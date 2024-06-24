Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора

В «Рутеке», одном из разработчиков российского смартфона «Р-фон», сменился гендиректор. Пост оставил Дмитрий Иванников, его сменил Артуш Багдасарян. Иванников остался в компании на другой должности.

Гендиректор перешел на другую должность

Генеральный директор компании «Рутек», одного из разработчиков смартфона «Р-фон», Дмитрий Иванников покинул свою должность, пишет ТАСС.

Дмитрий Иванников остался в компании, но перешел на другую позицию, как сказал агентству член совета директоров компании РОСА (еще один разработчик смартфона) и «Рутек» Сергей Кравцов. Новым гендиректором стал Артуш Багдасарян, который занимал должность замгендиректора.

«Рутек», принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману, выпускает смартфоны, серверные платы, планшеты и другие устройства, в том числе отечественный смартфон «Р-фон», который компания считает одним из своих флагманских продуктов.

Перестановка в «Рутеке»

Про Иванникова известно, что с 2013 г. по 2020 г. он работал в ГК «Ланит». До этого он с начала 90-х он приобретал опыт в западных корпорациях, таких как IBM, Lucent Technologies. В 2000-2002 г. был генеральным директором Avaya в России и региональным директором Avaya в России, СНГ и странах Восточной Европы. В 2007-2010 гг. занимал должность генерального директора Orange Business Services в России и СНГ. В 2010 г. стал членом совета директоров Microsoft в России — директором департамента консалтинга и технической поддержки корпоративных заказчиков, а в 2011 г. был назначен директором департамента по работе с государственными заказчиками Microsoft в России.

НТЦ ИТ РОСА Развитием «Р-фона» теперь будет заниматься новый гендиректор «Рутек»

По данным «Контур.Фокус», должность генерального директора АО «Рутек» Иванников занимал с января 2023 г. Причины его ухода не уточняются. Кравцов сказал только, что «Дмитрий Иванников успешно реализовал запуск "Р-фон" и ряд R&D проектов». А в самой компании добавили, что Багдасарян «продолжит заниматься развитием проектов "Рутек"».

Российский смартфон

О старте производства «Р-фон» CNews писал в сентябре 2023 г. Сборка мобильника осуществлялась в Саранске на мощностях АО «Рутек». Сами разработчики называли его «антишпионским».

В апреле 2024 г. редакция CNews нашла его в каталоге «Авито». Продавец, зарегистрированный на портале с 2022 г., продавал новый, не распакованный (судя по снимкам) смартфон за 10 млн руб. К моменту выхода материала объявление, размещенное 11 апреля 2024 г., было снято с публикации.

В июне 2024 г. «Коммерсант» сообщил, что он готовится к выходу на потребительский рынок. Хотя изначально было заявлено о планах продаж только в корпоративном сегменте. «Теперь всплывает новость, что якобы гаджет собираются двигать на потребительский рынок и конкурировать с другими смартфонами. Мне кажется, это признак того, что на корпоративном рынке не заладилось, и сейчас предпринимаются лихорадочные попытки продавать это в магазинах», — отметил ИT-эксперт Сергей Вильянов.

Розничная цена пока неизвестна. «Были слухи и про 40 тыс. руб., и про 60 тыс. руб. Но надо понимать, что аналогичные аппараты от китайских производителей на Android предлагают примерно за 20-25 тыс. руб.», — сказал изданию Вильянов.

В 2021 г. в продажу вышли смартфоны российского бренда QTech на базе отечественной системы «Аврора». Их тоже разрабатывали для госструктур и корпоративных клиентов. Гаджеты стоили от 25 тыс. руб. до 35 тыс. руб. Впрочем, за два года в рознице приобретено меньше тысячи единиц.