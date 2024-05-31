Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата‑центров

Минцифры России готовит меры поддержки рынка дата-центров. Речь, в том числе о механизме льготного кредитования на закупку инженерной инфраструктуры российского производства. Представители отрасли подтверждают, что сейчас им трудно привлекать средства на рыночных условиях, а стоимость реализации проектов только растет из-за подорожания оборудования.

Меры поддержки для рынка ЦОД

К программе льготного кредитования необходимо подключить строительство центров обработки данных (ЦОД). Такое мнение 30 мая 2024 г. выразил глава Минцифры России Максут Шадаев, об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, власти понимают, что без субсидированных кредитов операторы не смогут поддерживать высокие темпы развития сетей при нынешних процентных ставках.

«Сейчас такой меры поддержки у них нет, но мы ее заявляем как приоритетную! Мы сейчас считаем, обосновываем, ищем дополнительные источники под это. Ставка по льготным кредитам может составить в районе 5-7%. Предоставление льготных кредитов операторам планируется на модернизацию сетей связи - как фиксированной, так и мобильной, а также развитие сетей 5G», - заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Министр уточнил, что в первую очередь речь идет, о крупных городах, где высокая нагрузка на сети из-за большого использования тяжелого графика, регионы - не в первых приоритетах. Шадаев пояснил, регионы больше думают про территориальную доступность, чтобы во всех удаленных населенных пунктах, территориях, на дорогах - везде был быстрый интернет. А вопрос увеличения скорости, пропускной способности - регионы это как свою проблему не чувствуют.

По информации «Интерфакс», условием предоставления льготных кредитов будет использование отечественного оборудования. Предполагается, что эта мера войдет в нацпроект «Экономика данных», отметил Шадаев. Он напомнил, что все национальные проекты с учетом приоритетов должны быть доработаны до конца лета 2024 г.

Предложения, касающиеся поддержки ЦОД, в том числе через льготное кредитование, в октябре 2023 г. в Минцифры России направляла АНО «Координационный центр по ЦОДам и облачным технологиям» (АНО КС ЦОД, входит «Ростелеком», Сбербанк, Oxygen и т. д.).

Проекты ЦОД имеют значительный срок окупаемости, а также длительный процесс подготовки выхода на реализацию. С начала 2022 г. компании сталкивается с проблемами в привлечении финансирования для новых проектов из-за роста процентных ставок по кредитам и увеличения стоимости оборудования, что затрудняет получение необходимого финансирования для запуска новых проектов. Российская отрасль предложила механизм субсидирования ставок для сокращения сроков окупаемости, которые в сегодняшних реалиях составляют от 15 лет. Предполагается, что операторы ЦОД смогут получать льготные кредиты не более чем под 5% годовых, сейчас же ставка может доходить до 20%.

Проблемы с поставками оборудования

Согласно аналитики международного консалтингового агентства iKS-Consulting, итоги 2022 г. демонстрируют, что пессимистический прогноз относительно торможения вводов новых мощностей оправдался лишь частично. Некоторые игроки рынка действительно перенесли запуски новых площадок на 2023 г., однако лидеры рынка ввели даже немного больше, чем планировали. В итоге 2022 г. отрасль ЦОДов в России закончила с приростом по количеству введенных стойко-мест на 10,8% относительно 2021 г. Общее количество стойко-мест на конец 2022 г. в России составило 58,3 тыс.

Глобальные сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией COVID-19 в 2019 г., переросли в локальные проблемы в России, вызванные уходом ведущих западных брендов из страны и санкциями, введенными из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине в начале 2022 г. В результате была сломана прозрачная и достаточно надежная система поставок оборудования через сеть дистрибьюторов. Система поставок в Россию была заменена системой параллельного импорта и переходом на оборудование российских и китайских производителей. Такой переход потребовал изменения части проектов и привел к увеличению сроков ожидания поставок оборудования для операторов ЦОДов.

По информации iKS-Consulting, участники рынка в России считают, что реализация комплексного набора мер поддержки индустрии дата-центров будет стимулировать рост внутреннего спроса на инфраструктуру хранения и обработки данных, а также повысит инвестиционную привлекательность российского сектора. В то же время они надеются, что в правительстве не будут усиливать регулирование сектора, а продолжат развивать его в соответствии с рыночными принципами, обеспечивая здоровую конкуренцию и инновации в стране.

Лидеры рынка в России

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2023 г. остается группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОДов NORD, Москва I-V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9 и новый ЦОД «Медведково». На ее долю к концу 2022 г. приходилось 15640 стойко-мест. При выполнении заявленных планов на конец 2023 г. в группе компаний будет введено 21,4 тыс. стойко-мест. На втором месте по результатам 2022 г. была компания DataPro c долей 10,5% (6131 стойко-место). В 2021–2023 гг. компания активно наращивала мощности, открыв сначала новую площадку DatаPro 4 и продолжая строительство площадки DataPro 3. Замыкала тройку лидеров в 2022 г. компания IXcellerate с долей 9,3% (5443 стойко-места), говорится в отчете iKS-Consulting.

iKS-Consulting Рынок коммерческих ЦОДов в России на 2023 г.

Суммарная мощность ЦОДов на рынке увеличивается с ростом новых площадок. В 2021–2022 гг. произошло резкое увеличение мощности за счет открытия новых кампусов компаний IXcellerate, DataPro и других. В период с 2018 по 2020 гг. мощность коммерческих ЦОДов увеличивалась на 40–55 МВт в год. Согласно озвученным планам ведущих игроков российского рынка, с 2024 по 2026 гг. на рынке каждый год подведенная к ЦОДам мощность будет увеличиваться на 110–130 МВт.