Российские производители электроники получили более 270 млрд руб. госсубсидий

Из госказны в разработку отечественной электронной компонентной базы и модулей на ее основе за последние 8 лет направили 274 млрд руб. Всего на текущий момент поддержано почти 600 проектов в этой области. Ожидается, что их выручка кратно превысит объем инвестиций.



В российскую электронику вливают деньги

Российские разработчики радиоэлектронной аппаратуры получили 156 млрд бюджетных средств в качестве госсубсидий, а производители электронной компонентной базы — 118 млрд руб. О поддержке российской электроники в интервью CNews рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«У нас выстроена достаточно обширная система мер поддержки, которая закрывает все этапы создания электронной продукции, начиная от субсидий на создание средств производства, материалов, САПРов и химии и заканчивая субсидиями на разработку радиоэлектронной аппаратуры, тех самых конечных изделий. Есть субсидии на разработку электронной компонентной базы и модулей на ее основе. Достаточно много уже проинвестировали», — отметил Василий Шпак

Так, с 2016 г. 156 млрд бюджетных средств в рамках 109-го Постановления РФ получили более 450 проектов по разработке радиоэлектронной аппаратуры. На данный момент их выручка достигла 86,7 млрд руб. Согласно соглашениям, минимальный объем реализации продукции, на который должны выйти получатели субсидий, должен составить 580 млрд руб.

В рамках 1252-го Постановления РФ в части разработки электронной компонентной базы с 2021 г. государство поддержало 122 проекта на 118 млрд рублей, плановая реализация должна составить не менее 95 млрд рублей. Василий Шпак уточнил, что эта мера господдержки работает только три года в отличие от тех, что предусмотрены в 109-м Постановлении РФ.

«У нас по электронной компонентной базе облегчена коммерциализация, потому что модули электронной компонентной базы живут на рынке дольше, чем конечное решение: могут и 7 лет прожить, и 10, и 12, и фиксировать выручку на протяжении такого длительного срока все-таки странно, поэтому проекты ограничены по времени до 7–10 лет, соответственно, показатели по выручке чуть снижены», — отметил замглавы Минпромторга.

Василий Шпак признал, что инвестиции в развитие радиоэлектроники в России несоизмеримы с теми, что делаются в странах-конкурентах. Так, одна компания Intel инвестировала в 2023 г. в НИОКР 16 млрд долл.(порядка 1,5 трлн руб.), Huawei — в R&D 164,7 млрд юаней (2 трлн руб.).

«Мы эту цифру и потратить-то не сможем. Почему? Потому что у нас ее тратить некому, — объяснил Шпак. — Эти деньги кто-то должен освоить. Отрасль растет быстро, но все равно это не позволяет каждый год удваивать наши инвестиции. Увеличение происходит на 20–25% — благодаря решениям правительства и президента финансирование полномерно растет. Увеличение произошло кратно в начале этапа, а сейчас год от года потихоньку добавляется финансирование, в какой-то момент нам объективно предстоит выйти на плато с точки зрения расходов, и тут, конечно, нужно будет подключать международную кооперацию, подтягивать всё большее количество игроков, а с ними и инвестиции, знания, людей, навыки и все остальное».

О постановлениях

Напомним, госденьги в российскую электронику направляются в рамках 109-го постановления «Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Мера действует с 2016 г. Цель поддержки — компенсировать высокие затраты компаний на создание новых производств и их развитие, а также высокий уровень налогообложения.

По данным Минпромторга, компании, проекты которых поддержали, только завершают свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и переходят к коммерциализации продукции. Выручка в этой области на данный момент составляет около 732 млн руб.

Согласно условиям, государство компенсирует до 70% от стоимости комплексного проекта, который нужно успеть реализовать за 7 лет. Максимальный ежегодный размер субсидии составляет не более 350 млн руб.

Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1252 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей» предусматривает субсидии для организаций электронной и радиоэлектронной промышленности, специализирующихся на разработке и производстве электронных компонентов и модулей на их основе гражданского применения.

Успевают ли компании

Ранее CNews писал о том, что радиоэлектронная отрасль попросила у Минпромторга послаблений для организаций, получивших субсидии на разработки оборудования на отечественных компонентах. По прогнозам АРПЭ, ожидается массовый срыв НИОКР из-за того, что на российском рынке нет необходимого оборудования и российских процессоров.

В ассоциации предложили ведомству рассмотреть возможность расторжения соглашений на предоставление субсидий без возврата средств в бюджет. Одновременно компания должна будет передать в собственность России созданный научно-технологический задел.

Сейчас невыполнение предприятиями целевых показателей может обернуться для разработчиками не только штрафами, но и обязательством вернуть субсидии в полном объеме.

Так, CNews за последние несколько лет не раз писал о том, что министерство потребовало с «Байкал электроникс» 500 млн руб. за просрочку профинансированного государством выпуска процессоров Baikal-М, однако организации удалось избежать штрафов. Повезло и зеленоградскому дизайн-центру КМ211, который занимается разработкой микросхем: с него Минпромторг собирался взыскать 184,6 млн руб.

А вот НИИ систем связи и управления (НИИССУ) по решению Арбитражного суда Москвы будет выплачивать ведомству 1,32 млрд руб. за неисполнение обязательств.

В то же время, судя по мониторингу исков можно заключить, что ведомство ведет себя лояльно по отношению к тем проектам, у которых есть реальные перспективы, хотя компании и срывают сроки.