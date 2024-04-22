CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

В Москве объявили лауреатов общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с большими данными Data Fusion Awards 2024. Награду получили лучшие проекты, которые предоставили компании, госструктуры и образовательные организации.



Объявление результатов

Торжественная церемония награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2024 прошла в Москве 18 апреля. Организатором премии выступило издание CNews при поддержке генерального спонсора банка ВТБ. На суд жюри свои проекты представили организации из самых разных отраслей и сфер. Всего было подано более 100 заявок, в шорт-лист вошли 34 проекта. Конкурсные заявки оценивали именитые ученые, федеральные и региональные лидеры цифровизации, бизнес-лидеры, руководители некоммерческих организаций и институтов развития.

Всего на конкурс было подано более 100 заявок

«CNews при поддержке генерального спонсора банка ВТБ проводит этот конкурс с 2021 года, и каждое награждение становится своего рода срезом развития работы с данными в стране, — отметила Александра Кирьянова, главный редактор CNews. — Если три года назад мы награждали проекты, по сути, закладывающие основу для аналитики больших данных и искусственного интеллекта, то сегодня мы вручим награды за яркие кейсы — результаты, достигнутые на заложенном ранее фундаменте».

Церемонию награждения провела главный редактор CNews Александра Кирьянова

По итогам голосования жюри были определены победители. Премией отмечены семь лауреатов в четырех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» («Прорыв года», «Монетизация данных», «Промышленность»), «Data Fusion в госсекторе», «Data Fusion в образовании» и «Технологии Data Fusion» («Трендсеттер», «Аналитика как сервис»). Также награды вручили в специальной номинации «Гран-при ВТБ».

Data Fusion в бизнесе

«"Data Fusion в бизнесе" — центральная номинация премии. Интереснейшие решения поступили на конкурс в этом году от очень мощных команд, серьезно работающих с данными, но были и компании, которые только начинают заниматься монетизацией своих данных и участвовали в нашей премии впервые», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока, старшего вице-президента Банка ВТБ.

Сергей Безбогов , заместитель руководителя Технологического блока, старшего вице-президента Банка ВТБ, награждал победителей в номинации Data Fusion в бизнесе

В подноминации «Монетизация данных» победил сервис «Авито Доставка», под капотом которого — алгоритмы машинного обучения, определяющие по изображению габариты и вес товара, чтобы понять, можно ли его отправить. Далее автоматически рассчитываются сроки доставки с точностью до 90%. Таким образом, сервис помогает продавцам находить на «Авито» покупателей по всей стране.

«Конференция собрала сильные проекты, которые прекрасно показывают многогранные возможности и потенциал искусственного интеллекта, — отметила руководитель продуктов кластера логистики «Авито» Мария Осипова. — Считаю, что это отличная возможность для обмена опытом и, возможно, даже будущих партнерств. А для нас, специалистов, это шанс увидеть примеры реальных проектов и вдохновиться успехами коллег».

Победителем в подноминации «Прорыв года» стал «Русагро Тех» — благодаря алгоритму, который с учетом агрономических правил, прогнозируемых цен и наличия техники рассчитывает, какие сельхозкультуры и на каких полях выращивать. На основе этой информации формируются рабочий план, производственная и инвестиционная программы.

Награду получил Сергей Тарасов, технический директор « Русагро Тех

«Стратегический алгоритм обрабатывает более миллиона сценариев для каждого поля и в результате формируется севооборот на стратегическом горизонте планирования до 10 лет. Мы в "Русагро Тех" искренне рады, что наши старания и знания в области работы с данными и искусственного интеллекта высоко оценили», — отметил технический директор «Русагро Тех» Сергей Тарасов.

В 2023 году в «Data Fusion в бизнесе» добавилась третья подноминация «Промышленность».

«Корпоративные данные и данные производств — это разные миры. Успехи в работе с промышленными данными требуют особого внимания. С учетом возросшего интереса к премии со стороны производственных компаний в этом году мы впервые проводим награждение в подноминации “Data Fusion в бизнесе — Промышленность"», — отметила Александра Кирьянова.

Награду вручала Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных

«Премия Data Fusion действительно созревает с годами, сейчас проекты очень сложные, большие, технологически продвинутые, их все интереснее оценивать, — отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. — Что касается подноминации "Промышленность", я считаю, что это недооцененное направление, ведь данные в этой отрасли — это огромное количество нераскрытых возможностей. И в ближайшие пять лет мы увидим в этой области бурный рост».

Победителем в номинации стала топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» — благодаря внедрению системы промышленного искусственного интеллекта на базе платформы «АтомМайнд» в прокатное производство циркония. Решение интегрировано не только с ERP и MES-системами, но и с датчиками, и контроллерами оборудования, системой мониторинга станов, системой ультразвукового контроля и другими. Система позволила скорректировать процесс производства и сократить брак в два раза.

За наградой на сцену поднялись Алексей Майков, директор по цифровизации Чепецкого механического завода, входящего в госкорпорацию «Росатом» (слева) и Юрий Козеренко, директор департамента цифровых продуктов « ТВЭЛ

«Один из флагманов цифровой трансформации "Росатома" — Чепецкий механический завод, который входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ". Это единственный подобный завод в России и один из мировых лидеров в создании изделий из циркония и его сплавов. Проект внедрения системы предиктивной аналитики "АтомМайнд" был впервые реализован именно на ЧМЗ, где для управления качеством, контроля технологической дисциплины и совершенствования технологии ежемесячно требуется собирать и анализировать более 2 млн параметров», — рассказал Алексей Майков, заместитель генерального директора по цифровизации ЧМЗ.

«Уверен, что возможности "АтомМайнд" будут востребованы для любого промышленного предприятия, которое хочет повысить качество своей продукции, а также сократить издержки на обслуживание оборудования», — отметил Юрий Козеренко, директор департамента цифровых продуктов «ТВЭЛ».

Data Fusion в госсекторе

В 2024 г. в работе жюри премии снова принял участие заместитель главы Минцифры Григорий Борисенко. Награду в номинации «Data Fusion в госсекторе» вручала советник министра цифрового развития Мария Мезенцева.

«В этом году на премию поступило более 100 заявок федерального и регионального масштаба, в которых слияние данных и синергия алгоритмов машинного обучения позволили добиться впечатляющих результатов», — отметила Мезенцева.

Премию в этой номинации за проект «Цифровая Земля» получила госкорпорация «Роскосмос», которая реализует его в рамках программы «Цифровая экономика». С помощью платформы за 2022 и 2023 гг. удалось получить данные о количестве и площади всех объектов добычи полезных ископаемых, вырубок, участков строительства, границах лесов, лесных гарей и водных объектов. Общая площадь обработанных искусственным интеллектом космических снимков превысила 40 млн кв. км. Сведения легли в основу первой в России цифровой карты хозяйственной деятельности.

На фото слева направо: советник министра цифрового развития Мария Мезенцева, Валерий Заичко, замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ «Роскосмоса» и Максим Болтачев, замгендиректора компании «Терра тех»

«”Цифровая Земля” — глобальный проект Роскосмоса, который сегодня работает во всероссийском масштабе для органов государственной власти всех уровней от федерального до муниципального. Однако на достигнутом мы не останавливаемся и будем делать все, чтобы космические технологии стали доступны каждому гражданину и работали на благо нашей страны», — отметил Валерий Заичко, замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ «Роскосмоса».

«Это наша общая победа: Роскосмоса как инициатора и требовательного заказчика и коллектива «Терра Тех» как сильнейшей в России команды, которая смогла реализовать проект уровня лучших мировых практик в сфере геотехнологий и ИИ на основе данных дистанционного зондирования Земли», — добавил Максим Болтачев, заместитель гендиректора компании «Терра тех».

Технологии Data Fusion

Итоги конкурса в номинации Технологии Data Fusion объявил Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5 Tech. Награждение проходило в двух подноминациях: «Трендсеттер» и «Аналитика как сервис».

«Должен сказать, что это самая конкурентная номинация, — отметил Саркисов. — В нее традиционно поступает больше всего конкурсных заявок, и разворачивается нешуточная борьба. Все решения были крайне технологичны, но мы обращали особое внимание на их востребованность».

В подноминации «Трендсеттер» победила компания «Цельс» с решениями для анализа медицинских изображений, которыми пользуются сотни учреждений здравоохранения в России, Белоруссии, Узбекистане, Индии, Пакистане и Саудовской Аравии. Эта система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта обладает высокой точностью и ускоряет время описания рентгенологами исследований в два раза.

«"Цельс" — это разработчик решений на базе искусственного интеллекта для анализа рентгенограмм и компьютерных томограмм. Наши разработки интегрируются в привычное рабочее пространство врача, анализируют исследования и подсвечивают для рентгенологов области интереса, рассчитывают ряд трудоемких измерений и индексов, формируют предварительное заключение. За последние 3 года наши решения обработали на практике более 4 миллионов исследований и внедрены в системы здравоохранения в 19 регионах России», — отметил Артем Капнинский, коммерческий директор компании «Цельс».

В подноминации «Аналитика как сервис» победителем стала компания «Единый фактор» с проектом Smart Machine: ML Platform. Это сервис для конфиденциального совместного обучения моделей разных партнеров, в облаке и на кросс-индустриальных данных.

Получать награду вышел Павел Яковлев, директор продуктов компании «Единый фактор» (справа)

«На конференции много говорили о том, что у нас большие проблемы конфиденциальности данных, сложности с дата-сетами — мы с командами эту проблему стараемся решать», — подчеркнул Павел Яковлев, директор продуктов компании «Единый фактор».

Data Fusion в образовании

К участию в этой номинации пригласили образовательные проекты, которые применяют нестандартные подходы к подготовке специалистов по работе с данными и стремятся к синергии компетенций самого разного плана. Победителей награждала член жюри, заместитель исполнительного директора компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.

«Без образования развитие технологий невозможно. За победу в этой номинации боролись вузы, практические школы и корпоративные академии, реализующие образовательные программы по подготовке специалистов по анализу данных», — отметила Павленко.

В итоге лучший проект, по мнению жюри, в номинации представил «Норникель»: для внедрения искусственного интеллекта в производственные процессы компании потребовались специалисты с новыми компетенциями — дата-саентисты, подготовленные именно для тяжелой промышленности. Компания с 2021 г. совместно с МФТИ ведет магистерскую программу «AI Transformation в промышленности». Интерес к ней оказался очень высоким — поступило свыше 500 заявок на обучение. Успешные студенты-выпускники уже устроены на работу в «Норникель» на позиции Data Scientist и ML-инженер.

«Современное производство уже невозможно представить без использования технологий. Они помогают работать более безопасно, эффективно, производительно. Но спектр применения технологий еще далек от полного набора возможностей, которые они дают. Для создания цифрового будущего современной индустрии необходимо новое поколение профессионалов, понимающих и производство, и Data Science. Запуск подобных образовательных программ позволяет формировать у талантливой молодежи необходимые компетенции, а главное, открывает возможности роста и развития» — отметила вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова.

Гран-при ВТБ

Подход Data Fusion лежит в основе многих партнерств ВТБ с другими игроками рынка данных. Отбор проектов для награждения в номинации «Гран-при ВТБ» вели представители банка. Специальной премией в двух номинациях «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» наградили три проекта.

Победителей в номинации «Гран-при ВТБ» назвал Сергей Безбогов.

«В этой номинации мы отмечали компании, проекты с которыми принесли нам наибольшую ценость», — отметил Безбогов.

В первой подноминации были названы два победителя. Среди них: компания Platforma, которая создала платформу оценки клиентов — скоринг по номеру телефона. Платформа позволяет проводить оценку кредитоспособности клиентов и принимать решение о выдаче кредитов, займов, предоставления товаров в рассрочку.

На сцену за наградой вышел гендиректор «Платформы больших данных» Андрей Тотмаков

«Сегодня бизнес знает о клиентах многое, и эта информация способна обогатить скоринговые модели. Кроме данных о вероятности платежеспособности клиента, сервис также использует для принятия решения данные по истории покупок и интернет-активности. Такие атрибуты делают портрет пользователя более полным. Platforma объединяет данные десятков партнеров из финансового и нефинансового секторов экономики, и за счет этого помогает приблизить точность прогнозов к 100%», — отметил гендиректор «Платформы больших данных» Андрей Тотмаков.

Вторую награду в спецноминации ВТБ получила ассоциация «Финтех», которая совместно с банками и финансовыми компаниями проработала концепцию платформы межбанковского антифрода на базе различных технологический решений. Для подтверждения возможности реализации платформы межбанковского антифрода в IV квартале 2023 г. был проведен технологический пилотный проект на базе платформы конфиденциальных вычислений «Криптоанклав», который подтвердил возможность применения технологий конфиденциальных вычислений для решения таких задач.

Награду получил Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации « Финтех

«Дискуссии на полях конференции показали, насколько важную задачу мы решаем, развивая технологии конфиденциального обмена данными. Если воспользоваться аллегорией, сформулированной на пленарной сессии, мы повышаем эффективность и безопасность переработки данных — современной "нефти" — в ценные продукты, превращая "сырые" данные в полезную информацию и знания, которые станут основой для принятия решений, базирующихся на данных», — сказал получавший награду Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации «Финтех».

В подноминации «Партнерство в области науки и образования» победу одержал «Финтех хаб» Банка России, который в 2024 г. успешно провел образовательную программу для специалистов по анализу данных: «Машинное обучение Pro».

Для награждения на сцену пригласили Ирину Романову, советника первого заместителя председателя Банка России (посередине), и Наталию Ицкович, начальника «Финтех хаба»

Проект сфокусирован на обработке финансовых новостей и документов с использованием генеративных нейросетей и моделей искусственного интеллекта. На программу зарегистрировались 1200 человек, было отобрано 50 лучших студентов.

Кто оценивал проекты

В состав жюри премии вошли признанные эксперты в области работы с данными, а также представители государства и крупного бизнеса. Среди них заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, заместитель Минцифры РФ Григорий Борисенко, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Также в оценке проектов принимали участие руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин, директор центра технологий ИИ «Сколтеха» Иван Оселедец, заместитель исполнительного директора компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.

Приняли участие в оценке проектов и директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, гендиректор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.