Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды

Разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус» МЦСТ решил раскрыть исходные коды, создать экосистему свободного ПО для своих процессоров и международное комьюнити разработчиков.



Раскрытие кода

АО МЦСТ объявляет о раскрытии исходных кодов ядра Linux, системных библиотек, патчей совместимости для ПО с открытым исходным кодом, обеспечивающих работу с архитектурой данной платформы, сообщил ТАСС.

Этот шаг делается для развития открытого ПО для процессоров «Эльбрус», говорится в сообщении.

МЦСТ создан в 1992 г., является разработчиком линейки российских процессоров «Эльбрус». Чипы МЦСТ созданы на собственной оригинальной архитектуре.

Обоснование решения

Одна из причин заключается в том, что компания хочет помочь партнерам адаптировать свое ПО под «Эльбрус» следуя духу Open Source сообщества, пояснил заместитель генерального директора по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин Telegram-каналу «Грустный Киберпанк».

МЦСТ МЦСТ раскрывает коды процессоров «Эльбрус»

Еще в 2020 г. МЦСТ разрабатывала и намеревалась выложить в открытый доступ методическое пособие по оптимальному программированию для платформы «Эльбрус».

«Мы по запросу давали всем нашим серьезным партнерам код для того, чтобы они могли использовать его для адаптации своих операционных систем под работу с нашим процессором, но с условием неразглашения исходников. Но эти компании – часть Open Source сообщества, их процессы заточены под работу с открытым исходным кодом. А при взаимодействии с нами им приходилось фактически строить внутри себя отдельные процессы. Раскрытие нашего кода упростит для них взаимодействие с нами и поможет в дальнейшем избежать таких ситуаций», – сказал Трушкин.

Раскрытием кода МЦСТ рассчитывает также настроить взаимодействие с компаниями, которые только планируют начать разработку решений под «Эльбрус». Компания готова подробно рассказать об архитектуре «Эльбруса» как можно более широкому кругу людей и хочет сформировать международное комьюнити разработчиков.

«Архитектура нашего процессора непростая. И для того, чтобы грамотно ее развивать и оперативно получать результаты, нам нужна нужна кадровая масса квалифицированных людей, которые уже разобрались в теме и готовы стать частью потенциально широкого сообщества разработчиков, готовых совместно развивать решения на Эльбрусе», — объяснил Трушкин.

Российский «Эльбрус»

Впервые о запуске в опытное производство компактных материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ», произведенных по технологии 90 нм, МЦСТ объявил в 2014 г.

Первый полностью отечественный процессор с 16-нанометровым техпроцессом «Эльбрус-16С» был создан в 2020 г.

В 2022 г. производство процессоров «Эльбрус» фабриках крупнейшего в мире контрактного вендора чипов TSMC в Тайване было прекращено из-за санкций. Перенести процесс планировалось в Зеленоград, на завод «Микрона».

На свой новый чип, как выяснил CNews в 2022 г., компания МЦСТ трижды не смогла получить государственное финансирование. По данным одного из опрошенных экспертов, средства запрашивались на развитие идей, воплотившихся в 16-ядерном процессоре «Эльбрус-16С». На основании постановления Правительства №1252 от 24 июля 2021 г. размер субсидии мог достигать 1,5 млрд руб. в год.

24 декабря 2023 г. МЦСТ учредил ООО «Эльбрус». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. В качестве основного вида деятельности указана «разработка программного обеспечения». МЦСТ получил 40%, еще 35% — у ООО «Научно-исследовательский центр цифровых технологий» (НИЦ ЦТ), еще 25% отошли ООО «Институт государственно-частного планирования» (Институт ГЧП).

Новое ООО создано «для разработки и продвижения на рынок отечественных высокопроизводительных и безопасных программно-аппаратных комплексов на базе микропроцессоров «Эльбрус» и специального ПО от НИЦ ЦТ, максимально реализующего технологические возможности, заложенные в их архитектуру», сказала тогда гендиректор ООО «Институт ГЧП» Елена Антипина.

