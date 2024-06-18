Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились
Опубликован рейтинг зарплат российских Unix-сисадминов в городах-миллионниках. За минувшие три года они стали получать в среднем на 30% больше, но при этом объем знаний и умений, который будут требовать от них работодатели, за эти годы изменений почти не претерпел. Зато изменился средний возраст Unix-специалиста – он «постарел» на три года.
Сколько платят за знание Unix
Российские системные администраторы, работающие с Unix-системами, за последние три года стали получать значительно больше денег за свои труды. Как сообщили CNews аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, зарплаты Unix-сисадминов резко выросли во всех крупнейших городах России.
На самую высокую зарплату в России Unix-администраторы, как и тремя годами ранее, могут рассчитывать в Москве 90-350 тыс. руб. в июне 2024 г. при средней 180 тыс. руб. против 70-250 тыс. руб. в марте 2021 г. при средней 130 тыс. руб.
Второе место в рейтинге – у Санкт-Петербурга с результатом 60-210 тыс. руб. в 2021 г. (средняя 110 тыс. руб.) и 80-290 тыс. руб. в 2024 г. (средняя 150 тыс. руб.). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург – 60-210 тыс. руб. (110 тыс. руб. средняя) три года назад и 75-285 тыс. руб. (средняя 150 тыс. руб.) сейчас.
В марте 2021 г. Unix-администратор из Волгограда получал от 50 до 170 тыс. руб. в месяц в зависимости от опыта работы и багажа знаний и 90 тыс. в среднем. В июне 2024 г. диапазон зарплат в этом же городе варьируется уже от 65 до 250 тыс. руб., а средняя зарплата составляет 130 тыс. руб.
Волгоград регулярно попадает в тройку лидеров в списках городов-миллионников (в России их всего 16) по самому низкому уровню зарплат. Новый рейтинг SuperJob исключением не стал, но даже в Волгограде зарплаты системных администраторов Unix заметно выросли. Теперь они в среднем получают столько же, сколько московские три года назад.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная заработная плата, руб. в месяц
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|90000—120000
|120000—130000
|130000—230000
|230000—350000
|180000
|Санкт-Петербург
|80000—100000
|100000—110000
|110000—190000
|190000—290000
|150000
|Волгоград
|65000—85000
|85000—95000
|95000—165000
|165000—250000
|130000
|Воронеж
|65000—85000
|85000—95000
|95000—165000
|165000—250000
|130000
|Екатеринбург
|75000—100000
|100000—105000
|105000—190000
|190000—285000
|150000
|Казань
|70000—90000
|90000—100000
|100000—175000
|175000—265000
|135000
|Краснодар
|70000—95000
|95000—100000
|100000—180000
|180000—275000
|140000
|Красноярск
|70000—90000
|90000—100000
|100000—175000
|175000—265000
|135000
|Нижний Новгород
|70000—90000
|90000—100000
|100000—175000
|175000—265000
|135000
|Новосибирск
|70000—90000
|90000—100000
|100000—175000
|175000—265000
|135000
|Омск
|65000—85000
|85000—95000
|95000—165000
|165000—250000
|130000
|Пермь
|65000—85000
|85000—90000
|90000—165000
|165000—250000
|130000
|Ростов-на-Дону
|70000—95000
|95000—100000
|100000—180000
|180000—275000
|140000
|Самара
|70000—90000
|90000—100000
|100000—175000
|175000—270000
|140000
|Уфа
|60000—85000
|85000—90000
|90000—160000
|160000—240000
|125000
|Челябинск
|65000—85000
|85000—95000
|95000—165000
|165000—250000
|130000
Источник: SuperJob
Меньше волгоградских Unix-специалистов сейчас получают только их коллеги из Уфы. В марте 2021 г. диапазон зарплат был от 50 до 180 тыс. руб. при средней в 90 тыс. руб., в июне 2024 г. – от 60 до 240 тыс. руб. (средняя – 125 тыс. руб.).
Что нужно знать и уметь
В России многие ИТ-специалисты могут похвастаться быстрым ростом зарплат, но при этом и требований к ним со стороны работодателей становится все больше. Это отчетливо видно, к примеру, по системным администраторам, работающим с системами на Windows – в апреле 2024 г. CNews писал, что за три с половиной года они стали получать примерно на 25-45% больше, но и список требований к ним вырос в значительной степени. А PHP-программистам повезло еще меньше – их годовой рост зарплат (2023-2024 гг.) не перекрыл инфляцию, а требовать от них все равно стали больше.
Что касается администраторов Unix-систем, то список необходимых навыков для джунов и сеньоров за три года изменений не претерпел. Разве что при приеме на работу топового специалиста у него могут поинтересоваться о наличии у него навыков свободного общения на английском, но это лишь опция, а не обязательное условие заключения трудового договора.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; Базовые знания в области защиты информации; Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов; Знание серверного и сетевого оборудования; Знание английского языка на уровне чтения технической документации
|II
|Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPsec, DNS; Базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); Опыт администрирования Unix-/Linux-систем; Опыт построения VPN-сетей; Опыт работы системным администратором/помощником системного администратора Unix от 1 года
|III
|Высшее образование (ИТ/техническое); Наличие профессиональных сертификатов; Уверенные знания в области защиты информации; Знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; Навыки программирования сложных скриптов; Опыт администрирования веб-серверов; Опыт администрирования баз данных; Опыт поддержки облачной инфраструктуры; Опыт работы с системами резервного копирования; Опыт работы системным администратором Unix от 2 лет
|IV
|Опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами; Опыт работы с системами виртуализации; Опыт работы с системами распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga, Grafana, Prometheus); Опыт работы с сетевым оборудованием; Опыт администрирования серверного оборудования и серверного обеспечения в компаниях с численностью персонала от 500 человек; Опыт работы системным администратором Unix от 3 лет. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне
Аналитики SuperJob делят всех Unix-администраторов на четыре категории по уровню знаний и зарплаты. Специалистам второй и третьей категорий теперь приходится знать больше, нежели три года назад, чтобы иметь возможность получать более высокую зарплату. К примеру, сейчас от них требуют, в частности, наличия профессиональных сертификатов и опыта построения VPN-сетей. При этом, как и раньше, работодатели видят в таких специалистах еще и безопасников – от них ждут расширенных познаний в информационной безопасности.
Системные администраторы стареют
За три года некоторые изменения претерпел и портрет среднестатистического специалиста, желающего устроиться на должность системного администратора Unix. Три года назад средний возраст таких соискателей составлял 37 лет, 99% были представителями мужского пола, 80% имели высшее образование, 28% были готовы к переезду, 32% являлись безработными на момент размещения резюме, а среднее время работы в предыдущей компании у них составляло пять лет.
К июню 2024 г. средний возраст соискателей повысился до 40 лет, а количество кандидатов на вакансию, окончивших вуз, сократилось до 70%. Профессия Unix-администратора по-прежнему остается мужской – лишь 2% соискателей являются представителями женского пола. На момент размещения резюме не имели работу 34% соискателей. Прочие параметры не изменились: 28% готовы к переезду, средний срок работы на последнем месте – пять лет.