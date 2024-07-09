Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой

Компания Yadro выпустила обновление программного обеспечения «Yadro Суприм» для централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-оборудования Yadro.



Что нового?

Обновленная версия «Yadro Суприм 3.0» теперь управляет не только вычислительными серверами, но также системами хранения Yadro Tatlin.Unified и сетевыми коммутаторами Kornfeld. В центрах обработки данных количество устройств может доходить до нескольких сотен или тысяч. Управление активами является критически важным для обеспечения бесперебойной работы ИТ систем. «Суприм 3.0» автоматически собирает детальную инвентарную информацию как с серверов, так и СХД Tatlin.Unified и коммутаторов Kornfeld за счет интеграции со встроенным ПО. «Суприм» поддерживает интеграцию в CMDB-систему заказчика для формирования целостной картины ИТ ландшафта.

Также «Yadro Суприм» получил ряд важных функций для ускорения ввода устройств в эксплуатацию, что позволяет сократить время между получением оборудования и запуском критичный для бизнеса заказчика ИТ сервисов. Поэтому в Суприм 3.0 появилась возможность автоматического массового обновления встроенное ПО BIOS и BMC для серверов VEGMAN, что значительно сократило время ввода устройств в эксплуатацию. Изменения затронули и процесс мониторинга ИТ-оборудования, который был улучшен для удобства администратора.

Обновленная версия «Yadro Суприм 3.0» управляет не только вычислительными серверами , но также системами хранения Yadro Tatlin

В последней версии появилась функция сбора журналов сервера, которая значительно упрощает обращение в техническую поддержку, а также позволяет сократить время от обращения до начала анализа возникшей проблемы.

«Основа для наращивания функционала»

«Мы постоянно совершенствуем и наращиваем функциональность продукта, ориентируясь на потребности и пожелания наших заказчиков. Регулярное обновление встроенного программного обеспечения не только помогает клиентам поддерживать оборудование в актуальном состоянии, но и повышает безопасность, надежность и эффективность ИТ систем. В новой версии продукта процесс установки обновлений упростился благодаря автоматизации и возможности управлениями процессом из «одного окна», и создает основу для наращивания функционала «Суприм» для предоставления наилучшего опыта эксплуатации нашего оборудования на стороне заказчика», – отмечает Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.

«Yadro.Суприм» включено в Единый реестр российского программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) Минцифры РФ.