У российских сисадминов ощутимо выросли зарплаты. Но и требований стало больше

За три с половиной года зарплаты системных администраторов Windows в России выросли примерно на 25-45%. Но за возможность получать больше они расплачиваются более жесткими требованиями со стороны работодателей. Женщин в этой профессии почти нет.

Российские сисадмины растут в цене

Россияне, желающие работать системными администраторами, но планирующие иметь дело с не Linux, а лишь с Windows, стали получать значительно больше. За три с половиной года их зарплаты выросли на десятки тысяч рублей или в среднем на 25-45% в зависимости от города. Отныне, чтобы получать в среднем больше 100 тыс. руб., многим из них больше не требуется покидать свой населенный пункт, хотя это и касается лишь крупнейших российских городов.

Впрочем, подавляющее большинство сисадминов Windows и без того не проявляют ни малейшего интереса к смене места жительства. Согласно результатам исследования портала по поиску работы SuperJob, современный системный администратор Windows имеет следующий портрет – возраст 39 лет, средний срок работы на последнем месте 4,2 года. В 97% случаев это мужчины. У 61% сисадминов есть высшее образование, но лишь 25% из них готовы к переезду.

senivpetro / FreePik Зарплата сисадминов хоть и выросла, но все равно не дотягивает до заработка программистов

Работать системным администратором без знаний в Linux выгоднее всего в Москве. В этом городе даже не имеющие опыта работы специалисты могут получать 60-80 тыс. руб. Максимальная заплата достигла 300 тыс. руб., хотя осенью 2020 г., как сообщал CNews, она не превышала 170 тыс. руб.

Требуешь – соответствуй

Абсолютно все системные администраторы в России делятся на четыре категории по уровню знаний, умений и размерам зарплат. Начинающим специалистам в этой области недоступен максимальный оклад, но и требований к ним предъявляется совсем немного.

Чем выше категория, тем на большую зарплату сможет рассчитывать сисадмин. Притом размер зарплаты может варьироваться и внутри одной категории, хотя и сравнительно незначительно.

Заметим, что начинающий сисадмин может не иметь высшего ИТ- или технического образования, да и опыт работы ему не требуется, то есть нему предъявляются лишь базовые требования. Чтобы перейти во вторую категорию и рассчитывать на более высокую зарплату, высшее профильное образование получать все еще не нужно, но объем знаний потребуется увеличить, а также уже необходим опыт работы по специальности хотя бы от одного года.

Требования работодателей к системным администраторам Windows

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I среднее профессиональное/неполное высшее образование (ИТ/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования II знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, Ipsec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года III высшее образование (ИТ/техническое); знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем (Zabbix); опыт работы системным администратором от 2 лет. Возможные пожелания: навыки администрирования «1С»; опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android IV знание продуктов Unix/Linux и опыт работы с ними; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации; опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет.возможные пожелания: базовые знания одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; навыки руководящей работы

Источник: SuperJob

Попасть в следующие две категории без высшего образования уже не получится, поэтому, если есть такая цель, придется потратить несколько лет жизни на пары, сессии и защиту курсовых и дипломных работ. Также потребуется накапливать профессиональные знания и наращивать стаж.

Отметим, что за три с половиной года общий объем требований к системным администраторам вырос, хотя и не очень сильно. Попасть в профессию по-прежнему относительно нетрудно, но вот для получения третьей и четвертой категорий стараться придется больше, чем в конце 2020 г. Также стало заметно больше так называемых «пожеланий» работодателей о наличии дополнительных навыков у специалистов. Они могут оказаться преимуществом одного кандидата на вакансию системного администратора перед другими.

Для миллионов нужен миллионник

Как и в подавляющем большинстве других профессий в России, чтобы рассчитывать на высокую зарплату, системным администраторам необходимо жить в крупнейших городах России, то есть в так называемых «миллионниках» – с населением более 1 млн человек. А таких городов в стране всего 16. В данном случае удаленная работа не всегда является панацеей, потому что, к примеру, в случае аппаратного выхода из строя какого-нибудь оборудования из состава ИТ-инфраструктуры компании удаленно заменить его получится лишь руками других сотрудников.

При этом, напомним, в 2024 г. лишь четверть сисадминов Windows готовы к переезду.

Заработная плата системных администраторов Windows

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная заработная плата, руб. I II III IV Москва 60000—80000 80000—100000 100000—160000 160000—300000 150 000 Санкт-Петербург 50000—70000 70000—80000 80000—130000 130000—250000 130 000 Волгоград 40000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—220000 110 000 Воронеж 40000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—220000 110 000 Екатеринбург 50000—70000 70000—80000 80000—130000 130000—250000 120 000 Казань 40000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—220000 110 000 Краснодар 50000—60000 60000—80000 80000—120000 120000—230000 120 000 Красноярск 50000—60000 60000—80000 80000—120000 120000—230000 120 000 Нижний Новгород 50000—60000 60000—80000 80000—120000 120000—230000 110 000 Новосибирск 50000—60000 60000—80000 80000—120000 120000—230000 110 000 Омск 40000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—220000 110 000 Пермь 40000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—220000 110 000 Ростов-на-Дону 50000—60000 60000—80000 80000—130000 130000—240000 120 000 Самара 50000—60000 60000—80000 80000—120000 120000—230000 120 000 Уфа 40000—60000 60000—70000 70000—110000 110000—210000 110 000 Челябинск 40000—60000 60000—70000 70000—120000 120000—220000 110 000

За максимальной в сегменте зарплатой придется жить в Москве или переехать в столицу. Здесь системные администраторы получают от 60 до 300 тыс. руб. в месяц в зависимости от своей категории, а средняя зарплата в регионе составляет 150 тыс. руб. против 100 тыс. руб. в 2020 г.

Второе место делят Санкт-Петербург и Екатеринбург – в этих городах разброс зарплат сисадминов Windows составляет от 50 до 250 тыс. руб., Впрочем, средняя зарплата в северной столице все же выше – 130 тыс. руб. (85 тыс. руб. в 2020 г.) против 120 тыс. руб. в Екатеринбурге (85 тыс. в 2020 г.).

В число городов-аутсайдеров по размерам зарплат сисадминов вошли Волгоград, Воронеж, Казань, Омск, Пермь, Уфа и Челябинск. Начинающий специалист может рассчитывать здесь лишь на 40 тыс. руб. в месяц, а максимальная доступная ему планка, для которой нужно иметь профильный диплом вуза и гигантский багаж знаний – 220 тыс. руб. Средняя зарплата сисадмина во всех перечисленных регионах – 110 тыс. руб. – три с половиной года назад она составляла около 80 тыс. руб.

Основные обязанности системного администратора

Если усреднить все предъявляемые работодателем требования, то основных должностных обязанностей системного администратора наберется с десяток. В этих специалистах работодатели видят универсальных ИТ-работников, хотят платят им ощутимо меньше профильных специалистов.

По данным SuperJob, сисадмин Windows должен заниматься конфигурацией, настройкой и администрированием серверов, персональных компьютеров и периферийных устройств, обеспечивать поддержку локальной (LAN), глобальной (WAN) и телефонной сетей, заниматься резервным копированием и восстановлением данных, а также вести техническую документацию и устанавливать софт с последующими его настройкой и обновлением.

Это действительно основные обязанности любого современного системного администратора, но работодателям этого мало. Они также хотят, чтобы сисадмины участвовали в закупке оборудования, комплектующих и программного обеспечения и занимались обеспечением информационной безопасности системы. Помимо этого, сисадминов заставляют консультировать пользователей, а это, как показала многолетняя практика, не только российская, но и мировая, одно из самых нелюбимых ими рабочих обязанностей.