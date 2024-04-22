CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Китай готовится к усилению кибервойн. Создана особая армейская структура для ИТ-поддержки войск

В китайской армии создано новое подразделение — Силы информационной поддержки. Подчиняться оно будет непосредственно Центральному военному совету, которым руководит сам Генеральный секретарь Си Цзиньпин. Китай готовится к усилению международного кибер-противостояния.

Новое информационное подразделение в китайской армии

В китайской армии создано новое подразделение — Силы информационной поддержки. В Пекине состоялось торжественное учредительное собрание, сообщило агентство новостей Синьхуа.

Существовавшие ранее Силы стратегической поддержки упраздняются. Они создавались для усиления возможностей в космосе, киберпространстве, политике и радиоэлектронной борьбе.

Согласно решению Центрального военного совета, вновь сформированные силы информационного обеспечения будут находиться под его непосредственным командованием.

Торжественная церемония

Председателем Центрального военного совета Китая является Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин (Xi Jinping). Он собственноручно вручил руководству нового подразделения военный флаг, который на торжественной церемонии охранял почетный караул.

kit6_700.jpg
Valentin Petkov / Unsplash
В Китае появилось новое военное подразделение — Силы информационной поддержки

Руководители Сил информационной поддержки торжественно поприветствовали Си Цзиньпина, забрали у него флаг и преклонились перед ним.

После вручения флага Си Цзиньпин выступил с речью, в которой заявил о «необходимости реализовать идею укрепления армии в новую эпоху, реализовать военно-стратегические принципы новой эпохи, усердно работать и стремиться создать мощные современные силы информационной поддержки».

Генеральный секретарь подчеркнул, что подразделение информационной поддержки является стратегической силой и ключевой опорой для координации строительства и применения сетевых информационных систем, что оно «играет важную роль и несет большую ответственность в содействии качественного развития» армии.

Начиналась церемония с пения государственного гимна, а закончилась исполнением военных песен.

Чистка и реструктуризация

«Мы должны строго обеспечивать соблюдение дисциплины и правил, пропагандировать хорошие стили работы и обеспечить абсолютную лояльность, чистоту и надежность вооруженных сил», — прозвучало в речи Си Цзиньпина.

Это замечание интересно тем, что новость о структурных изменениях в китайской армии появилась на фоне сообщений о коррупции в ней. В январе 2024 г. Bloomberg писал о прошедшей во второй половине 2023 г. массированной чистке среди китайских высокопоставленных военных чинов, обвиняемых во взяточничестве.

Министр обороны Ли Шанфу (Li Shangfu) был отстранен от занимаемой должности без объяснения причин в октябре 2023 г.

Предыдущим командующим упраздненных Сил стратегической поддержки был Чжу Цяньшэн (Ju Qiansheng), чье исчезновение вызвало предположения о том, что он был связан с этими беспорядками в военном руководстве Китая.

Создание в Китае Сил информационной поддержки вместо Силы стратегической поддержки агентство назвало крупнейшей реорганизации вооруженных сил страны с 2015 г.

Изменения направлены на лучшую адаптацию вооруженных сил Китая к условиям «информатизации» современной войны, цитирует издание Цао Вэйдун (Cao Weidong) , старшего научного сотрудника китайской Военно-морской исследовательской академии НОАК в отставке.

Реструктуризация приведет к «лучшему использованию» спутниковых систем, киберпространства и поможет при ведении радиоэлектронной борьбы, сказал Цао Вэйдун журналистам.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России создан «уникальный БПЛА» самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Видео

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024