В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат

В Новосибирском государственном техническом университете студенты разработали и уже летом 2024 г. планируют собрать новый ЧПУ-станок, оснащенный машинным зрением. Разработка обещает ускорить процесс изготовления печатных плат на отечественных производствах, снизить брак и увеличить прибыль.



Разработка НГТУ НЭТИ

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для автоматизации сверления и фрезерования печатных плат, оснащенный машинным зрением, рассказали CNews представители НГТУ НЭТИ.

В команде проекта — студенты факультета мехатроники и автоматизации Андрей Дядюнов, Степан Луговой и Артем Гроут.

Потенциальные потребители таких станков — производители печатных плат, используемых в космической отрасли, в машиностроении, в приборостроении и других отраслях.

В перспективе планируется расширить функционал и выйти на всю производственную цепочку — это будет не только фрезеровка и сверление, но и обработка печатных плат.

Университет был создан в 1950 г. как Новосибирский электротехнический институт. В 1992 г. его переименовали в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Ежегодно ученые и инженеры НГТУ НЭТИ создают около 200 разработок в области новых материалов, электроники, энергетики и ИT для предприятий России, говорится на сайте вуза.

Преимущества разработки

На станке новосибирских студентов, в отличие от аналогов, плата автоматически позиционируется на столе благодаря машинному зрению. «Не нужно ничего закреплять, положил — и забыл. На плате есть такая вещь, как маска — это верхний слой, где показаны все отверстия, которые надо будет просверлить. Камера накладывает маску на плату и находит отверстия, затем все сверлится и фрезеруется автоматически», — рассказал Андрей Дядюнов.

Весь контур платы на новом станке можно будет профрезеровать за полторы минуты. В технологическом процессе производства плат сократится количество брака, увеличится скорость производства продукции и прибыль.

Станок нужно обслуживать только один раз в месяц — поменять сверла и фрезу. При работе с ним нужен оператор, который будет класть плату, загружать маску.

Импортозамещение машинного зрения

Машинное зрение — это используемые в промышленности и на производстве технологии получения изображений, их обработки и использования полученных данных для решения разного рода прикладных задач без участия человека. Одним из важных элементов устройств машинного зрения являются фоточувствительные приборы.

По словам Дядюнова, уже заказаны все детали и электроника. Собрать станок команда планируется в июне 2024 г., настройку и правки в программную часть выполнить до середины августа.

Станок будет собран из отечественных деталей, в нем также будет использована отечественная электроника. «На производствах в основном не самые новые станки, а зарубежные аналоги дороги и сложны в обслуживании, поэтому вопрос импортозамещения весьма актуален», — говорится в сообщении НГТУ НЭТИ.

Такая работа в России ведется. В марте 2024 г. CNews писал, что ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали специализированный станок с ЧПУ, который позволит увеличить скорость производства корпусов для различных видов электроники.