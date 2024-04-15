Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья

Стартовала регистрация на хакатон МТС True Tech Hack. Разработчики разных направлений, специалисты по Data Science, менеджеры по цифровым продуктам и дизайнеры приглашаются к участию в конкурсе на разработку ИТ-решений, которые помогут повысить качество жизни людей с особыми потребностями за счет применения цифровых продуктов и сервисов МТС.



Программа хакатона

Участники хакатона будут соревноваться в двух треках. Первый – «Улучшение клиентского опыта витрины МТС Live для пользователей с особыми потребностями», в ходе которого необходимо разработать решения для более удобного подбора площадки, покупки билетов и посещения мероприятия. Таким решением может стать, например, онлайн-сурдоперевод для мюзиклов или индивидуальный рейтинг площадок для конкретного пользователя.

Участникам трека «Разработка голосового управления для МТС Финтех на основе искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями здоровья» будет предложено разработать дополнительный функционал для Web-приложения МТС Финтех, который сделает его доступнее. Например, поможет отправлять платежи, проверять баланс, делать переводы с помощью голосовых команд.

© skat_36 / Фотобанк Фотодженика Участники True Tech Hack будут разрабатывать ИТ-решения, которые помогут повысить качество жизни людей с особыми потребностями

Как принять участие?

Чтобы принять участие в хакатоне, нужно подготовить прототип будущего продукта в соответствие с техническим заданием (можно ознакомиться на сайте мероприятия). Авторы лучших проектов выступят в финале в рамках конференции True Tech Day в Москве. Победители получат призы: за 1 место — 400 тыс. рублей, за второе — 250 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

«Формирование ИТ-сообщества True Tech и – стратегическое направление для МТС. Мы считаем своей целью и обязанностью помогать людям реализовывать амбиции в технологиях. При этом мы стремимся сделать сервисы экосистемы максимально доступными для всех людей, вне зависимости от физических ограничений. Проведение хакатона True Tech Hack – еще один шаг в этих направлениях, и я уверен, что мероприятие поможет многим молодым талантам стать ведущими ИТ-специалистами и сделает наши продукты еще удобнее и доступнее для всех», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Регламент проведения True Tech Hack:

25 апреля — окончание регистрации участников

26 апреля — открытие хакатона и оглашение кейсов

27 апреля — 12 мая: чек-пойнты с экспертами

12 мая — окончание приёма проектов

14 мая — полуфинал, защита лучших решений и объявление финалистов

17 мая — финал в Москве

Зарегистрироваться на True Tech Hack можно здесь.

True Tech Day — место, где ИТ-специалисты могут поделиться опытом и обменяться обратной связью внутри профессионального сообщества. Это прекрасная возможность узнать, что находится «под капотом» у самых технологически продвинутых и популярных цифровых продуктов рынка. Крупнейшую в России технологическую конференцию True Tech Day организует экосистема МТС.