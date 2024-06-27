Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники обратилась теперь уже к новому главе Минпромторга с просьбой пересмотреть некоторые механизмы поддержки отрасли. Ранее АРПЭ не удалось добиться согласия с ведомством по этим инициативам.



Просьба АРПЭ

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила на имя главы Минпромторга Антона Алиханова письмо с предложением скорректировать меры поддержки отрасли. С документом ознакомился «Коммерсант».

АРПЭ просит распространить налоговые льготы на контрактных производителей электроники, пересмотреть условия действующих соглашений по субсидируемым проектам НИОКР, рассмотреть предложения по инвестиционной поддержке полупроводниковых фабрик, а также отказаться от планов по маркировке радиоэлектронной продукции.

Маркировка электроники

Эксперимент по маркировке радиоэлектроники проходит с первого декабря 2023 г. по 31 августа 2025 г. В него включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника. 10 июня 2024 г. эксперимент расширили на новые виды товаров: мобильные телефоны, смартфоны и ноутбуки.

Специальный уникальный код, наносимый каждую единицу товара позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится. Производитель или импортер прикрепляет марку с уникальным кодом или печатает код на этикетке товара.

О том, что АРПЭ выступила против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования, CNews стало известно еще в мае 2023 г. Цифровая маркировка радиоэлектроники приведет к значительным издержкам для всех компаний отрасли, писала АРПЭ председателю Правительства Михаилу Мишустину. В частности, расходы на внедрение специальных информсистем и подготовку оборудования могут достичь нескольких десятков миллионов рублей на одну компанию и десятки миллиардов рублей — на всю отрасль.

Помимо этого, инициатива создаст риски утечек информации о поставщиках, а это в условиях санкций повлияет на сроки поставки и приведет к срывам планов по выпуску радиоэлектронной продукции. «Данные точно утекут, — сказал тогда собеседник CNews на рынке радиоэлектроники. — Мы все и так ищем любые пути поставки электроники, часто очень хитрые. А в этом случае мы сами себе планируем выстрелить в ногу путем увеличения прослеживаемости».

Льготы и субсидии

Другая просьба АРПЭ в письме Алиханову касалась налоговых льгот, которые не действуют для контрактных производителей. Об этом тоже уже писались письма — в Минпромторг, Госдуму, Совет Федерации и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В сентябре 2023 г. ассоциация получила от Минпромторга отказ. Представитель министерства объяснял, что Постановление правительства вводило льготы только для производителей, а не для компаний, оказывающих производственные услуги, поэтому в данном случае нет правового основания, чтобы распространить на них этот механизм.

Еще одной проблемой, как сказал изданию глава АРПЭ Иван Покровский, остаются условия соглашений по субсидируемым инвестпроектам, которые нужно пересмотреть, если компании брали обязательства по выручке до ввода санкций. «Многие проекты остановились из-за недоступности микросхем, другие — из-за изменений нормативной базы и спроса, включая отказ от требований по применению российских микропроцессоров», — пояснил Покровский.

Предыдущее письмо с просьбой пересмотреть соглашений по субсидируемым проектам НИОКР из АРПЭ в Минпромторг ушло в конце 2023 г. Но тогда министром был Денис Мантуров, а Антон Алиханов назначен министром промышленности и торговли России согласно Указу Президента Российской Федерации от 14 мая 2024 г. №394, как указано на сайте Правительства.