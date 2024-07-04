Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет
Госсектор Японии окончательно отказался от использования дискет, которое еще пару лет назад было принудительным как для чиновников, так и для простых граждан. Отныне эти предки флешек больше не применяются в правительственных системах Японии – дискеты ушли на покой.
Победа в двухлетней «войне»
Правительственные учреждения Японии полностью отказались от использования дискет во внутренних системах, а также перестали требовать от жителей страны их использования при обращении в различные госорганы, пишет Reuters. Процесс отказа от столь древних и, по сути, малополезных в современном мире носителей информации тянулся крайне медленно и занял многие годы.
У дискет есть три основных недочета – они очень ненадежные, скорость из чтения и записи исчисляется даже не в мегабайтах, а в килобайтах, а их объем настолько мизерный, что даже одна-единственная фотография, сделанная на современный смартфон, не всегда сможет уместиться на одной дискете. Для примера, обычная 3,5-дюймовая дискета вмешает 1,44 МБ (мегабайта) информации. Сами по себе дискеты в их современном понимании существуют с 1973 г., то есть им более 50 лет. За эти годы технологии хранения информации совершили гигантский скачок вперед, и сегодня уже никого не удивить карманным SSD-накопителем размером с половину дискеты, способным вместить терабайты информации (в 1 ТБ – более 1 млн МБ).
Но власти Японии упорно не хотели отказываться от использования дискет, даже несмотря на то, что компания Sony, некогда один из крупнейших производителей таких накопителей, не выпускает их с марта 2011 г. Первый шаг в этом направлении, как сообщал CNews, японские чиновники сделали в августе 2022 г., то есть весь путь у них занял почти два года. «Мы победили в войне с дискетами», – заявил Reuters министр цифровых технологий Таро Коно (Taro Kono).
Нельзя просто так взять и отменить
Отказаться от дискет, как выяснилось, было для японского госаппарата намного сложнее, чем предполагалось. Для этого потребовалось в значительной степени перекроить действующее в стране законодательство и отменить не одно, не десять и даже не сто правил и постановлений.
Чтобы, наконец, избавиться от зависимости от ненадежных 1,44-мегабайтных накопителей из прошлого века, пришлось отменить в общей сложности 1034 различных постановлений, в той или иной степени связанных с обязательным использованием дискет. Этим занимались сотрудники созданного в 2021 г. Цифрового агентства Японии (Digital Agency).
Необходимость открытия такого агентства назрела в период пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 и 2021 гг. На тот момент многочисленные попытки развернуть в Японии общенациональную программу тестирования и вакцинации показали, что правительство страны по-прежнему полагается на бумажную документацию и устаревшие технологии. Целью агентства является, в частности, перевод госсектора Японии на современные технологии. Таро Коно, к слову, выступает против не только дискет, но и факсов, которые тоже до сих пор используются в правительстве Японии.
Промежуточный этап
Власти Японии, в целом, оказались совершенно не против отказаться от древних накопителей, которые в современном мире почти нигде не используются. Например, в самом начале 2024 г. японское Министерство экономики, торговли и промышленности официально отменило требование использовать дискеты при подаче документов.
По-видимому, эта отмена упростила работу Цифровому агентству Японии, поскольку вплоть до конца 2023 г. в стране насчитывалось приблизительно 1900 различных официальных правительственных процедур, обязывающих частные лица и компании предоставлять в госведомства страны данные на дискетах. Некоторые учреждения, из тех, что посовременнее, принимали компакт-диски – еще один давно забытый миллионами людей тип носителя.
Япония подает пример
Госсектор Японии – не единственное место, где дискеты были в ходу вплоть до 2024 г. На этих накопителях до сих пор держится вся железная дорога американского Сан-Франциско, и, как сообщал CNews, из-за этого система ж/д-перевозок в городе может рухнуть в любой момент.
Но избежать коллапса путем быстрого отказа от дискет не получится – они настолько интегрированы в систему железной дороги Сан-Франциско, что модернизировать ее удастся не раньше 2030 г.
Что еще хуже, на дискетах до сих работает транспорт, который в случае чего может рухнуть на голову людям, а также на здания. Речь о самолетах – CNews писал, что некоторые самолеты Boeing, которые до сих пор летают, получают обновление ПО именно на дискетах. При этом система ядерного вооружения США, которая базировалась на дискетах с 1960-х годов, когда появились первые, еще не коммерческие их образцы, отказалась от их использования в 2019 г.