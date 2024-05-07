Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР

Международные и российские стандарты электроники различаются из-за использования национальных технических требований и норм, которые были созданы в советское время. Внедрение современных стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК) поможет российской промышленности быстрее достичь современного уровня развития электроники, поскольку это способствует интеграции с мировым рынком и обновлению технологий.

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Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и производителями электроники разрабатывают концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ректора Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарт в России.

Об информации «Ведомостей», которые ссылаться на ректора Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта Александр Зажигалкин и руководитель Центра технического регулирования Высшей школы экономики (ВШЭ) Вячеслав Попов, принимающий участие в разработке документа.

Unsplash - Zan Lazarevic Минпромторг и Росстандарт хотят актуализировать советские стандарты электроники в России

Со слов Александра Зажигалкина, новая концепция должна быть утверждена в 2024 г. По его данным, российские профильные органы и производители работают над соответствием своих стандартов международным, но это касается преимущественно безопасности и совместимости для сертификации и тестирования электроники, главным образом иностранного происхождения. Эта деятельность мало затрагивает аспекты надежности, качества, унификации, разработки и технологии производства. Новая программа предполагает создание национальных станардов за пять лет, учитывая ключевые технологические приоритеты, промышленные пожелания и потребительские нужды, отметил Зажигалкин. Оценка необходимых времени и финансовых ресурсов для внедрения новых положений и норм будет проведена после их разработки.

МЭК на 2024 г. – это глобальная организация, занимающаяся стандартизацией в области электроники и объединяющая более сотни стран по всему миру включая такие, как Россию, США, Южную Корею и др. Основная задача МЭК заключается в создании единого системного подхода к оценке соответствия с целью гарантирования безопасности, эффективности, надежности и совместимости электронных устройств в контексте международной торговли.

По информации «Ведомостей», соблюдение международных нормативов МЭК на май 2024 г. в России не является обязательным, но их внедрение направлено на увеличение экспортного потенциала российской электроники. Некоторые страны требовали соответствия этим стандартам для продаж на их территории, что подтолкнуло российскую сторону к расширению соответствующих концепций.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, включающей DNS и «М.видео», внедрение международных стандартов МЭК поможет российским производителям создавать инновационные продукты с высоким потенциалом для экспорта.

По мнению Вячеслава Попова, внедрение международных норм позволит устранить технические барьеры, препятствующие развитию российской электроники. Эти требования и технологии в производстве помогают стандартизировать процессы, что, в свою очередь, упрощает работу предприятий, снижает затраты на исследования, разработку и производство, а также увеличивает эффективность промышленного сектора.

В разработке концепции принимает участие и российский ИТ-холдинг Fplus. Директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов компании Fplus Илья Левчук рассказал о том, что на 7 мая 2024 г. происходит активное создание множества электронных стандартов, которые предназначены для замены устаревших советских версий. Это связано с тем, что на протяжении долгого времени производители электронного оборудования и компонентов в основном опирались на международные стандарты, в то время как отечественные стандарты практически не обновлялись с 1980-х гг.

Илья Левчук добавил, что на начальных этапах внедрения новых стандартов могут возникнуть затраты, которые увеличивают стоимость единицы продукта. Однако, с долгосрочной перспективой и при масштабировании производства в России, эти инвестиции приведут к повышению эффективности, сокращению производственных расходов и, в конечном итоге, снижению стоимости конечного продукта.

Стандарты МЭК

МЭК разрабатывает стандарты в области электротехники, радиоэлектроники, связи. Она была создана в 1906 г., т. е. задолго до образования Международной организации по стандартизации (ISO). Лишь в 1951 г. был разработан первый стандарт ISO (в то время они назывались рекомендациями) - ISO/Р 1:1951, который установил эталонную температуру при геометрических измерениях на отметке 20℃.

Число членов МЭК – 76 стран. Россия является членом МЭК с 1911 г. Высший руководящий орган МЭК – Совет, в котором представлены все национальные комитеты. Бюджет МЭК, как и бюджет ISO, складывается из взносов стран – членов этой организации и поступлений от продажи международных стандартов. Структура технических органов МЭК такая же, как и ISO: технические комитеты, подкомитеты и рабочие группы. В МЭК функционируют 174 комитета и подкомитета, часть которых (как и в ISO) разрабатывает международные стандарты (МС) общетехнического и межотраслевого характера, а другая – МС на конкретные виды продукции (бытовая радиоэлектронная аппаратура, трансформаторы, изделия электронной техники).

На май 2024 г. разработано свыше 5,2 тыс. стандартов, технических отчетов, рекомендаций. Следует отметить важность проводимых МЭК работ по установлению требований безопасности для бытовых электроприборов и машин. В связи с различным подходом к обеспечению безопасности в разных странах ТК 61 «Безопасность бытовых электроприборов» выпущено более 40 МС, устанавливающих требования практически ко всем электробытовым приборам и машинам. Разработка МС в этой области имеет особенно значение в связи с созданием в МЭК системы сертификации на соответствие их МС МЭК.

В перспективе, по прогнозу отдельных специалистов, деятельность МЭК и ISO будет постепенно сближаться. На первом этапе – это разработка единых правил подготовки МС, создание совместных ТК (такой опыт имеется по вопросам информационной технологии). На втором этапе – возможное слияние, тем более что большинство стран представлено в ISO и МЭК одними и теми же органами – национальными организациями по стандартизации.

Глобализация мирового рынка, характеризующаяся стиранием границ на пути свободного перемещения людей, товаров, капитала и информации, требует перехода стран на единые стандарты. Пока средний показатель использования странами – членами международных стандартов в общем числе национальных - 22%, в странах с более высоким уровнем развития - 40%.

На 2024 г. имеются примеры воплощения на мировом рынке и преуспевающих отраслей, такие объекты стандартизации, как контейнерные перевозки, кредитные карточки, кораблестроение, отвечают стандартам и оцениваются по единым процедурам соответствия.