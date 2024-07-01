В России открывается завод мощностью 100 тысяч ноутбуков в год

ГК «Бештау» объявила о планах запуска в июле 2024 г. в Ростове завода по производству ноутбуков мощностью до 100 тыс. штук в год. В дальнейшем на предприятии планируют выпускать еще и литий-ионные батареи для ноутбуков, и мик­роп­ро­цес­со­ры.

Производство ноутбуков

Производитель радиоэлектроники ГК «Бештау» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь завода по производству ноутбуков в Ростове до конца июля 2024 г., сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на заявление соучредителя группы компаний Владимира Кузнецова.

Объем инвестиций в создание производства составляет 8 млрд руб.

Производство ноутбуков составит сначала 50 тысяч штук, а затем будет увеличено до 100 тыс. штук в год, указано на сайте правительства Ростовской области. Полный запуск предприятия, которое будет состоять из пяти корпусов, планируется в 2025 г.

Ноутбук от ГК «Бештау»

ГК «Бештау» известна в первую очередь как производитель мониторов, устройств ввода (клавиатур и мышек), а также полноразмерных системных блоков и неттопов. У компании налажено производство в Ростовской области и в Ставропольском крае (в Ессентуках). В январе 2023 г. стало известно, что «Бештау» выпустила свой первый монитор, который поступил в розничную продажу и стал доступен отечественным потребителям.

«Бештау» Запустить первую очередь нового завода по производству ноутбуков планируется уже до конца июля 2024 г.

О выпуске компанией «Бештау Электроникс» из города Ессентуки своего первого ноутбука LT1502 CNews писал в феврале 2024 г. Отвечая на вопрос о потенциальном расширении модельного ряда мобильных ПК «Бештау», Владимир Кузнецов сказал тогда: «Изначально мы планируем запустить производство ноутбука 15,6 дюймов с максимально возможным количеством комплектаций. Варианты с расширением линейки, - появление других размеров диагонали, появление новых типов корпусов и т. д. – могут быть рассмотрены после выпуска большого тиража текущей модели и окупаемостью ее производства».

Редакция CNews обнаружила этот ноутбук в курируемом российским Минпромторогом реестре отечественной электроники, а это означает, что он пригоден для участия в госзакупках.

Ноутбук LT1502 собран на процессоре Intel Core 11 поколения. В LT1502 можно установить до 16 ГБ оперативной памяти, но только DDR4. Ограничение связано, опять же, с процессором – 11 поколение не поддерживает DDR5. Максимальный поддерживаемый объем накопителей составляет 4 ТБ в сумме. В верхней рамке экрана есть встроенная веб-камера, оснащенная микрофоном и дополнительно укомплектованная шторкой.

Далеко идущие планы

На новом производстве в Ростове будет создано более 700 новых рабочих мест. На него у руководства ГК «Бештау» есть большие планы. Позже здесь планируют открыть комплекс по выпуску литий-ионных батарей для ноутбуков, которое станет первым в России.

Здесь же в будущем может появиться производство мик­роп­ро­цес­со­ров с инвестициями около двух млрд руб. Корпусирование микропроцессоров будет происходить с использованием импортных ядер. «Ведется разработка устройства на процессорах AMD, в скором времени они появятся. Далее будут разработки на более современных чипсетах», – сказал Кузнецов изданию в конце июня 2024 г. Компания намерена выпускать микропроцессоры в объеме одного млн в год, а в перспективе 2-2,5 млн в год.

В планах компании было наладить выпуск микропроцессоров в объеме один млн в год, а в перспективе увеличится до 2-2,5 млн в год.