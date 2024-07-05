Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

Условия по ИТ-ипотеке могут радикально ухудшиться. Власти намерены сократить лимит по ней вдвое – с нынешних 18 до 9 млн руб. Обсуждение вопроса уже ведется. Основная цель – оставить ИТ-специалистам меньше возможностей купить жилье в Москве.

Поделить на два

Российским ИТ-специалистам хотят вдвое урезать лимиты по льготной ИТ-ипотеке, пишет РБК. Инициатива уже обсуждается в кулуарах власти, о чем сообщил изданию приближенный к Минцифры источник. По его словам, решение может быть принято в самом ближайшем будущем.

В настоящее время льготная ИТ-ипотека позволяет взять кредит на покупку дома или квартиры до 18 млн руб. – этот лимит актуален только для городов-миллионников, коих в стране всего 16. Если инициатива будет принята, то от 18 млн руб. останется лишь 9 млн руб. В населенных пунктах, в которых проживают до 1 млн россиян, лимит по ипотеке уже сейчас равен 9 млн руб.

pressfoto / FreePik Российских ИТ-специалистов вряд ли обрадуют попытки властей лишить их значительной части возможностей при покупке жилья

Напомним, что появление льготной ИТ-ипотеки, равно как и отсрочки от армии для ИТ-специалистов, состоялось весной 2022 г. По случайному совпадению эти меры поддержки заработали сразу после того, как российские ИТ-шники начали десятками тысяч уезжать из страны. В последующие годы условия программы несколько раз менялись, но всегда в сторону улучшения.

Не Москве, а регионам

Отечественные работники ИТ-сферы, судя по всему, не хотят жить в провинциальных городах, деревнях и селах – многие из них желают проживать исключительно в Москве. По словам источника РБК, приближенного к Минцифры, к началу июля 2024 г. 40% кредитов на жилье по ИТ-ипотеке выдавалось именно в Москве.

Собеседник издания назвал подобное распределение «неправильным». Другими словами, сокращение лимитов по ИТ-ипотеке сделает столичное жилье для работников ИТ-сферы существенно менее доступным.

Собеседник РБК утверждает, что на самом деле власти рассматривают еще один некий вариант трансформации условий выдачи ипотеки работникам ИТ-сферы, который предполагает «стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе». Его детали он раскрывать не стал, но добавил, что это лишь запасной вариант – основным является жесткое сокращение лимитов по программе – с 18 до 9 млн руб.

Что говорят власти

К моменту выпуска материала из российского правительства поступали противоречивые сведения о кардинальном ухудшении условий ИТ-ипотеки. Так, замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердил РБК, что обсуждение двукратного сокращения лимитов уже рассматривается. «Это обсуждается, – сказал он. Обсуждаются вообще разные варианты, в том числе ставка».

Подробности Чебесков не раскрыл. Напомним, что первоначально ставка по ИТ-ипотеке составляла 5% годовых, но почти сразу банки стали по собственной воле выдавать кредиты под 1-4%. Для тех, кто не относится к ИТ-сфере, ставки по ипотеке во многих банках уже давно вплотную приблизились к 20%, а в некоторых случаях перевалили за эту отметку.

Тем временем в Минцифры не подтвердили РБК вероятность двукратного сокращения максимального лимита ИТ-ипотеки на одного заемщика. В подробности представители ведомства вдаваться не стали.

«Средство от утечки мозгов»

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, урезание лимитов может осуществляться «в рамках общего тренда уменьшения расходов бюджета на обеспечение льготного финансирования ипотечного строительства в целом», заявил он РБК, добавив, что сейчас в Москве «сконцентрировано более 50% наиболее высокооплачиваемых ИT-специалистов страны».

«Для Москвы это даст наибольший по размеру эффект еще и ввиду более высоких цен на жилье, чем в целом по стране. Для остальной территории России снижение максимальной суммы льготирования ипотечного кредитования ИT-специалистов, по-моему, больших изменений не вызовет», – сказал Валентин Макаров.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин открыто заявил изданию, что ИТ-сфера «скорее негативно» воспримет двукратное сокращение лимитов по льготной ипотеке. Он подчеркнул, что эта программа очень востребована в отрасли, особенно на фоне «отмены других льготных программ».

yanalya на Freepik Российские ИТ-специалисты могут работать откуда угодно, в том числе и из других стран, если в своей стране они не смогут купить жилье

Николай Комлев, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) в разговоре с РБК назвал ИТ-ипотеку «проверенным средством от утечки мозгов». Он подчеркнул, что ИТ-специалисты очень мобильны, а возможность покупки жилья по льготной ставке позволяет государству «привязать» их к конкретному региону проживания.

CNews писал, что к августу 2023 г. в России не хватало около 700 тыс. ИТ-специалистов (статистика главы Минцифры Максута Шадаева). Весной 2024 г. выяснилось, что российские ИТ-шники с очень большой охотой берут билет в один конец в зарубежные страны – они приобретают там вид на жительство и переезжают за границу.

Тучи сгущались давно

Российские власти на протяжении последних нескольких месяцев искали возможности по ухудшению условий выгодного приобретения жилья российскими ИТ-специалистами. К примеру, как известно, эта программа действует до 31 декабря 2024 г., и в апреле 2024 г., как сообщал CNews, Минфин предложил не продлевать ее.

В июне 2024 г. государство хотело лишить возможности купить квартиру по минимальной ставке тех ИТ-шников, кто мало зарабатывает по меркам этой отрасли. Одно из условий данной программы – это минимальный размер зарплаты, без которого кредит программистам не выдаст ни один банк.

Сейчас минимальный размер зарплаты для участия в программе составляет 70-150 тыс. руб. в зависимости от региона покупки дома или квартиры (для двух столиц показатели самые высокие). Специалисты в возрасте до 35 лет имеют право не подтверждать уровень заработной платы.

Власти рассматривали возможность увеличения этих лимитов. Также они хотели принудительно завершить работу программы в Москве и Санкт-Петербурге.