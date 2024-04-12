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Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».

С докладом выступят:

Алексей Борисов, директор по акселерации, Skolkovo Foundation;
Тимур Порошин, владелец продукта «Нота модус»;
Александр Сахаров, директор по работе с партнерами, «Диасофт»;
Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора, «Мегапьютер»;
Наталья Осипенко, руководитель службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Константин Ващенков, технический директор, «Хи-квадрат»;
Евгений Тетенькин, директор по продажам и развитию, Effective Technologies;
Алексей Новожилов, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, Comindware;
Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик, Comindware;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-банк»;
Михаил Захаров, разработчик RPA, «ИКС 5 Технологии»;
Константин Маркелов, руководитель проектного отдела, «Фора-банк», председатель Комитета АРБ.

Основные темы конференции

Low-code и No-code

  • Какие ожидания связывают заказчики с Low-code и No-code?
  • Для создания каких решений лучше всего использовать Low-code и No-code?
  • Какие решения невозможно создать без кастомной разработки?
  • Помогает ли Low-code и No-code решить кадровую проблему?
  • Как создать центр компетенций по Low-code и No-code?
  • Какие Low- и No-code инструменты доступны в облаке?

Технологическая основа

  • Какой должна быть идеальная Low/No-code платформа.
  • Есть ли на рынке зрелые российские Low/No-code платформы.
  • Каковы требования к визуальным компонентам?
  • Можно ли использовать Low-code не только для создания для создания MVP?
  • Какие возможности предоставляет ИИ.

Проекты и решения

  • Опыт создания Low/No-code приложений.
  • Как настраивать приложение при помощи Low/No-code.
  • Как просчитать экономическую эффективность внедрения Low/No-code технологий.
  • Как упростить процессы с помощью визуализации.
  • Как организовать безопасную Low-code разработку.
  • Как не попасть в зависимость от разработчика Low-code платформы?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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