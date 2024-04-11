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Merlion собирается купить производителя бытовой техники Kuppersberg

Владельцы производителя встраиваемой бытовой техники Kuppersberg ведут переговоры о продаже компании ИT-дистрибьютору Merlion. Они решили продать бизнес, потому что поспорили из-за планов развития и не смогли договориться.

Переговоры о продаже

Владельцы производителя встраиваемой бытовой техники Kuppersberg ведут переговоры о продаже компании ИT-дистрибьютору Merlion, выяснил «Коммерсант».

Решение о продаже принято на фоне конфликта собственников, утверждает один из источников издания: «Из-за маркетинговой стратегии, проводимой одним из них, выручка росла, но чистая прибыль сильно снизилась, что вызвало недовольство других совладельцев».

На актив претендуют еще две компании, сумма сделки может составить пять млрд руб.

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Kuppersberg
Kuppersberg может быть продан ИT-дистрибьютору Merlion

Бренд Kuppersberg принадлежит ООО «Эм-джи русланд». По данным «СПАРК-Интерфакс», 50% компании владеет Заза Горгиджанов, 45% — Андижан Моисеев и 5% — гендиректор Дмитрий Шашкин.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, бренд Kuppersberg исходно позиционировался в высоком ценовом сегменте, конкурируя с Bosch и Electrolux.

Успехи и проблемы Kuppersberg

«Эм-Джи Русланд» объявила в октябре 2022 г. о начале развития собственной розничной сети в России и открытии первого магазина в Москве.

Шашкин сказал тогда, что на фоне приостановки работы или полного ухода из страны ряда крупнейших западных игроков компания за последние полгода «существенно увеличила» продажи во всех товарных категориях.

На 11 апреля 2024 г. на сайте Kuppersberg указаны адреса уже 17 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Оренбурге, Уфе.

В феврале 2023 г. CNews писал, что российские и китайские производители бытовой техники интересуются покупкой и арендой простаивающих производственных мощностей LG, Bosch и Samsung. В числе заинтересованных назывался Kuppersberg.

По итогам 2022 г. выручка ООО «Эм-Джи Русланд» составила почти 3,323 млрд руб., приводит Forbes данные «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль — 207,46 млн руб. В 2023 г. выручка увеличилась до 7,24 млрд руб., но чистая прибыль не показала такой существенный рост и составила 236,88 млн руб.

Kuppersberg традиционно занималась только контрактной сборкой и продажей техники в России и «один из совладельцев не готов менять вектор развития», сказал собеседник «Коммерсанта» среди ритейлеров: «Однако другие собственники хотят вкладывать средства не только в рекламу, но и в развитие производства в России». На фоне конфликта интересов владельцы решили, что лучше выйти из бизнеса, уточнил он.

Выгода для Merlion

Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, в портфеле компании больше 3,8 тыс. брендов, но у нее есть и собственные торговые марки, их более 10.

По данным базы «Контур фокус», на конец 2022 г. выручка компании составила 192,4 млрд руб., а чистая прибыль — 2,2 млрд руб. Уставный капитал предприятия — два млрд руб.

Merlion активно развивает собственные бренды электроники, такие как Digma и Hyundai, подчеркнул источник издания среди дистрибуторов техники. Инвестиции в Kuppersberg позволят компании выйти в новые сегменты.

Анна Любавина

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