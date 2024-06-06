Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК

Google добавит в Chrome OS поддержку Windows-приложений, что моментально сделает ее в разы более удобной для подавляющего большинства пользователей. Для этого Google пришлось потратиться – она купила крупную компанию из сферы виртуализации. Проект Chrome OS отметил свое 15-летие, но за эти годы он так и не стал популярным, в том числе, из-за отсутствия многих привычных утилит.

Микс Windows и Chrome OS

Операционная система Chrome OS сбежавшего из России интернет-гиганта Google обзаведется поддержкой программ для Windows, пишет The Verge. Иными словами, пользователям больше не придется покупать дорогие ПК и ноутбуки на Windows и бороться с последствиями «кривых» обновлений, которые Microsoft выпускает с завидной регулярностью, чтобы пользоваться привычным софтом.

После интеграции поддержки Windows-приложений в Chrome OS они смогут купить недорогие хромбуки (ноутбуки) или хромбоксы (неттопы) и не страдать от отсутствия на них нужных программ. Также у Google есть отдельная операционная система Chrome OS Flex, предназначенная для установки на очень старые компьютеры, которые уже не в состоянии «тянуть» современные ОС Windows. К моменту выхода материала не было информации, встроит ли Google поддержку Windows-приложений еще и в Chrome OS Flex, но ее наличие позволило бы владельцам старых ПК и дальше пользоваться имеющимся у них «железом» без необходимости покупки нового.

Пришлось раскошелиться

Своими силами создавать среду для запуска программ для Windows под Chrome OS корпорация Google не стала. Вместо этого, воспользовавшись тем, что она является одной из самых богатых и крупных компаний в мире, она приобрела стартап Cameyo.

Google Поддержка программ для самой популярной ОС в мире - реальный шанс для Chrome OS стать более востребованной среди пользователей

Cameyo работает в сфере виртуализации программного обеспечения. Отныне все ее наработки принадлежат Google, но сумму сделки стороны не раскрывают.

Интерес Google к Cameyo начался с заключения с этой компанией в 2023 г. партнерского соглашения с целью предоставить пользователям возможность запуска устаревших программ для Windows в виртуальной среде. Покупка Cameyo даст Google возможность распоряжаться наработками компании по своему усмотрению.

Бизнес в приоритете

Как пишет The Verge, интеграция технологий виртуализации Cameyo, в том числе Virtual App Delivery (VAD) в ChromeOS нацелена в первую очередь на компании, которые хотят отказаться от Windows или даже добавить в свой парк компьютеров некоторые устройства ChromeOS. Это новшество позволит компаниям запускать виртуализированные приложения Windows на ChromeOS без необходимости запуска самой Windows.

«Это приобретение приведет к еще более глубокой интеграции виртуализированных приложений в ChromeOS, – заявил The Verge соучредитель и директор по маркетингу Cameyo Робб Хеншоу (Robb Henshaw). – Дальнейшая интеграция не только улучшит работу конечных пользователей, но и упростит ИТ-администраторам развертывание и распространение приложений среди своих пользователей».

Поскольку все больше и больше приложений переходят в облака, у Google появилась возможность побудить больше компаний рассмотреть возможность использования ChromeOS вместо Windows, особенно благодаря улучшенной поддержке виртуализированных приложений от Cameyo, считают аналитики The Verge.

Попытка номер два

Google ранее уже рассматривал возможность интеграции в Chrome OS полноценной поддержки программ для Windows при помощи технологий виртуализации. В частности, в об этих планах интернет-гиганта CNews писал летом 2020 г.

Четыре года назад Google планировал реализовать эту затею при помощи компании Parallels, с которой она заключила партнерское соглашение. Но в итоге ничего путного из этого не вышло, раз для выполнения поставленной задачи Google пришлось покупать Cameyo.

В настоящее время Chrome OS умеет нативно работать только с веб-приложениями. Также система умеет запускать софт для Android, но это, скорее, бонусная опция, поскольку разработчиков ПО для Android мало интересуют как хромбуки, так и хромбоксы ввиду их низкой популярности среди пользователей, поэтому свой софт они под них не адаптируют.

Истинная причина

Повышение удобства пользования Chrome OS за счет интеграции поддержки Windows-приложений позволит Google сделать свою операционку более популярной. Сейчас она почти никому не нужна – в мае 2024 г. ее доля на мировом рынке настольных ОС составляла лишь 2,55%, а в России – и вовсе 0,01%. Этих далеко не самых лучших результатов Google добилась за 15 лет – премьера Chrome OS состоялась в далеком 2009 г.

В настоящее время единственный сегмент, где устройства Chrome OS хоть немного востребованы – это образование, притом, по большей части, в лишь США. По данным исследовательской компании Canalys, во II квартале 2023 г. 80% всех проданных хромбуков в мире были приобретены для нужд американских студентов и преподавателей.

Google же стремится популяризировать свою ОС и в других сегментах. Вероятно, именно по этой причине она продвигает будущую поддержку Windows-приложений в Chrome OS как опцию для бизнеса.

Директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов сообщил CNews: «Возможность запустить приложения Windows на ноутбуках с ChromeOS – попытка отвоевать у Windows аудиторию как среди обычных пользователей, так и среди компаний. Ограниченное число доступных приложений – одна из причин скромного количества пользователей ChromeOS. Поэтому для домашнего использования или работы вне офиса люди выбирали скорее ноутбуки на Windows, даже если им приходилось платить больше или мириться с неудобными размерами. С обновлением ChromeOS Google снизила для пользователей transaction cost – дала возможность работать на хромбуках в привычных приложениях. Вполне вероятно увидим? небольшой рост пользователей ноутбуков от Google. Это касается и бизнеса. Сомневаемся, что ноутбуки ChromeOS займут место в офисах, скорее всего, станут одним из основных инструментов сотрудников вне офиса».