Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах

За последние три года системе управления данными ГАС «Управление» удалось уменьшить время извещения правительства о проблемах региона с 45 дней до одной минуты. Оператором системы является Федеральное казначейство. Об этом на CNews FORUM Кейсы рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев.

Узнать о проблемах региона за минуту

Благодаря системе управления данными в Казначействе России время, за которое Правительство узнает о проблемах региона, сократилось с 45 дней до одной минуты, что быстрее в 65000 раз. Об этом в доклад «Госуправление на основе данных» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев.

Федеральное казначейство является оператором государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»). Модернизация ГАС «Управление» привела к ускорению реакции на проблемы проектного мониторинга в сфере государственного и местного самоуправления и повышению эффективности решения этих проблем.

Средний срок реагирования на проблемы в области проектного мониторинга государственного и местного самоуправления был снижен с 90 до четырех с половиной дней. Эффективность устранения выявленных рисков поднялась с 76% до 90%, а оперативность поступления данных сократилась с 30 до трех с половиной дней.

Александр Албычев рассказал, как система проектного мониторинга обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных

Проектный мониторинг в рамках ГАС «Управление» объединяет более 8,5 тыс. федеральных, региональных и ведомственных проектов и более 14 тыс. строящихся проектов.

ГАС «Управление»: ускорение коммуникации

Система проектного мониторинга онлайн аккумулирует и передает в ГАС «Управление» данные из ГИИС «Электронный Бюджет», Росстата, Росреестра, ФНС России, Росфинмониторинга и других федеральных органов исполнительной власти.

Благодаря использованию ГАС «Управление», скорость работы с получаемыми из регионов данными многократно возросла (кадр из презентации замруководителя Федерального казначейства Александра Албычева)

Цель ГАС «Управление» – устранение дублирующих потоков и запросов аналитической информации между органами государственной власти. Система обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных. Информация в систему поступает из государственных и муниципальных информационных ресурсов, аналитики, официальной госстатистики и т.п. Обработка этих массивов данных позволяет не просто сравнивать, что запланировано и что сделано, но еще и рассчитывать риски реализации тех или иных параметров проектов.

Сегодня ГАС «Управление» позволяет исполнителю отказаться от объемного бумажного делопроизводства. Если же процесс застопорился, например, при формировании бюджета, не писать письмо на федеральный уровень, не нужно тратить время на процесс написания и согласования и затем на ожидание ответа. Сообщение, отправленное через автоматизированную информационную систему, будет получено в другом ведомстве или в правительстве за одну минуту. В ответ сотрудник в считанные дни получит консультацию с федерального уровня.

Система была создана постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. №1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление». Техническую поддержку ГАС «Управление» осуществляет Единый контактный центр Федерального казначейства. ИТ-решения системы содержат в себе различное ПО и не принадлежат одному вендору.