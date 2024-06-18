В России создан центр производства БПЛА на государственный грант 1 миллиард

В Новосибирске создан центр производства беспилотников. Основные направления деятельности центра: разработка и производство компонентов для беспилотной аэрокосмической системы (БАС), создание дополнительных компонентов для бизнес-интеграции БАС в бизнес, разработка автоматических зарядных станций, производство специальных решений для экстремальных условий эксплуатации. В реализации проекта примут участие ведущие авиационные производственные предприятия и образовательные учреждения региона.

Создание центра производства беспилотников

Научно-производственный центр БАС для производства и обслуживания БПЛА учрежден в Новосибирской области. В центр войдут летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования для размещения опытного и мелкосерийного производства и прототипирования, учебная, образовательная и соревновательная инфраструктуры. Об этом в середине июня 2024 г. сообщил журналистам с издания «Интерфакс» министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области» (НПЦ БАС) приступила к работе. Соответствующее распоряжение губернатора появилось на сайте регионального правительства.

По словам Вадима Васильева, в настоящее время организация НПЦ БАС создана, утверждены все уставные документы, формируем наблюдательный совет, который будет формировать резидентную политику, в ближайшее время определимся с площадкой. Васильев уточнив, что размеры площадки под НПЦ БАС должны составлять не менее 2,5 тыс. кв. м. По его словам, до конца текущего года Минпромторг России должен провести конкурс на предоставление федерального гранта. Федеральные гранты на НПЦ - от 1 млрд руб., позволит приобрести не одну машину, а построить некоторые производственные линейки. Потенциальных резидентов около двух десятков, уточнил министр.

Unsplash - Samsung Memory В Новосибирске создан центр производства беспилотников за 1 млрд руб.

По информации «Интерфакс», рассматривается вариант размещения НПЦ БАС на площадях Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), прорабатываются варианты размещения в технопарке новосибирского Академгородка, в Сибирском НИИ авиации, ПО «Север» и некоторых других предприятий.

В настоящее время в НПЦ БАС региона работают около 15 человек, при развертывании центра их число увеличится до 90. Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев отметил, что в университете планируется открыть молодежную лабораторию по беспилотникам, на ее оснащение будет выделено 16 млн руб. Также университет занимается разработкой электродвигателей различной мощности для беспилотников.

Причины возникновения

В Новосибирске выдвинули инициативу по открытию научно-производственного центра беспилотных технологий в 2023 г., а сама идея принадлежит НГТУ. Совещание, на котором обсудили проект, прошло в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина. Предложение о создании центра возникло в связи с поручением президента Владимира Путина и Агентства стратегических инициатив о продвижении инновационных проектов. На встрече обозначили возможные направления деятельности будущего центра: разработка и производство компонентов для беспилотной аэрокосмической системы (БАС), дополнительных компонентов для бизнес-интеграции БАС в бизнес, автоматических зарядных станций, специальных решений для экстремальных условий эксплуатации.

«Сейчас у нас 160 тыс. кв. м площадей, еще 65 тыс. строим. 360 гектаров - это летно-испытательный комплекс, который у нас будет опытной площадкой и площадкой по доработке. Необходимо нам 2 млрд руб., из которых 1 млрд руб. - федеральный. Готовы запускаться в 2024 г.», - сказал председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

По словам вице-губернатора Ирины Мануйловой, на базе центра беспилотников будут решать производственные задачи, готовить кадры для управления БПЛА и создавать необходимое нормативное регулирование.

Институт НГТУ обладает необходимыми компетенциями по работе с БПЛА. Открытие центра поможет поднять освоение технологий в этой области на новые высоты.

Нацпроект по беспилотникам

Национальный проект по развитию БАС должен быть утвержден в 2023 г. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий. Прошу утвердить его до 1 сентября 2023 г., а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 г. и плановый период до 2026 г., уточнил глава государства. Путин указал на важность создания отраслей и рынков будущего. По его словам, именно в такой логике создан нацпроект по развитию беспилотников. Цель нацпроекта - обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации. Сформировать нацпроект президент поручил правительству.

В него вошли четыре федеральных проекта: «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», а также «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нацпроект по беспилотникам заработает в ближайшее время. По его словам, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов, добавил премьер. Объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб.

По оценке первого заместителя председателя правительства России на 2023 г. Андрея Белоусова, Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 тыс. штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса. Позднее новым главой Минобороны России назначен Андрей Белоусов. Как заявил президент России Владимир Путин, это один из лучших экономистов страны, способный скоординировать работу министерства с другими ведомствами.

28 июня 2023 г. правительство по поручению президента России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших 6,5 года новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.