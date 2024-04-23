«Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная

Мобильное приложение Tuvio для управления «умной» техникой СТМ «Яндекс Маркета» работает на китайской платформе Tuya, хотя у «Яндекса» есть своя разработка в этой сфере.



Техника на сторонней платформе

Мобильное приложение Tuvio, предназначенное для управления «умной» техникой одноименной собственной торговой марки (СТМ) «Яндекс Маркета», использует платформу устройств «умного» дома от китайской Tuya, выяснил «Коммерсант». Хотя у «Яндекса» есть своя разработка в этой сфере.

Tuya указана оператором персональных данных в документах, с которыми пользователь соглашается при регистрации в Tuvio. Интерфейс приложения визуально похож на примеры, приведенные в документации к сервису Tuya OEM App (конструктор приложений «умного» дома для контрактных производителей).

Зачем нужен иностранец в «умном доме»

У «Яндекса» с 2019 г. есть собственная платформа «умного дома» «Дом с Алисой», сформированная вокруг одноименного голосового ассистента. В компании не смогли предоставить CNews комментарии по поводу того, зачем понадобился иностранный дублер.

«Яндекс» мог воспользоваться сторонним решением под ключ, а не адаптировать «Дом с Алисой», чтобы максимально сократить время на первоначальную разработку (time-to-market), считает сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб. По его словам, решение от Tuya позволяет создать платформу «умного» дома, включая мобильное приложение и прошивки для устройств, в короткие сроки, зачастую за несколько недель, «многие китайские компании—производители устройств исходят из того, что заказчик будет использовать платформу Tuya».

«Яндекс» Мобильное приложение для управления «умной техникой» Tuvio работает на китайской, а не на собственной платформе «Яндекса»

До 2022 г. ее использовали и смарт-устройства Сбербанка. Как выяснилось, они базировались на Tuya Smart. С ней у пользователей в апреле 2022 г. начались проблемы. Они жаловались на невозможность сопряжения новых «умных» ламп и других устройств линейки с управляющими устройствами, в том числе и со смартфонами.

В начале апреля 2022 г. Сбербанк пополнил список организаций, попавших под антироссийские санкции. На фоне этого его умные устройства перестали подключиться к Tuya. Tuya Inc. имеет китайские корни, но ее акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В августе 2023 г. компания SberDevices, «дочка» Сбербанка, сообщила CNews о создании новой линейки устройств умного дома под брендом Sber. Гаджеты не привязаны к иностранным сервисам и сопряжены с отечественной облачной платформой, что исключает влияние на их работу зарубежных санкций.

СТМ от «Яндекса»

Развивать собственные торговые марки «Яндекс Маркет» начал осенью 2021 г. Первые товары из линейки электроники и бытовой техники под СТМ Tuvio появились в декабре 2022 г.

Приложение Tuvio поддерживает функции, типичные для платформ «умного» дома: создание комнат, сценариев автоматизации, приглашение других пользователей к управлению.

Tuvio использует собственную систему учетных записей, не связанную с «Яндекс ID», а в «Доме с Алисой» нельзя привязать аккаунт Tuvio. В «Яндексе» сообщили «Коммерсанту», что поддержка устройств Tuvio в экосистеме «умного» дома «Яндекса» «заложена в одно из ближайших обновлений приложения "Дом с Алисой"».