Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

Несмотря на то, что в США живет примерно на 198 млн человек больше, за 2023 г. в России преступления с использованием ИКТ совершали на 82% чаще, однако их ущерб в Америке значительно превысил потери в России. По данным правоохранительных органов обеих стран, средний ущерб от одного преступления в США выше на 447%, чем в России.

Статистика в России и в США за 2023 год

Хоть в США совершается больше преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общем, но граждане России становятся жертвами преступлений почти в два раза чаще. Средний ущерб от одного преступления (потери, разделенные на количество преступлений) с использованием ИКТ в США составляет $14,3 тыс., а в России $2,6 тыс.

Это следует из статистики за прошедший год, которую предоставили МВД России и Федеральное бюро расследований США.



По данным ведомства, ущерб от киберпреступлений за 2023 г. составил 156 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ РФ на момент выхода материала).

DC Studio / Фотобанк Freepik Совокупный ущерб от киберпреступности в США выше в семь раз, чем в России

По статистике, представленной на сайте МВД, в России было зарегистрировано 677 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) или в сфере компьютерной информации, однако здесь учитываются не только киберпреступления. Таким образом, в России совершается примерно 470 преступлений с использованием ИКТ на 100 тыс. человек.

Сравнение показателей США и России по киберпреступности за 2023 г.

Россия США Разница в % Ущерб, млрд $ 1,75 12,5 В США больше на 614,3% Население, млн чел. 144 342 В США больше на 137,5% Количество преступлений, тыс. 667 870 В США больше на 30,4% Количество преступлений на 100 тыс. населения, шт. 470 257 В России больше на 82,9% Средний ущерб, $ 2623 14367 В США больше на 447,7%

Однако в нее также входят: незаконные организация и проведение азартных игр (171.2 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (205.2 УК РФ), незаконные производство сбыт или пересылка наркотических веществ (228.1 УК РФ) и другие деяния, несвязанные с ИКТ-сферой напрямую.

МВД России Отчет МВД России о преступлениях, совершенных с использованием ИКТ за 2023 год

По данным американских правоохранительных органов, в США за 2023 г. было зарегистрировано 880 тыс. преступлений, что означает примерно 257 преступлений с использованием ИКТ на 100 тыс. человек. В прошедшем году их ущерб составил $12,5 млрд (более 1,1 трлн руб.).

Федеральное бюро расследований США Типы преступлений, совершенных с использованием ИКТ в США за 2023 год

Однако, в американской статистике тоже есть деяния, которые только косвенно связаны с ИТ. Например, угроза жизни или здоровью, преступления против детей, преступления против авторского права, а также harassment/stalking, что можно перевести как преследование или домогательство.

Схемы, используемые киберпреступниками в России

4 июня 2024 г. состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное противодействию киберпреступности под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он представил данные касательно дистанционных деяний и рассказал об ущербе и количестве этих преступлений.

Министр сообщил, что с 2020 г. количество посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть, а доля дистанционных деяний в общем массиве сейчас приближается к 40%. «В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый является пенсионером», - уточнил он.

Глава МВД России рассказал, что постоянно появляются новые способы совершения посягательств на денежные средства граждан.

Он отметил основные схемы, которые используют преступники чаще всего: сим-боксы, виртуальные автоматические телефонные станции (IP-телефония), фиктивные биржевые площадки (копии реальных ресурсов), ненадежные криптообменники и «теневые» маркетплейсы.

«В 2023-2024 гг. фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. Если в 2020 г. их доля среди дистанционных составов не превышала одного процента, то сейчас это каждое восьмое IT-деяние», – констатировал глава ведомства.

Доклад американских правоохранителей

CNews ознакомился с отчетом американских правоохранительных органов за 2019-2023 гг.

Internet Crime Complaint Center (IC3) или центр по жалобам на интернет-преступления, который является подразделением Федерального бюро расследований (FBI) по борьбе с киберпреступностью в своем докладе сообщил, что в среднем в 2019-2023 гг. было получено 758 тыс. жалоб. В 2023 г. они заявили о 877 тыс. преступлений.

Особый всплеск преступности американские правоохранители, как и российские, отмечают с 2020 г. (начало эпидемии COVID-19 по всему миру): в 2019 г. было зафиксировано 467 тыс. жалоб, а в следующем году уже 791 тыс., а в последующие годы IC3 будет фиксировать не менее 800 тыс.

За пять лет ведомство получило почти 3,8 млн заявлений о преступлениях, а убытки составили более $37 млрд (3,28 трлн руб. по курсу ЦБ РФ на момент выхода материала).

По данным доклада, основными типы киберпреступлений, которые совершаются на территории США являются фишинг, персональная утечка данных (или взлом), вымогательство и non-payment/delivery, что можно перевести как неоплата доставленного или недоставка оплаченного товара.

Аналогично российским коллегам, в США отмечают, что чаще всего страдают люди, которым больше 60 лет: в 2023 г. от них поступило более 100 тыс. жалоб, а потеряли они $3,4 млрд. Реже всего страдают подростки до 20 лет.