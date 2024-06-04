Microsoft кошмарит российский бизнес. За две недели из «облаков» изгнаны более половины российских клиентов

Всего за две последние недели Microsoft выгнала из своих облаков свыше 50% подключенных к ним российских организаций. О грядущей блокировке было объявлено в середине марта 2024 г., но поначалу они не произошли, и появилась надежда, что все обойдется. В итоге Microsoft все же привела свой план в действие и продолжает давить на российский бизнес. При этом из страны она уходить не торопится – видимо, боится окончательно потерять рынок.

На первый-второй рассчитайтесь

Корпорация Microsoft начала ускоренными темпами изгонять из своих облачных сервисов российские компании. Как сообщили CNews представители Softline, всего за две недели она закрыла к ним доступ более чем половине российских организаций, которые ранее в течение длительного времени пользовались этими сервисами.

Массовые блокировки начались в середине мая 2024 г., сообщили CNews в Softline. Поначалу они касались лишь незначительной части сервисов Microsoft, в частности, Visio Online, Project Online, Power BI, рассказал CNews вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

Точное количество пострадавших от действий Microsoft российских компаний на момент выхода материала известно не было. У всех организаций, попавших под блокировку, статус подписки сменился на «Приостановленный», пользоваться ею они не могут.

FreePik Microsoft больше не рада видеть российские компании в своих облаках

«Несмотря на это, все соглашения остаются активными, – сказал CNews Андрей Благоразумов. – Подписки, не попавшие под ограничения, продолжают быть доступными для использования российскими заказчиками без ограничения функциональности».

Нет худа без добра

Изгнание российских компаний из облаков Microsoft – само по себе не самое позитивное явление, однако кое-что положительное в этом в ГК Softline все же разглядели. Они увидели в этом шанс для российских разработчиков, предлагающих клиентам отечественные аналоги сервисов Microsoft.

«Это (блокировка Microsoft подписок на облака – прим. CNews) дает российскому ИТ-рынку возможности для продажи отечественных продуктов, таких как, например, российские BI- и ML-решения Polymatica (ГК Softline)», – заявил CNews Андрей Благоразумов, отдельно подчеркнув, что сложившаяся ситуация «способствует развитию продаж продуктов ГК Softline и других отечественных производителей».

Что творит Microsoft

Microsoft – одна из первых иностранных компаний, сбежавших из России. Она повернулась спиной к россиянам еще в начале марта 2022 г., и с тех пор на протяжении более двух лет она вводит все новые санкции. Несколько раз она на пару недель ослабляла давление, что дарило призрачную надежду на то, что все образуется, но потом наносила еще более серьезный удар. При этом, как сообщал CNews, Microsoft, вопреки своим же заявлениям, совершенно не торопится уходить из России юридически. Санкции санкциями, но у нее в стране по-прежнему открыто несколько юрлиц, которые, плюс ко всему, все еще приносят ей деньги. Другие американские ИТ-компании, например, Google, давно ликвидировали и даже обанкротили свои российские представительства.

Усиленное давление на российский бизнес со стороны Microsoft началось в середине марта 2024 г., когда она предоставила им всего лишь около недели на переезд в другое облако. Позже она дала им поблажку, на пару дней продлив этот срок.

Тем не менее, резких блокировок в итоге так и не случилось. К концу апреля 2024 г., как сообщал CNews, почти две трети российских компаний продолжали использовать ее сервисы. Настоящие проблемы у российского бизнеса, который к тому моменту еще не успел перейти на отечественные облака, начались в середине мая 2024 г., когда Microsoft стала массово выгонять компании из своих сервисов.

При этом, что самое важное, если раньше Microsoft прикрывалась тем, то выполняет требования властей своей страны (то есть властей США), то санкции против российского бизнеса она мотивировала 12 пакетом антироссийских санкций Евросоюза. Он вступил в силу 19 декабря 2023 г. и запрещает, в том числе, поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики.