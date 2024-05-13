Сбербанк надвое разделил свое ИТ-направление, чтобы стать «технологическим лидером»

Сбербанк объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса. Отдельный блок сформирован для создания новой платформы, основанной на искусственном интеллекте. Другой блок займется развитием Platform V и обеспечением бизнеса. Банк заявляет о стратегии «технологического лидерства» с фокусом на ИИ.



Структурные изменения

Сбербанк объявил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса для решения амбициозных задач и реализации стратегии, основанной на «технологическом лидерстве», сообщили CNews представители банка.

В компании созданы два технологических блока — «Технологии» и «Технологическое развитие». Их команды будут работать в тесном сотрудничестве, «совместно преодолевать вызовы времени и достигать приоритетных целей», говорится в сообщении.

Приоритетными целями названы трансформация ИТ-ландшафта, создание глубоко кастомизированных продуктов и сервисов, развитие прорывные технологии и новых продуктов на базе ИИ.

Сбербанк Сбербанк создал два блока в технологическом направлении бизнеса

«Мы переходим в новую фазу реализации стратегии: нам нужно создавать продукты и технологии, которых раньше не было. Мы должны не просто идти в ногу со временем, а играть на опережение. Нашим фокусом становится ИИ, и наша технологическая база должна быть самой быстрой, самой гибкой, самой надежной”, — заявил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Блок «Технологии»

Блок «Технологии» будет заниматься развитием и обеспечением бизнеса и платформы Platform V. Руководить блоком «Технологии» будет Кирилл Меньшов в должности старшего вице-президента.

Меньшов с 2017 г. до этого назначения занимался развитием ИТ экосистемы «Ростелекома», разработкой и внедрением инновационных цифровых сервисов и продуктов в позиции старшего вице-президента по информационным технологиям.

Platform V — флагманское решение компании «Сбертех». На июль 2023 г. оно включало более 70 инструментов и компонентов для разработки промышленных приложений, в том числе технологическую среду, средства разработки и поддержки производственного процесса, системы управления базами данных, решения для интеграции, аналитики и мониторинга, виртуализации и контейнеризации.

Директор по развитию Platform V «Сбертеха» Матвей Ульянычев сказал в интервью CNews в марте 2022 г.: «"Сбер" еще 2014 г. начал осуществлять цифровую трансформацию и создавать собственную платформу, целью которой было не только снижение зависимости от западных решений, но и ускорение time-to-market продуктов и приложений, обеспечение отказоустойчивости 99.99% и кибербезопасности, стандартизация техстека и унификация ИТ-ландшафта, а также возможность неограниченного масштабирования».

Блок «Технологическое развитие»

Блок «Технологическое развитие» будет работать над созданием новой платформы, основанной на искусственном интеллекте. В него войдут направления, на которых будет основана реализация стратегии «Сбер как помощник».

Возглавит этот блок старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

В 2028 г. Греф оценивал рост вклада искусственного интеллекта в мировой ВВП к 2030 г. в 16 раз — с $1 трлн до $16 трлн. Тогда он сообщил также о сокращениях в своем банке, вызванных внедрением ИИ, и о планах к 2025 г. сократить на 50% численность сотрудников, которых заменит искусственный интеллект и средства автоматизации.