регулярно пользуется наличными для оплаты, резко сократилось. В 2021 г. таковых насчитывалось 23,1 млн, а к концу 2023 г. их осталось 21,6 млн. Суммарное население страны на начало 2023 г. – около 67 млн человек.

Одно мнение на всех

Рон Дельнево – не единственный, кто считает, что мир еще совершенно не готов к полному избавлению от наличных денег. Такой формат денег как играл, так и продолжает играть важную роль в современном обществе, и большинство предприятий по-прежнему принимают их, отметили эксперты торговой ассоциации GMB Union, представляющей более 560 тыс. частных и государственных организаций в Соединенном Королевстве.

«Когда вы изымаете наличные из системы, людям становится не на что опереться, а это влияет на то, как они выполняют повседневные основные задачи», – заявили представители GMB Union.

Безопасность – не пустой звук

К главным минусам безналичных форм оплаты, помимо постоянного риска, что все банковские системы рухнут в одночасье, относится и отсутствие приватности. Все банковские переводы можно отследить, и даже оплата криптовалютой давно уже перестала быть по-настоящему анонимной.

Наличные деньги очень важны тем, кто ценит свою приватность и конфиденциальность, считает директор кампании PCA Мартин Куинн (Martin Quinn). По его словам, именно благодаря наличным ни одна крупная технологическая компания или онлайн-платформа не может собирать и продавать персональные данные людей.

Куинн добавил также, что оплата наличными – самый простой способ покупки товара или услуг для многих людей. Не все хотят осваивать технологии безналичных платежей и учиться пользоваться связанными с ним сервисами.

Под надзором государства

В подавляющем большинстве стран наличные – узаконенная форма денег, и Россия в этом плане – не исключение. Другими словами, ни одна организация, зарегистрированная в стране, где есть официальный оборот наличных, не имеет права отказать клиенту в их приеме – в противном случае он будет иметь полное право пожаловаться на нее.

В США и Китае очень внимательно следят за реализацией права граждан расплачиваться наличными деньгами. Как пишет портал Xatakaon, в этих и других странах регулярно фиксируются случаи наказания компаний за отказ принимать наличные – им выписывают штрафы за такую вольность.

Более того, в ряде американских штатов, в частности, в Нью-Джерси и Массачусетсе, действуют местные законы, запрещающие предприятиям отказываться от наличных в качестве оплаты.

Также в 2023 г. в США был представлен законопроект, который в случае его принятия заставит все предприятия в стране принимать наличные в качестве способа оплаты при продажах на сумму до $500 (43,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 июля 2023 г.) и запретит ритейлерам взимать с клиентов, платящих наличными, комиссию за выбор оплаты бумажными деньгами.

«Каждый американец должен иметь право платить наличными», – заявил в июне 2023 г. бывший член палаты представителей и бывший демократ от штата Нью-Джерси Дональд М. Пейн-младший (Donald M. Payne Jr, D-New Jersey, он умер в начале 2024 г. от сердечного приступа). – Слишком много магазинов и предприятий хотят отказаться от наличных в пользу цифровых платежей».