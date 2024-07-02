Впервые в России в шахте испытали робособаку

Робособаку впервые в российской практике испытали в подземной шахте. Робот поможет мониторить состояние рудника и снизить риски для человека. Среди основных преимуществ использования роботов в горнодобывающей промышленности - повышение безопасности и эффективности.

Внедрение технологии

Беспилотную робособаку испытали в подземных условиях, а сами испытания проходили на предприятии «ЕвроХима» - Усольском калийном комбинате в Пермском крае. Об этом в конце июня 2024 г. говориться в пресс-релизе предприятия.

«ЕвроХима» - это крупнейший в России производитель минеральных удобрений, входит в пятерку крупнейших мировых производителей удобрений. Компания основана в 2001 г. Кроме производства удобрений компания ведет также добычу железной руды.

В компании «ЕвроХим» испытания оценивают как успешные, потому что каждая компания может выбрать собственные критерии оценки эффективности работы специалистов в зависимости от бизнес-задач. Задача таких роботов под землей - обследовать горные выработки, мониторить состояние рудника, искать неисправности оборудования. Они могут обходить шахты вместо человека, собирать данные и регистрировать потенциальные риски.

Робособака, которая участвовала в испытаниях - это бионический робот Deep Robotics X20. Индустриальный робо-пес с высокоточной навигацией и автономной работой даже в неблагоприятных и сложных условиях эксплуатации. На сайте изготовителя — китайской компании Deep Robotics можно узнать, что четвероногий робот X20 предназначен для патрулирования промышленных объектов в экстремальных условиях труда. Подчеркивается водо- и пылеустойчивость «собаки» и ее способность к работе на большом пространстве. Deep Robotics X20 оснащен системой 3D-навигации, легко преодолевает препятствия, может ходить по лестницам, выдерживает нагрузку до 20 кг. Робот может двигаться автономно по заранее построенному маршруту, а также управляться оператором с помощью пульта.

Eurochem Робособаку впервые в России испытали в шахте

Во время тестов на шахте «ЕвроХима» оценивали сразу два роботизированных решения - робособаку на шагающей платформе и программно-аппаратный комплекс на гусеничной платформе. В итоге робособака справилась лучше. Сотрудники ИТ-блока назвали робособаку «Добрыня».

Сотрудники «ЕвроХима», на «Добрыню» установили световые радары, лазерные сканеры, датчики температуры, влажности и тепла, а также газоанализаторы, которые оценивают содержание в воздухе метана и водорода. Метан или водород в воздухе рабочей зоны может быть опасен. Во-первых, он является взрывоопасным при определенных концентрациях в воздухе, что представляет собой серьезный риск для безопасности на рабочем месте. Во-вторых, метан может способствовать развитию асфиксии в закрытых помещениях, особенно при высоких концентрациях. Поэтому контроль концентрации имеет решающее значение для предотвращения несчастных случаев и обеспечения безопасности сотрудников.

В «ЕвроХиме» работают над внедрением и других беспилотных технологий. Например, компания создает взрывозащищенный дрон, который сможет летать в опасных и ограниченных пространствах, анализируя состояние шахты и осматривая труднодоступные места.

Eurochem Испытания робота проходили на предприятии «ЕвроХима»

Компания «ЕвроХима» производит специализированные удобрения, включая удобрения пролонгированного действия, и реализует два крупных калийных проекта с планируемым производством более 8,3 млн тонн калийных удобрений в год, что соответствует 10% от их мирового производства. В 2020 г., Усольский калийный комбинат «ЕвроХима» произвел 2,223 млн тонн калия, помимо производства удобрений компания ведет также добычу железной руды.

Основной бенефициар и член совета директоров «ЕвроХима» до санкций марта 2022 г. - российский предприниматель Андрей Мельниченко. Имя нового основного бенефициара компании не раскрывается. В марте 2022 г. вместо Владимира Рашевского новым генеральным директором «Еврохима» назначен Сергей Твердохлеб.

В 2024 г. «ЕвроХим» запустил в Бразилии комплекс по производству фосфорных удобрений мощностью 1 млн тонн в год.

Наработки компании

Добывающие компании стараются сократить участие человека в горнорудных работах и таким образом снизить риски для жизни и здоровья сотрудников. Тестирование робототехники - важный этап на этом пути. Данные, собранные с помощью робособак, дронов и других решений, в будущем можно использовать для построения модели безопасной шахты.

Ранее президент «ЕвроХима» Олег Ширяев представил концепцию «рудника будущего». Эта концепция предполагает активное использование роботов везде, где человеку находиться опасно. Кроме того, она включает множество цифровых инструментов для эффективного управления производством, которые компания уже внедрила. Например, IoT-датчики, аудио- и видеоаналитики, технологии искусственного интеллекта (ИИ).

В 2024 г. мировой рынок автоматизации в горнодобывающей промышленности достиг $3,6 млрд. Всего за пять лет он вырастет почти в полтора раза - до $5,1 млрд. Автономное оборудование — одна из самых востребованных категорий на этом рынке.

Большие перспективы

В перспективе благодаря беспилотным решениям некоторые добывающие производства могут стать практически безлюдными. Но одновременно понадобится много людей, способных управлять цифровыми решениями для рудников и комбинатов.

В горнодобывающей промышленности существует множество типов роботов. Разнообразие зависит от сферы применения, уровня сложности и необходимых требований к надежности. Роботы также должны уметь чувствовать окружающую обстановку. В зависимости от сферы применения им могут потребоваться датчики, чувствительные к прикосновениям, теплу, свету, вибрации, звуку и некоторым химическим веществам.

В горнодобывающей промышленности роботы используются в различных операциях, таких как транспортировка, бурение, взрывные работы и разведка. К числу распространенных роботов относятся автономные грузовики, буровые роботы и роботизированные конвейерные системы. Автономные самосвалы особенно ценны для открытых горных работ. По данным GlobalData, ведущей компании по обработке данных и аналитике, эти грузовики, работающие круглосуточно, оптимизируют маршруты, чтобы минимизировать расход топлива на 10% и повысить производительность на 15-30%, а также снизить риск несчастных случаев на 80%.

Например, взрывные работы сопряжены с риском и требуют перемещения персонала в более безопасные места, что ведет к потере времени или производства, поэтому выгодно использовать телеуправляемое или автономное оборудование, которым можно управлять из удаленного места.

Буровые же роботы повышают эффективность и точность подземных горных работ за счет бурения скважин для взрывных работ или разведки. Эти роботы - от роверов до взрывных установок - повышают скорость и точность бурения, что приводит к сокращению отходов и повышению производительности.

Роботизированные конвейерные системы, такие как гидравлические конвейеры, необходимы для перемещения материалов и уборки завалов в подземных шахтах. Эти системы обеспечивают высокопроизводительную транспортировку на большие расстояния при низких эксплуатационных расходах, что гарантирует высокую рентабельность инвестиций. Кроме того, роботизированное оборудование для технического обслуживания позволяет свести к минимуму время простоя при необходимости ремонта.

Беспилотные технологии нашли широкое применение в горнодобывающей промышленности: от разведки, съемки и картографирования до обеспечения безопасности и охраны. Например, с помощью этой технологии можно обследовать места добычи и собирать такие данные, как топография и распределение минеральных слоев.

Популярность беспилотников в горнодобывающей промышленности значительно выросла за последние годы: исследование 150 шахт, проведенное GlobalData в 2023 г., показало, что проникновение беспилотников значительно выросло в Азии - с 46% в 2019 г. до 88% в 2023 г. В Европе и на Ближнем Востоке этот показатель также быстро вырос с 37% до 70% соответственно.