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Доля продаж отечественных мониторов в России увеличилась в 10 раз

Доля отечественных мониторов на российском рынке в I квартале 2024 г. выросла до 10%, тогда как всего два года назад она не превышала 1%. Основная причина роста — закупки крупных корпоративных заказчиков, в том числе государственных.

Импортозамещение мониторов

Доля отечественных мониторов на российском рынке в I квартале 2024 г. достигла 10%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитику дистрибьюторов электроники OCS. Это существенный рост, так как два года назад показатель находился в пределах 1%.

Еще осенью 2022 г. в реестре Минпромторга насчитывалось всего около десятка моделей мониторов. Сейчас порядка 10 российских производителей занимаются выпуском мониторов и за два года общее количество моделей в реестре превысило 300, сказала руководитель консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Больше всего продаж у компаний «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom, уточнили аналитики OCS.

Цифры роста

Общий объем продаж мониторов в России в I квартале 2024 г., по данным OCS, вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Абсолютных значений кампания не привела, но по оценке аналитиков GfK, за первые три месяца в стране продано 873 тыс. мониторов на 14,2 млрд руб.

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Импортозамещение мониторов в России идет бодрыми темпами

На Ozon, в I квартале 2024 г. продажи мониторов выросли в два раза как в штучном, так и в денежном выражении. «Продажи мониторов отечественных брендов в штуках увеличились вдвое, а в деньгах — втрое», — посчитали представители маркетплейса.

У «Марвел-дистрибуции» получились немного другие цифры. «Если говорить о мониторах, которые производятся на территории России и входят в реестр Минпромторга, то, думаю, их доля на рынке пока не превышает 3%. Если рассматривать мониторы, заявленные производителями как российские, но не включенные в реестр, тогда эта цифра подрастет до 7–8%», — сказал директор департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей.

Причины и прогнозы

«Как и в случае с ноутбуками, крупные бренды ушли, поставки по параллельному импорту нестабильны и дороги, – отметил независимый эксперт, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. В отличие от ушедших из страны зарубежных коллег отечественные производители обеспечивают техническую и сервисную поддержку заказчиков, их поставки стабильны и прогнозируемы, добавил Горбей.

Большой вклад в рост доли российских производителей на рынке внесли корпоративные заказчики. «Российские устройства стали чаще выбирать корпоративные заказчики: наибольший интерес в I квартале текущего года проявили крупные компании из энергетики, нефтегазового сектора, строительства и ЖКХ, а также финансовые организации», – заметил директор департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.

В сегменте малого-среднего бизнеса и в рознице после ухода многих западных компаний с нашего рынка самым популярным брендом мониторов стала тайваньская Acer, которая тоже приостановила свою деятельность в России в апреле 2022 г., но устройства которой ввозятся по каналам параллельного импорта. Их доля, по оценкам аналитиков OCS, в сравнении с I кварталом 2023 г. возросла на 5 процентных пунктов и составила 40% от общих продаж в сегменте.

Отечественным производителям пока еще трудно конкурировать по цене. «Бештау», например, тоже вывел в розницу свои мониторы в январе 2023 г., хотя поначалу вообще намеревался сосредоточиться только на компаниях и государственных учреждениях. Эти мониторы располагают современными характеристиками, но стоят дороже своих аналогов от иностранных производителей.

За счет госпрограмм поддержки доля российских мониторов на рынке все равно продолжит увеличиваться, полагают в OCS. Общий объем продаж мониторов тоже ожидает рост как минимум до середины 2025 г., пока не будет завершен основной цикл обновления устройств, закупленных до февраля 2022 г.

Анна Любавина

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